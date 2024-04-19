Для розблокування експорту вітчизняної зброї немає політичної підтримки – Камишін

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін заявив, що розблокування експорту для українських виробників наразі є неможливим, оскільки не має політичної підтримки.

Про це він розповів в інтерв'ю Reuters.

Зазначається, що вже зараз можливості українського ВПК становить 18-20 млрд дол. Однак держава через обмежений бюджет спроможна профінансувати лише третину від цього.

Крім того, деякі виробники кажуть, що їм важко залучити кошти, а проблема також ускладнюється процесом державних закупівель, на який вони скаржаться, що він повільний і громіздкий.

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Відповідно частина виробників хотіли б отримати експортні ліцензії за умови, що у виробника є невикористані потужності, які не покриваються замовленнями з України.

Про те за словами Камишіна, такі бажання є справедливим, але це позиція не має політичної підтримки, тому уряд шукаємо фінансування для вітчизняних підприємств, щоб вся виготовлена продукція залишалась в країні.

"З позиції виробників справедливо вимагати законтрактувати їхні потужності на повну або ж дозволити їм експортувати ... але ця позиція не має політичної підтримки, тому ми шукаємо фінансування для наших підприємств, щоб вся вироблена продукція залишалася в Україні", – сказав Камишін.

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Нагадаємо:

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін закликав НАТО закупити обіцяний мільйон дронів у українських виробників.