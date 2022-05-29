Байден підписав скасування на рік мита у 25% для української сталі

Президент США Джо Байден підписав указ, яким скасував на рік запроваджені адміністрацією Трампа додаткові мита для імпорту української сталі у 25%.

Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

"Металургійна промисловість України була значно порушена невиправданою, неспровокованою та безсовісною війною Російської Федерації проти України. Очікується, що значний збій у виробництві сталі в Україні зменшить загальний обсяг сталі, виробленої Україною, а також кількість сталі, імпортованої в США з України, якої в 2021 році було менше 1% всього імпорту сталі в Сполучені Штати", – йдеться у повідомленні.

Проте, наголошується, що США зацікавлені у тому, аби металургійна промисловість, яка була історично важливою для України, аби "ця галузь була економічною рятівним колом, поки країна відновлюється".

Відтак Байден з огляду на порушення здатності України виробляти сталь та поточні дискусії щодо безпеки президент США вирішив на рік призупинити дію 25% мит, встановлених на сталь у 2018 році адміністрацією попереднього президента Дональда Трампа.

Зміни почнуть діяти з 1 червня за східним літнім часом.

Нагадуємо:

На початку травня Міністерство торгівлі США оголосило про призупинення дії 232 митних тарифів на українську сталь на один рік.

Як пояснила віцепрем'єр-міністерка економіки України Юлія Свириденко, мова йде про зупинення дії 25% мит, запроваджених 2018 року адміністрацією Трампа.

Причиною для запровадження цих мит тоді стало те, що тодішньому президенту представили звіт щодо впливу імпорту виробів зі сталі. У ньому йшлося про загрозу національній безпеці США через обсяги та обставини імпорту. Тож було запроваджене мито у 25% для імпорт з усіх країн, крім Канади та Мексики.