Volkswagen зупиняє виробництво автомобілів у РФ
Автоконцерн Volkswagen оголосив про те, що припиняє виробництво транспортних засобів у РФ (Калуга, Нижній Новгород) на тлі російського вторгнення в Україну - до подальшого повідомлення.
Про це повідомляє Volkswagen Group у Twitter.
"Також буде негайно припинено експорт автомобілів до Росії", - йдеться у повідомленні.
Автоконцерн пообіцяв виплатити допомогу всім постраждалим внаслідок цього рішення співробітникам.
Раніше Porsche та BMW стали останніми виробниками автомобілів, які оголосили про закриття заводів у Європі через брак запчастин з України внаслідок розпочатої росією війни.
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Детальніше про бізнес, який пішов з Росії читайте у публікації: Назад в СРСР: що втратили "мирні" росіяни за сім днів війни, і це ще не кінець
Економічна правда
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