Як правильно обрати павербанки і зарядні станції: актуальні інструкції для всіх

Протягом останнього місяця майже кожен українець по кілька годин на день стикається з відсутністю електроенергії – "Укренерго" ледь не щодня застосовує графіки погодинних або аварійних відключень.

Причиною цього стали масовані ракетні обстріли енергетичної інфраструктури російськими військами протягом жовтня і на початку листопада. Ворог прицільно б’є по станціях генерації електроенергії, розподільчих станціях, ТЕЦ.

Через це за останній місяць суттєво зріс попит на портативні пристрої для живлення техніки – павербанки та зарядні станції. Про купівлю додаткових девайсів задумалися навіть ті, у кого вже були аналогічні гаджети.

Power bank

Павербанк – це зовнішній акумулятор, який ще називають портативним зарядним пристроєм або переносною зарядкою. Його функція – віддавати енергію смартфонам, навушникам, електронним годинникам. Головний критерій, на який орієнтуються споживачі при виборі павербанка, – ємність.

Мінімальна ємність зовнішніх акумуляторів становить 2000-3000 міліампер-годин (мАг). Цього вистачить, аби відновити заряд в навушниках або смарт-годиннику, але не достатньо для повної зарядки телефона. Річ у тім, що ємність акумуляторів у сучасних смартфонах значно вища – від 4000 мАг до 6000 мАг.

Можна легко порахувати, що павербанки ємністю 4000-9000 мАг здатні зарядити смартфон до 100% один або два рази залежно від потужності батареї телефона. Однак це далеко не межа для портативних акумуляторів.

Більшість павербанків мають ємність 10000-15000 мАг. Цього достатньо для принаймні 40 зарядок блоку живлення навушників Samsung Buds (252 мАг) або 30 зарядок – навушників Apple AirPods (345 мАг).

Деякі павербанки мають додаткові функції: підтримують "швидке заряджання" (завдяки підвищенню напруги чи сили струму, що надходить до павербанку), мають кілька портів для інших пристроїв, ліхтарики та цифрові дисплеї.

Портативний акумулятор з ємністю понад 20000 мАг може зарядити навіть ноутбук. Для такої цілі, крім великої ємності павербанка, потрібні ще дві умови.

По-перше, ноутбук повинен мати USB-порт 3.1 або Type C, через які енергія потрапить у пристрій. Таку опцію мають лише сучасні ноутбуки, а для інших знадобиться спеціальний кабель-перехідник. Річ у тім, що старі USB-порти 2.0 та 3.0 не дозволяють пропускати напругу понад 4,5 вольта.

По-друге, павербанк повинен видавати 12 вольтів із силою струму 3 ампери.

Оскільки відключення електроенергії зазвичай тривають чотири години, а можуть тривати й довше у випадку нових обстрілів енергетичних об'єктів, більш актуальними для користувачів стали потужніші повербанки.

За даними сервісу Hotline, найпопулярнішими серед покупців павербанками з ємністю 10000 мАг та 20000 мАг стали девайси бренду Xiaomi.

Зовнішній акумулятор Xiaomi Mi Power bank 3 на 10 000 мАг

Зовнішній акумулятор Xiaomi Redmi Power Bank на 20 000 мАг

Портативна зарядна станція

Портативна зарядна станція – це потужний павербанк. Від неї можуть одночасно заряджатися понад п’ять недрібних пристроїв. Станція може живити смартфони, ноутбуки, роутери, лампи, міні-холодильники, телевізори.

Керівник відділу "Смартфони, аксесуари та аудіо" ритейлера "Алло" Олександр Ступаков пояснює, що і павербанк, і зарядна станція – це зовнішні акумулятори, які відрізняються лише потужністю та дизайном. Павербанки мають ємність 2-40 тис мАг, портативні зарядні станції – від 50 тис мАг до 1 млн мАг.

"Зарядна станція може слугувати аварійним джерелом живлення під час відключення електроенергії або портативною електростанцією під час подорожі", – говорить експерт. Такі пристрої відносно компактні, важать 5,5-45 кг, мають різну ємність і типи роз’ємів: USB і навіть розетки.

За даними українського представництва бренду зарядних станцій EcoFlow, найменша станція моделі River ємністю 1260 ват-год здатна зарядити ноутбук пʼять разів або забезпечити дві години безперервної роботи телевізора.

Найбільша з лінійки – EcoFlow Delta Pro ємністю 3600 ват-год – 57 разів зарядить ноутбук або забезпечить 27 годин роботи телевізора.

"Для користувача це "великий павербанк", – додають у Rozetka.

Портативні зарядні станції – безшумне та екологічно чисте джерело енергії порівняно з електрогенераторами. Переваги останніх – їх не треба заряджати і їх потужності вистачить для освітлення квартири та роботи більшості приладів.

Заряджається станція від розетки, "прикурювача" автомобіля і навіть від сонячних панелей. Станцію також можна під’єднати до генератора.

Ритейлери пропонують імпортні станції брендів EcoFlow, Bluetti, Jackery Explorer. Як розповіли в "Алло", вони коштують 18-130 тис грн. За даними сервісу Hotline, найдешевшою є зарядна станція Energizer PPS240W2.

Найдорожча – зарядна станція із сонячною батареєю EcoFlow DELTA Max 2000.

Вартість пристроїв залежить від потужності, ємності акумуляторів, кількості роз’ємів та набору опцій. Станції продаються окремо або в комплекті з додатковими батареями, сонячними панелями та іншими аксесуарами.

В Україні зарядні станції випускає вінницька "Промавтоматика". У березні 2022 року підприємство почало виготовляти пристрої Bandera Power для ЗСУ, а зараз продає всім охочим. Наразі доступні моделі ємністю 125-225 тис мАг. Їх вартість для цивільних потреб – від 18,3 тис грн до 39,7 тис грн.

Як обрати

Експерти радять обирати павербанки та станції, виходячи з потреб та бюджету. "Усе залежить від того, одночасну роботу скількох пристроїв слід підтримувати. Найкраще, якщо в кожного члена сім'ї буде свій павербанк", – каже Ступаков.

Представлені пристрої мають літій-іонні (Li-ion) або літій-полімерні (Li-Pol) батареї. Перші дешевші, проте при пошкодженні вони можуть загорітися. Другі дорожчі, зате безпечніші завдяки відсутності рідкого електроліту.

При виборі зарядних станцій варто звернути увагу на такі критерії.

1. Вага та розмір. Більші та важчі зарядні станції використовують удома або в офісі, менші та легші – за їх межами.

2. Що плануєте заряджати. Зверніть увагу на кількість роз’ємів та їх типи, за потреби придбайте перехідники.

3. Ємність та потужність. Чим більша потужність, тим більше гаджетів можна заряджати одночасно. Станція потужністю понад 1 кВт може підтримувати роботу будь-якої побутової техніки і навіть заряджати електромобілі.

Що купують українці

З урахуванням ціни та зручності використання найбільш популярні павербанки.

У Rozetka розповіли, що порівняно з жовтнем 2021 року у жовтні 2022 року попит на павербанки зріс у 12 разів. За два тижні після першої російської атаки на енергетичні об'єкти попит на портативні акумулятори зріс майже вчетверо.

"43% замовлень становлять павербанки ємністю 10 тис мАг, 39% – 20 тис мАг, 7% – 30 тис мАг", – розповіли в компанії.

Обсяги продажів павербанків у мережі "Алло" в жовтні порівняно з аналогічним періодом 2021 року зросли в десять разів за кількістю і в тридцять разів – у грошах. "Підвищений попит мають моделі на 20-40 тис мАг, які підходять для смартфонів та ноутбуків", – констатував Ступаков.

Через високу вартість зарядні станції не розраховані на масового споживача. Мешканець Київщини Андрій купив таку лише після російських обстрілів.

"Коли стало зрозуміло, що взимку може постраждати енергетична інфраструктура, я встановив твердопаливний котел. Для його роботи потрібен електричний насос. Одна з переваг станції – тривала робота і швидке заряджання, за годину її можна зарядити на 70%", – розповідає Андрій.

Крім станції, він придбав портативну сонячну панель для її зарядки. "Я експериментував. Коли сонце було яскраве, о 8 годині ранку я встановив панель і до 13 години станція була заряджена на 80%. Звісно, якщо день похмурий, то зарядна швидкість буде низькою", – зауважив чоловік.