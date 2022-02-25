ЄС повідомив деталі нових санкцій проти Росії за війну в Україні

ЄС повідомив деталі нових санкцій, погоджених блоком у зв’язку з початком Росією масштабної агресії проти України.

Як пише "Європейська правда", про це на пресконференції після зустрічі лідерів заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

За її словами, погоджений лідерами пакет санкцій буде мати масштабні наслідки для економіки РФ та російських еліт.

Санкції запроваджуються проти фінансового, енергетичного сектору, транспортної сфери, експортний контроль та у візовій політиці.

Фінансові санкції закриють Росії доступ до найважливіших ринків капіталу.

"Це зачепить 70% російського банківського ринку, а також найважливіші державні компанії, у тому числі у військовому секторі, і ці санкції збільшать витрати Росії по займах, призведуть до прискорення інфляції і поступово підриватимуть промисловість", - заявила президентка Єврокомісії.

Санкції проти російських еліт не дадуть їм можливість зберігати свої активи у Європі.

Санкції проти енергетичного сектору, за її словами, ускладнять для Росії оновлення нафтопереробного обладнання.

Повністю забороняється продаж російським компаніям літаків, деталей та авіаційного обладнання. "Три чверті нинішнього комерційного аерофлоту Росії - це літаки, побудовані в США, ЄС і Канаді, і тому дуже залежать від цього", - зазначила Урсула фон дер Ляєн.

ЄС обмежує доступ РФ до новітніх технологій, важливих для модернізації та розвитку, як напівпровідники та інші передові технології.

Щодо візової політики, російські дипломати і бізнесмени втратять привілейовану можливість в’їзду до країн ЄС.

Президентка Єврокомісії зазначила, що всі ці заходи запроваджуються у координації з іншими західними партнерами.

"Наша сила - у нашій єдності. У Кремлі це знають і зробили все можливе, щоб посіяти розбрат, але досягнув рівно протилежного. Ми зараз більш об’єднані, ніж будь-коли", - заявила Урсула фон дер Ляєн.

Вона додала, що ці події започаткували нову реальність. "Путін намагається підкорити дружню (до ЄС - ред.) європейську країну і силою змінити кордони у Європі. Йому це має не вдатися - і не вдасться", - наголосила президентка Єврокомісії.

Детальніше про реакцію Заходу на російську агресію читайте у лайв-трансляції "Війна з Росією: все про відповідь Європи, США та світу".

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