Обшуки, сезонність чи очікування. Чому в обмінниках знову росте долар?

З кінця липня готівковий курс долара в Україні почав поступово зростати, а в середині серпня ріст курсу став помітним навіть неозброєним оком.

Якщо ще на початку минулого місяця обмінники готові були приймати готівкову американську валюту за курсом, який майже не відрізнявся від офіційних 36,6 грн за долар, то зараз вже нікого не здивувати курсом 37,4-38,2 – майже на гривню більше, ніж півтора місяця тому.

При цьому ріст готівкового курсу відбувається "під акомпанемент" обшуків правоохоронців у небанківських обмінних пунктах, про що заявляють учасники ринку. Що відбувається з готівковим курсом зараз і чи слід очікувати значної девальвації?

Відірватися від курсу НБУ

Рік тому, у липні 2022-ого, різниця між готівковим та безготівковим курсами долара сягала 6-8 грн, що, зрештою, змусило Національний банк коригувати офіційний курс та запроваджувати нові обмеження, зокрема на роботу обмінних пунктів.

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Зрештою, комплекс заходів від центрального банку приніс свої плоди. Влітку 2023-го різниця між офіційним і вуличним курсами звелась до мінімуму. А в деякі дні готівковий долар продавали навіть за 36,6 грн – майже за офіційним курсом Нацбанку.

Штиль на валютному ринку час від часу порушували повідомлення про неможливість обміняти старі та зношені банкноти доларів. Тож в якийсь момент, навіть коли ринок наситився валютою, і українці, і обмінники стали набагато більш вибагливими до зовнішнього вигляду банкнот.

Мінімальна різниця між готівковим та безготівковим курсами навіть розвернула тренд до нарощування обсягів валютних депозитів. Останні залишаються єдиним офіційним способом придбати безготівкову валюту у банків, через що донедавна мали неабияку популярність серед українців.

Ситуація на готівковому ринку спонукала Нацбанк розпочати обговорення валютної лібералізації. Регулятор навіть оприлюднив спеціальну стратегію валютних послаблень та почав вголос говорити про можливість повернення до плаваючого курсу.

Утім вже на початку серпня ситуація почала мінятись – готівковий курс поступово віддалявся від офіційного. За останній місяць американський долар в обмінниках подорожчав приблизно на 0,8-1 грн.

Аналітики називають одразу декілька ринкових факторів, які могли вплинути на зростання курсу: повернення сезонності, пов’язаної з аграріями, очікування більш ліберальної політики Нацбанку тощо.

Однак крім цього на поведінку готівкового ринку можуть впливати й неочевидні чинники. Зокрема, його учасники повідомляють про масові обшуки, які проводять правоохоронці у небанківських обмінних пунктах. Часто такі дії закінчуються вилученням комп'ютерів та каси, що призводить до блокування їхньої роботи.

Атака правоохоронців на обмінні пункти могла накластися на ринкові фактори та стати одним з чинників зростання готівкового курсу долара не лише у небанківських, але й у банківських обмінниках, до яких мігрувала частина попиту на валюту.

Чинники

Як вказувалось раніше, перший – це сезонність. Українська економіка зуміла адаптуватися до життя в умовах великої війни. Це призвело до того, що сезонні фактори починають відігравати все більшу роль у поведінці курсу валют. Щонайменше, на готівковому ринку.

"В довоєнний час попит на готівкову іноземну валюту восени сезонно зростав і готівкова гривня дешевшала. У 2022-ому готівковим ринком рухали девальваційні очікування і регуляторні заходи НБУ, фактор сезонності на цьому фоні був непомітним.

Оскільки валютний ринок вже оговтався від шоку війни і стабілізувався, можна очікувати, що в цьому році знов відновиться сезонність, що призведе до незначного зниження готівкового курсу", – вважає директорка аналітичного департаменту Dragon Capital Олена Білан.

Сезонний попит на валюту можуть створювати невеликі аграрії, які обмінюють отримані від продажу нового врожаю гривні на долари, і таким чином страхуються від можливої девальвації.

Потенційні проблеми з вивезенням українського зерна могли ситуативно вплинути на стабільність готівкового ринку. 17 липня "зернова угода", яка дозволяла українським аграріям вивозити зернові через морські порти, фактично припинила своє існування. Наступного ж дня Росія почала масовано обстрілювати українську портову інфраструктуру. Під ракетні обстріли потрапили й порти на Дунаї, які за рік війни почали відігравати важливу роль у зерновій логістиці.

"Достатньо невтішна попередня статистика за липень та черговий обстріл портової та логістичної інфраструктури в районі Дунайських портів, ймовірно, погіршили настрої на готівковому ринку", – вважає головний менеджер з макроекономічного аналізу Райффайзен Банку Сергій Колодій.

Водночас, вплив безпекових факторів на поведінку готівкового курсу долара наразі є суттєво меншим, ніж рік тому. Яскравий приклад – підрив росіянами дамби Каховської ГЕС на початку червня. Попри значні негативні наслідки цього теракту, вартість долара на готівковому ринку на цю подію майже не відреагувала.

Ще один чинник, який міг спровокувати зростання попиту на готівкову валюту – очікування валютних послаблень та переходу до плаваючого курсу. І ці очікування небезпідставні.

Наприкінці червня Національний банк затвердив стратегію валютних послаблень, а вже на початку липня оприлюднив її публічну частину. Сама по собі стратегія не містить ніяких дат, коли регулятор може запровадити ті чи інші послаблення. В НБУ наголошують на тому, що їхні рішення ґрунтуватимуться виключно на макроекономічних передумовах, таких як обсяги золотовалютних резервів чи рівень інфляції.

Натомість багато учасників валютного ринку могли сприйняти таку комунікацію НБУ як сигнал, що курс невдовзі може стати більш гнучким. Якщо ж це станеться, то з високою ймовірністю гривня почне девальвувати, адже наразі Нацбанку доводиться щомісяця продавати по 1,5-2 млрд дола з резервів для того, аби задовольняти попит на безготівкову валюту.

"На готівковий ринок, в першу чергу, впливають очікування населення. Анонсовані Національним банком кроки щодо валютних послаблень зараз асоціюються із сценарієм поступового знецінення гривні, через що маємо підвищений попит на валюту в цьому сегменті та відповідне підвищення курсу", – вважає керівник служби продажу казначейських продуктів "Банку Авангард" Юрій Крохмаль.

Та чи стане НБУ відпускати курс у "вільне плавання"? З одного боку, Нацбанк накопичив рекордний за всю історію рівень золотовалютних резервів. Цього обсягу достатньо для того, аби, у разі переходу до більш плаваючого курсу, регулятор міг покривати потреби економіки у доларах.

"Ми очікуємо, що НБУ поступово зніматиме незначні валютні обмеження (цей процес поступово реалізується – ЕП) та перейде до м’якої моделі валютної лібералізації", – зазначає Колодій.

Ймовірно, перехід до плаваючого курсу буде поміркованим. Це означає, що Нацбанк не допустить миттєвого обвалу гривні, а згладжуватиме різкі коливання, через що девальвація відбуватиметься поступово.

"Теоретично, НБУ може відпустити курс в найближчі кілька тижнів. Але навіть якщо НБУ на це зараз наважиться, то навряд чи він допустить якісь серйозні коливання курсу – скоріше за все, офіційний курс залишатиметься на нинішньому рівні (плюс-мінус 1%) до кінця року, і до наступної весни. При цьому, готівковий курс долара у разі лібералізації скоріше за все підскочить – а далі поступово дрейфуватиме назад, у сторону офіційного", – вважає керівник аналітичного відділу Concorde Capital Олександр Паращій.

Перехід до плаваючого курсу в НБУ можуть відкласти до весни, коли сезонні фактори сприятимуть зміцненню гривні.

Правоохоронці проти обмінників

Раптовий стрибок готівкового курсу долара співпав у часі з обшуками правоохоронців у низці небанківських пунктах обміну. За даними співрозмовників ЕП на готівковому валютному ринку, ці обшуки особливо активізувалися 16-17 серпня. Тоді працівники поліції проводили слідчі дії одразу у декількох десятках небанківських пунктах обміну, які належать різним компаніям.

"Під час обшуків поліція вилучає гроші, комп’ютери, телефони касирів, зокрема й особисті телефони, що фактично блокує роботу пунктів обміну", – каже співвласник мережі пунктів обміну "Альфа-інвест груп" Денис Дмитрук. Такі обшуки поліція проводила у чотирьох обмінниках його мережі.

На вилучене обладнання та кошти поліція накладає арешт, для зняття якого необхідно звертатися до суду, що вимагає в обмінників додаткового часу та ресурсів. Як наслідок, пункти протягом цього часу не можуть відновити свою роботу.

Ймовірно, активізація роботи правоохоронців стала відлунням проблеми з обміну застарілих та частково зношених банкнот доларів, на яку українці масово скаржилися на початку літа. Цю інформацію ЕП частково підтвердив голова фінансового та податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

"У нас було рішення комітету, де ми заслуховували ситуацію про обмін зношених купюр (доларів – ЕП). У ході розгляду цього питання з’ясувалося, що однією з проблем готівкового валютного ринку є існування протягом десятиліть нелегальних обмінних пунктів. Тому ми поставили завдання правоохоронному блоку щодо ліквідації нелегального ринку готівкової валюти", – зазначив він.

Втім це не пояснює, чому правоохоронці почали блокувати роботу навіть цілком легальних обмінників, а самі обшуки проводяться на підставі відкриття справ про фінансування тероризму. Сам Гетманцев зазначив, що не зустрічав випадків блокування правоохоронцями легальних обмінників та закликав у таких ситуаціях звертатися зі скаргами особисто до нього.

ЕП не вдалося отримати оперативний коментар поліції щодо причини обшуків у пунктах обміну.

Методи, з якими діють правоохоронці, створюють додаткові корупційні ризики, повідомив не під запис власник однієї з найбільших мереж пунктів обміну. "Вигадають провадження, за тиждень беруть ухвалу суду і вперед з обшуками. Привід найдурніший – фінансування тероризму. Мета – паралізувати роботу компанії. А далі можливо повернення коштів і майна через суд. Прихована корупція у неприхованому вигляді", – зазначає він.

Рейд правоохоронців міг якщо не спричинити стрибок курсу, то принаймні сприяти девальвації готівкової гривні, вважають опитані ЕП учасники ринку. Через зменшення пропозиції валюти з боку небанківських обмінників, попит на готівкову валюту почав переважати, що стало додатковим поштовхом для зростання курсу.

Що далі?

Збільшення різниці між готівковим та безготівковим курсами долара, ймовірно, може відтермінувати рішення НБУ щодо валютних послаблень. Зрештою, мінімальна різниця є однією з передумов для рішень у цьому напрямку.

Водночас, якщо НБУ таки наважиться відпускати курс цього року, то аналітики не очікують його суттєвого просідання. "Наразі ми очікуємо, що безготівковий курс на кінець цього року становитиме 39,1 гривні, тобто гривня девальвує відносно долара на 7%", – зазначає Сергій Колодій.

Девальвацію на 3-5% у разі лібералізації курсової політики очікують і у Dragon Capital. "Готівковий курс може коливатись сильніше, але його суттєве відхилення від офіційного буде тимчасовим. Економічна ситуація і великі обсяги міжнародної підтримки не дають підстав очікувати різкої девальвації в найближчій перспективі", – вважає Олена Білан.