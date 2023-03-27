Київ – уже не найдорожче місто України: як війна змінила ринок оренди

Київ тепер не найдорожче місто країни за вартістю оренди житла, яким воно було всі роки незалежності. Тепер столиця посідає третє місце.

У кінці 2022 року столицю за вартістю оренди однокімнатної квартири перегнав Львів, а з лютого на чолі списку опинився Ужгород.

За останні кілька місяців орендні ціни в обласному центрі Закарпаття підвищилися в кілька разів, перевищуючи 13 тис грн за однокімнатну квартиру, свідчать дані щомісячного моніторингу Держстату.

З 24 лютого 2022 року тренд на зростання орендних цін був характерним для більшості регіонів заходу України, де багато українців шукали прихисток.

"Наприкінці квітня в Ужгороді вже не було вільної нерухомості для оренди", – згадує власниця місцевої рієлторської агенції Софія Шевкун.

У перші пів року панічний ажіотаж упав завдяки деокупації півночі держави і виїзду громадян до країн Євросоюзу, але не у Львові та Закарпатті. Тамтешні орендодавці продовжують отримувати ренту від підвищеного попиту. Схоже, ці регіони відображають уявлення українців про найбезпечніші місця для життя.

Зовсім інша ситуація в регіонах, які розташовані близько до зони боїв або які перебували під окупацією. Там житло очікувано подешевшало.

Однак ця струнка логіка має винятки. Так, вартість оренди в Дніпрі зросла навіть більше, ніж у Вінниці, Рівному чи Івано-Франківську. Одна з причин – фактор внутрішньо переміщених осіб. Рятуючись від війни в її безпосередній близькості, вони, як правило, обирають найближчу сусідню місцевість.

За даними Міжнародної організації з міграції (МОМ), у лютому в Харківській (456 тис) та Дніпропетровській (367 тис) областях було найбільше офіційно зареєстрованих ВПО. Однак цінова ситуація там кардинально різниться.

Якщо в Дніпрі ціни виросли, то в Харкові – упали. Річ у тім, що Харків, який приймає багато ВПО з Харківської, Луганської і Донецької областей, має один з найбільших показників з відпливу власного населення в інші регіони і за кордон.

У цьому Київ схожий на Харків.

Столиця України є національним лідером з приймання ВПО. З вересня по січень їх кількість зросла з 164 тис до 225 тис осіб. Проте ціни на житло так само впали. Початок великої війни Київ зустрів з ціною оренди однокімнатної квартири 8,5 тис грн на місяць, через рік ціна становила 7,5 тис грн.

Найімовірніша причина – Київ має великий відплив населення, але, на відміну від Харкова, воно рідше реєструється як ВПО або перебуває за кордоном.

Дані: Держстат, середні споживчі ціни на товари (послуги) у 2021-2023 роках щодо оренди однокімнатної квартири (дані агреговані на рівні областей, хоча розрахунок проводиться на рівні обласних центрів).

Дані щодо ВПО – із звіту МОМ від 23 січня 2023 року.

Команда проєкту Weekly Charts