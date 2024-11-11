"Появилась неуверенность в том, что будет происходить". Генсек ИСС о мировой торговле и Трампе

У 2024 році рекордна кількість людей перебувала у статусі виборця – майже половина населення світу обирала нову владу у 64 країнах.

Серед них є і вибори, результати яких особливо важливі для України. І не лише з позиції того, з ким і в який спосіб співпрацювати у протистоянні російській агресії, але і що та на яких умовах український бізнес зможе експортувати свої товари.

На початку листопада увага була прикута до виборів у Сполучених Штатах, за результатами яких наступним президентом країни у січні 2025 року стане Дональд Трамп. Прихильник протекціонізму, який за свій попередній термін у Білому домі запровадив низку мит та обмежень на торгівлю, у передвиборчій кампанії обіцяв зробити те саме тільки відносно всіх товарів, які імпортуються в Америку.

Однією з таких змін було мито у 25% на імпорт сталі, зокрема з України, запроваджене у 2018 році. Лише з початком великої війни нинішня адміністрація президента Джо Байдена скасувала його для українських експортерів.

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Повернення Трампа до влади наразі означає лише невідомість, вважає генеральний секретар Міжнародної торгової палати (ICC) Джон Дентон. Він констатує, що, хоч наступний президент США і не є найбільшим прихильником Світової організації торгівлі, Україні зарано закладати песимістичні очікування.

Дентон регулярно приїжджає в Україну від початку повномасштабної війни, зокрема і доклався до розблокування чорноморських портів для експорту зернових у 2022 році. ЕП поспілкувалася з генсеком ІСС під час візиту до Києва про те, чого українському бізнесу очікувати від Євросоюзу та США, чого бракує українській торговельній дипломатії, і як повертати контейнери в українські порти.

— Зараз ми на шляху до європейської інтеграції, тож, як ви думаєте, що змінилося і чи достатньо змінилося за останні роки в торговій політиці України у ході наближення до європейських норм?

— Я думаю, що ця робота триває. Ви берете Україну посеред війни і намагаєтеся інтегрувати її у функціонуючий європейський ринок зі стандартами, які діють і є ефективними для розвинутих економік. А українська економіка не лише в стані війни, але й намагається подолати розрив до економічних показників європейського ринку.

В політичних колах спостерігається неймовірна динаміка у розумінні цього розриву та реальних діях, спрямованих на підвищення стандартів та приведення їх у відповідність до європейських.

Україна може багато чого запропонувати глобальному світу в технологіях, агробізнесі. Ми спостерігаємо зростаючий інтерес до співпраці, наприклад, з Міжнародною торговою палатою щодо оцифрування низки процесів, які спрощують транскордонну торгівлю.

Зараз ми працюємо з українським урядом над оцифрованими фітосанітарними сертифікатами eFITO (документ, що підтверджує безпеку продукції рослинного походження – ЕП) які необхідні для експорту в Європу.

— Чи можете ви навести кілька прикладів досягнень у торговельній політиці? І, можливо, прогалин, які є найбільш важливими, і на яких Україні варто зосередитися.

— Торгівля – це також про інвестиції. Тому ми дивимося на роботу, яка триває у сфері інвестиційної політики, адже для економічного зростання необхідні інвестиції, і не лише державні чи донорські.

Вам потрібно створити середовище, в якому іноземні приватні інвестори захочуть вкладати кошти. Виклик, звичайно, полягає в ризику. Викликом також є занепокоєння щодо верховенства права, корупції та інших подібних проблем.

Ми бачимо, особливо в інвестиційній сфері, що український уряд робить багато кроків, аби вирішити занепокоєння інвесторів у цих питаннях. У цьому допомагає прозорість, і в цій частині насправді я бачу досить значні зміни за останні кілька років. Ми також помічаємо відкритість у питаннях верховенства права.

Однією з перешкод для іноземних інвесторів є занепокоєння щодо доступу до правової системи та її швидкості. Тому ми запропонували залучити Арбітражний суд ICC як повноцінного партнера для розвитку українських інвестицій, пропонуючи доступ до нашого арбітражного суду для іноземних інвесторів, які приходять в Україну.

Щодо торговельної політики, то ми бачимо, що українська торгова палата розуміє стратегічну важливість відкриття нових ринків, і уряд це також зараз розуміє.

Генеральний секретар ICC Джон Дентон, президент ТПП Геннадій Чижиков на зустрічі з міністром аграрної політики Віталієм Ковлем facebook

— Розкажіть, будь ласка, трохи детальніше про те, як цей арбітражний суд ICC працюватиме в Україні?

— Доступ до арбітражного суду ICC надається на підставі договорів про надання послуг. Це працює так: в контракті, який компанія укладає з інвестором, є окреме положення, що інвестор матиме доступ до арбітражу як способу вирішення спору. Це одна з тих речей, які вони захочуть бачити в угодах.

Цікаво, що в Аргентині, яка переживає, як ви могли бачити, досить значні економічні перетворення, законодавчо закріплений доступ до арбітражу як ключовий елемент для інвестування.

— Ви кажете, що у нас є багато перспективних зовнішніх ринків. Що це за ринки?

— Я думаю, що багато ринків стають доступними для українського бізнесу завдяки вашим конкурентним перевагам. Але потрібно з'ясувати для себе, де є найбільший інтерес та потенційне споживання.

Якось ми привезли делегацію українського бізнесу до Колумбії на найбільше зібрання бізнесу з Латинської Америки, і дали їм можливість не тільки поспілкуватися, але й виступити. Тоді вони з’ясували, що найбільшою проблемою була не якість того, що вони пропонували, а те, що ніхто не знав, що вони це пропонують.

Україна повинна стати впізнаваною. І частина бізнесу – це видимість, побудова стосунків. На це потрібно витратити певний час.

Очевидно, сільське господарство є дуже важливим сектором. Україна неймовірно конкурентоспроможна в аграрному секторі, не тільки в товарі, а й у технологіях, які його підтримують. Такі технології будуть цікавими не лише в Латинській Америці, але й в інших країнах, що розвиваються, зокрема, в Африці та деяких частинах Азії.

Але недостатня обізнаність ускладнює це питання. Ми зараз збираємо ще одну велику делегацію, і запросили міністра аграрної політики поїхати з нами та виступити на найбільшому зібранні африканського бізнесу, яке ми проводимо в Найробі та Кенії у квітні 2025 року. Це теж спосіб розбудови можливостей тут.

— Ми бачимо, що торговельні обмеження повертаються. Дональд Трамп незабаром стане президентом США, а він відомий тяжінням до протекціонізму і торговельних обмежень. Чого нам слід очікувати? Як, на вашу думку, це вплине на здатність України експортувати?

— В національних інтересах України є збереження сильної багатосторонньої торговельної системи, тому що доступ до неї дозволить диверсифікувати свої експортні канали та можливості.

Ризик наразі полягає не в якихось негайних і болісних змінах у перший же день правління обраного президента Трампа. Він полягає в невизначеності навколо того, що насправді буде відбуватися.

Відомі певні речі: що будуть підвищені мита для Китаю, він говорив про підвищення мит і в інших сферах. В такому разі треба дивитися, що саме ви експортуєте, і чи будуть ці товари підпадати під такі мита.

Зараз справді занадто рано говорити точно. З упевненістю ми можемо сказати лише те, що з’явилась невпевненість у тому, що відбуватиметься.

Ми можемо поглянути на останню адміністрацію Трампа. Так, відбулося перенаправлення деяких ланцюжків доданої вартості, але меншою мірою, ніж всі очікували. Цього разу може бути інакше. На даний момент ринки налаштовані позитивно, і фактично є позитивні зміни на тлі виборів адміністрації Трампа.

Навряд нова адміністрація Трампа буде "вболівати" за Світову організацію торгівлі, але це не означає, що вони не будуть зацікавлені в ефективній та робочій багатосторонній торговельній системі. СОТ – це лише місце, в якому ви можете керувати такою системою.

Як ІСС ми зможемо зберегти багатосторонню торговельну систему в робочому стані. Наприклад, шляхом приєднання до регіональних угод, забезпечення угод про доступ до ринків. Але така країна, як Україна, повинна мати сильну та робочу багатосторонню торговельну систему.

Генеральний секретар Міжнародної торгової палати (ICC) Джон Дентон

— Що стосується Європейського Союзу, чи очікуєте ви, що ми зіткнемося з новими торговельними обмеженнями в майбутньому?

— Я не знаю. Ми не знаємо остаточної конфігурації нової Європейської комісії, тому що це все ще є предметом багатьох дискусій і дебатів у парламенті.

Зі зростанням торгівлі з'являються й нові виклики. В деяких державах зростає напруженість щодо сільськогосподарської продукції з України, і про це потрібно думати. Тут важливо бути прозорим щодо фактів: який реальний вплив цієї продукції, яка її реальна вартість. Ми хочемо переконатися, що, коли ЄС розглядає це питання, це не просто реакція на місцеві політичні проблеми.

Є схильність до підтримки сильної України. І, звичайно, сильна Україна потребує сильної економіки. Якщо є спроби якимось чином ускладнити функціонування економіки, то це суперечить їхнім інтересам безпеки.

Це питання, яке потрібно узгодити. Безумовно, це може бути узгоджено тільки на основі того, що в інтересах самої Європи є забезпечення безпеки України, а для цього потрібна сильна економіка, яка врешті буде інтегрована в Європейський Союз.

Так навіщо ж тоді ставити перешкоди на шляху до цього? І це те, що ми самі хочемо обговорити з Європейською комісією.

— Наостанок, щодо морської торгівлі. Торік ми відкрили власний морський коридор, проте регулярні контейнерні лінії досі не повернулися. На вашу думку, чи може це змінитися найближчим часом?

— Багатостороння угода може бути одним із вирішень цього питання. Як ви знаєте, ми були частиною групи початкової Чорноморської угоди, де працювали з Організацією Об'єднаних Націй і Туреччиною. Зараз ми також ми працюємо над тим, щоб знизити вартість транспортування товарів через Чорне море.

Морська торгівля ускладнена через вартість, особливо страхування, що робить її менш привабливою, і обмежує зростання обсягів. Очевидно, певні проблеми пов'язані з ураженням шести суден не так давно.

Тому ми вважаємо, що Чорноморська угода могла б бути кращим шляхом для розвитку. Тоді можна гарантувати безпечну судноплавну лінію, а це саме те, що вам потрібно.