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Як повернути мільярди податків з тіньового ринку вживаних авто

Як повернути мільярди податків з тіньового ринку вживаних авто

Держава майже нічого не отримує з торгівлі вживаними автомобілями, хоча цей сегмент у 16 разів більший від ринку нових авто.
Понеділок, 26 червня 2023, 08:54
Анна Дерев’янко
виконавчий директор Європейської бізнес-асоціації

Україна має багато внутрішнього ресурсу в тіні, який варто використовувати для фінансування ЗСУ, економічного відновлення та розвитку країни.

За останні десять років рівень тіньової економіки, на жаль, суттєво не знизився. За офіційними даними, у 2012-2013 роках він становив 30%.

У 2014 році – 36%, 2015-му – 35%, 2016-му – 33%, 2017-му – 32%, 2018-му – 29%, 2019-му – 30%, 2021-му – 32%.

Мова не лише про підакцизну продукцію, де відсоток тіні вкрай високий, а й про операції з нерухомістю, будівництво, нелегальний або "сірий" імпорт електроніки, автодеталей та продуктів харчування, логістику, автомобільний ринок. Якщо говорити про останній – тут маємо ринок нових і вживаних автомобілів.

На ринку нових автомобілів конкурують відомі світові виробники, які переважно мають в Україні імпортерів – свої дочірні структури. Вони намагаються дотримуватись усіх процедур через прозорі механізми, які супроводжують новий автомобіль від замовлення у виробництво до його купівлі в автосалоні.

До речі, з осені 2023 року завдяки зусиллям Мінцифри та МВС їх державна реєстрація буде доступна в усіх автосалонах України.

Що ж стосовно ринку вживаних автомобілів? Він суттєво більший за ринок нових машин. За даними "Автоконсалтингу", у 2018 році сектор нових авто налічував 86,6 тис шт, у 2020 році – 95,4 тис, у 2021 році – 116,3 тис, у 2022 році – 44,3 тис.

Водночас, відповідно до даних ВААІД, у 2018 році обсяг ринку вживаних авто становив 687 тис, у 2020 році – 1 263 тис, у 2021 році – 1 700 тис, у 2022 році – 712 тис. Тобто лише у 2023 році ринок вживаних авто був у 16 разів більшим.

Водночас держава з нього отримує мінімум податків. Тож питання можна і слід вирішувати, як і загалом братися за ефективну боротьбу з тінню.

Це і буде однією із запорук економічного відновлення країни, адже інвестори матимуть ґрунт під ногами і розумітимуть, що їх права захищені. Якщо ж права будуть порушені – справедливість можна буде швидко відстояти.

Наразі ж про необхідність проведення реформ – ефективну боротьбу з корупцією, впровадження верховенства права в країні, боротьбу з тінню – говорять ледь не на кожній зустрічі глобальної бізнес-спільноти.

Які типи угод ми маємо на ринку вживаних авто?

1. Прямий продаж вживаного автомобіля однією фізичною особою іншій – класичний випадок, коли людина продає автомобіль як своє майно.

2. Продаж автомобіля через компанії, які скуповують їх для перепродажу.

Перший тип угод найпростіший, у законодавстві щодо нього є податкова пільга: кожна фізична особа може продати одне авто на рік без оподаткування, кожен наступний продаж оподатковується за ставкою 5% від ціни автомобіля.

Якщо не ховати голову в пісок, то треба відверто сказати: усі інші угоди є купівлею для майбутнього перепродажу, а всі ті, хто займаються таким бізнесом, мали б реєструватися як бізнес, працювати і платити податки. Мали б…

При продажу вживаного авто через компанії, які легально скуповують їх для перепродажу (вони отримують дозвіл на таку торгівлю і реєструються органами МВС), відбуваються два переходи права власності на автомобіль: перший – від продавця до компанії, другий – від компанії до кінцевого клієнта.

Закон "Про дорожній рух" визначає, що при кожному переході права власності автомобіль підлягає державній реєстрації на нового власника в органах МВС.

Якщо власник – юридична особа, то в рамках виконання законодавства про військово-транспортний обов‘язок авто підлягає ще й постановці чи зняттю з обліку в територіальних центрах комплектації (колишні військкомати).

Одна з двох реєстрацій в МВС є реєстрацією автомобіля компанією на себе.

З одного боку, вона не має жодного змісту, крім того, що спотворює дані бухгалтерського обліку. У такому випадку автомобілі, які за своєю економічною сутністю є товаром, мають обліковуватися як основні засоби.

З іншого боку, вона пов‘язана з використанням трудових ресурсів: компанії для здійснення зазначених дій мають витрачати їх для формування пакетів документів, а співробітники в державних структурах – час для їх розгляду.

Найголовніше – від таких угод на ринку вживаних авто, які є звичайним бізнесом, держава нічого не отримує. Чому – логічне питання, але й риторичне. А чому держава, втрачаючи щорічно близько 22 млрд грн податків до бюджету, не демонструє ефективних результатів у боротьбі з тіньовим тютюновим ринком?

Щоб запобігти подвійній реєстрації, бізнесмени, які продають машини через інтернет, купують їх у клієнтів за довіреністю з правом перепродажу й отримують угоду "продаж автомобіля однією фізичною особою іншій" без сплати податків.

Або – за договором комісії, яка, як говорить прозорий у цій індустрії бізнес, вказується мізерною для мінімізації сплати податків. Чи є вихід?

Один з варіантів – скасувати держреєстрацію автомобіля на господарський суб‘єкт, який скуповує машини для перепродажу. Автомобіль такому суб‘єкту клієнт може надавати попередньо знятим з обліку – як вважають в МВС.

Коли на це авто знаходиться покупець, проходить його реєстрація на нового власника. Тобто в цьому ланцюгу відбувається лише одна державна реєстрація. У виграші залишаться і клієнт, і прозорий бізнес, і держава.

Клієнти виграють у тому, що вони можуть виїхати з автосалону з продажу вживаних автомобілів у день укладання угоди, не чекаючи приймального дня у військкоматі, аби господарський суб‘єкт зняв його там з обліку.

Прозорий бізнес платитиме працівникам за роботу (продаж машин), а не за те, що їх продавці займаються паперовою роботою з реєстрації та перереєстрації. Чим більше авто вони продадуть, тим більше бізнес заплатить податків.

Держава з кожним автомобілем, виведеним з тіньового ринку вживаних машин, буде отримувати до 20 тис грн податків та зборів. Якщо авто коштує 600 тис грн, то податки будуть такі: ПДВ – 11 500 грн, ПДФО – 3 132 грн, військовий збір – 261 грн, ЄСВ – 3 828 грн, податок на прибуток – 1 043 грн. Разом – 19 764 грн.

Кожні 50 тис виведених з тіні автомобілів – це мільярд гривень бюджетних надходжень. Висновок, видається, очевидний.

Ми зверталися до комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, першого віцепрем’єр-міністра – міністра економіки, міністра фінансів, міністра внутрішніх справ, депутатської фракції "Слуга народу" з проханням врахувати цю пропозицію бізнесу шляхом доопрацювання законопроєкту №9083.

На жаль, ситуація поки не зрушила з мертвої точки, хоча пройшли вже три місяці з дати внесення документа до парламенту в порядку законодавчої ініціативи. Сподіваюся, це не байдужість і питання буде врегульоване.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції "Економічної правди" та "Української правди" може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
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Економічна правда
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