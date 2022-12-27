Держбюджет-2023: чи зміниться з 1 січня розмір "мінімалки"

Держбюджет на 2023 рік не передбачає підвищення зарплати: увесь рік вона залишатиметься на рівні 6 700 грн на місяць.

Про це йдеться у статті ЕП.

1 січня 2023 року набуває чинності закон про держбюджет на 2023 рік.

При цьому у кошторисі із запланованим доходом 1,3 трлн грн не передбачене підвищення мінімальної зарплати. Весь рік вона залишатиметься на рівні грудня 2022 року - 6 700 грн на місяць або 40,46 грн у погодинному розмірі (застосовується з 1 жовтня).

Розмір прожиткового мінімуму також не зміниться: 2 684 грн - для працездатних, 2 272 грн - для дітей віком до шести років, для дітей 6-18 років - 2 833 грн, для осіб, які втратили працездатність, - 2 093 грн. Загальний показник - 2 589 грн.

Детальніше про те, які основні нововведення набувають чинності з нового року, читайте у статті: Податки, тарифи, пенсії та нові правила для обмінників: що змінюється з 1 січня

Економічна правда