Украина идет по стопам Израиля. Как война помогает снова возрождать промышленность?

22 вересня Державна служба статистики оприлюднила дані щодо промислового виробництва в першому півріччі. Виявилося, що за шість місяців 2023 року в Україні виробили товарів на 1,55 трлн грн, що становить 97,1% від показника за аналогічний період 2021 року (1,64 трлн грн).

Однак повернення до довоєнних обсягів виробництва не є результатом відновлення економіки. Річ у тім, що левову частку у вказаних цифрах – майже чверть – посідає електроенергія, а ціни на неї, як відомо, зросли.

Якщо ж врахувати інфляцію та певні структурні зміни в економіці, викликані, зокрема, знищенням росіянами сотень вітчизняних підприємств, то виявиться, що країна здатна продукувати "в натуральних одиницях" лише 61% від того, що виробляла два роки тому. Утім, це стосується не всіх секторів.

Так, обсяги виробництва зброї та снарядів (Держстат відносить цю категорію до виробів з металу) за шість місяців 2023 року зросли в 1,5 разу порівняно з довоєнними показниками. У грошовому вираженні мова йде про п'ятикратне зростання: у 2023 році заводи виробили продукції на 7,7 млрд грн проти 1,5 млрд грн у першому півріччі 2021 року.

Збільшилося й реальне виробництво автотранспорту для військових.

Майже не змінився індекс виробництва електроніки, що можна вважати успіхом. Цьому напрямку не дав упасти попит з боку компонентів для військових розробок і для потреб енергетичної галузі, яка постраждала під час атак росіян.

Зміна індексу промислового виробництва в першому півріччі 2023 року порівняно з 2021 роком

Логічно було б очікувати стрімкого зростання виробництва дронів. За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, у червні 2023 року за деякими категоріями воно збільшилося "в десятки, а інколи і в сотні разів", а на ринку працюють понад сто компаній. Однак поки що дані Держстату це не відображають.

Можливо, наразі в питанні дронів мова йде більше про імпортну історію, ніж про створення доданої вартості в країні, що в кінцевому підсумку позначається на показниках промислового виробництва.

Так, за даними Державної митної служби, за січень-липень 2023 року Україна імпортувала складових і готових дронів та малих літальних апаратів на 136 млн дол. Це без урахування даних з прихованих статей імпорту ще на близько 3 млрд дол. Переважно це іноземна військова техніка і товари подвійного призначення. Наприклад, майже 400 млн дол такого імпорту з Пакистану ЗМІ називали прихованим постачанням зброї в Україну.

Однак влада запевняє, що чим далі, тим більше вироблятимемо свого. "Україна збільшує виробництво зброї, необхідної для захисту від російської агресії. Гармати, які зроблені в Україні. Снаряди, які зроблені в Україні. Дрони, ракети, бронетехніка. Максимально збільшуємо обсяги виробництва. Україна це може. Фінансування є. Наша "оборонка" даватиме більший результат", – пообіцяв 28 серпня президент Володимир Зеленський.

Структура промислового виробництва в першому півріччі 2023 року

Стрімкий розвиток машинобудування та електроніки з військовим ухилом впирається в спроможність галузі виробляти продукцію під постійними ракетними атаками росіян. Усе це – в умовах гострого дефіциту інженерів та робочих рук.