Ukraine Facility: марафон економічної євроінтеграції

20 березня глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель на пресконференції за підсумками засідання Ради асоціації ЄС — Україна оголосив, що перший транш допомоги на 4,5 млрд євро у рамках програми Ukraine Facility надано.

1-го березня набрав чинності Регламент щодо започаткування Ukraine Facility. Цей інструмент фінансової підтримки України від ЄС обсягом 50 млрд євро діятиме з 2024 до 2027 року.

"Затвердження програми Ukraine Facility дозволить посилити нашу макроекономічну стабільність та наблизити Україну до членства в Європейському Союзі. Регламент містить остаточні умови програми, зокрема щодо Плану для Ukraine Facility, який у березні буде затверджено в Уряді та передано на розгляд Європейській комісії. Дякую нашим європейським партнерам за лідерство та непохитну підтримку України", - заявила після голосування у Страсбурзі Перший віцепрем'єр-міністр України — Міністр економіки України Юлія Свириденко.

Напередодні 2024-го року пані Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова висловила головне побажання для України: успіх на фронті та якнайшвидша перемога. І ЄС надає нашій державі безпрецедентну допомогу, щоб наблизити його здійснення. 27 лютого Європейський Парламент, підтримавши Ukraine Facility, дав старт новому, масштабному етапу співпраці ЄС та України, на якому буде багато викликів, але який має амбітну мету: відбудувати та дійсно реформувати Україну заради, в першу чергу, самих українців та спільного європейського майбутнього.

Ukraine Facility - новий інструмент підтримки України від ЄС

На початку лютого 2024 року Європейська Рада підтримала перегляд бюджету Європейського Союзу, відкривши тим самим можливість для запуску Ukraine Facility — фінансового інструменту комплексної підтримки України протягом 2024-2027 років.

Ключове завдання новоствореного механізму — забезпечити послідовну і передбачувану фінансову підтримку нашої держави з боку ЄС. Перший транш обсягом 4,5 мільярда євро заплановано на березень.



Для виконання програми Уряд України у співпраці з європейськими партнерами підготував Ukraine Plan, або План України, - дорожню карту реформ та інших заходів, що допоможуть Україні максимально скористатися можливостями Українського фонду, підвищити стійкість національної економіки та стимулювати розвиток бізнесу. Про завершення роботи над цим документом повідомив 18 березня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. Найближчим часом План передадуть на розгляд Єврокомісії.



План України є основою надання фінансової підтримки від Євросоюзу в межах чотирирічної програми загальним обсягом 50 млрд євро і містить структурні реформи, яким відповідають понад 100 квартальних індикаторів. "Це європейські підходи до реформи державного управління, до боротьби з корупцією, до економічних та секторальних реформ в різних сферах: від енергетики та аграрної галузі", – зазначив прем’єр-міністр України. В документі також прописані наскрізні напрями - "зелений" перехід, цифровізація, євроінтеграція та інші.

Ukraine Facility: детально про новий фінансовий інструмент

50 млрд євро - таким затверджено загальний обсяг Ukraine Facility: 33 млрд євро будуть надані Україні в формі кредитів, 17 млрд євро - у формі грантів.

Ukraine Facility буде реалізовано у партнерстві з країнами-членами ЄС, європейськими фінансовими установами (Team Europe) та іншими міжнародними фінансовими організаціями й у взаємодії з Багатовідомчою координаційною платформою донорів.

Ukraine Facility забезпечений надійною системою аудиту та контролю: спеціальна незалежна Аудиторська комісія ретельно перевірятиме використання коштів.

Структура нового плану Ukraine Facility

Вектор 1 Підтримка реалізації Ukraine Plan:

підтримка з боку ЄС реалізації Ukraine Plan через гранти та кредити;

підтримка реформ, необхідних для вступу до ЄС, відновлення, відбудови та модернізації, а також забезпечення нагальних фінансових потреб.

Вектор 2 Інвестиційна політика в Україні:

механізм зниження ризиків, доступний для інвесторів через міжнародні фінансові організації для збільшення інвестицій та залучення нових інвесторів;

підтримка приватного сектору в Україні .

Вектор 3 Програми допомоги:

технічна допомога Уряду України (законодавство ЄС, структурні реформи);

розбудова спроможності органів влади на національному, регіональному та місцевому рівнях;

підтримка громадянського суспільства.

Що передбачає План для реалізації Ukraine Facility?

Запропоновані Планом реформи допоможуть як подолати руйнівні наслідки війни, так і усунути хронічні проблеми української економіки: корупція, обтяжлива, неповоротка податкова система, слабка судова система та недостатній захист майнових прав.

Пріоритетні сектори

Розвиток пріоритетних секторів економіки - одна з ключових складових Плану. Визначаючи ці галузі, Уряд спирався на кілька факторів: вагомість внеску в економіку України, конкурентоспроможність на світовому ринку, високий потенціал для швидкого розвитку та залучення інвестицій.

Після консультацій, зокрема в рамках секторальних робочих груп з бізнесом, Уряд обрав енергетику, аграрну промисловість, транспорт і логістику для експорту, критичні матеріали (титан, цирконій, графіт і марганець тощо), переробну промисловість, інформаційні технології. Завдяки експертній підтримці Уряд визначив низку кроків та інструментів, здатних стимулювати розвиток цих галузей та швидше досягти бажаного економічного зростання.

Йдеться про перелік ключових реформ, та перспективних для інвестицій напрямів. Зокрема, компанії, що працюють або реалізують проєкти у зазначених сферах, матимуть можливість залучити фінансування від МФО в рамках інвестиційної складової Ukraine Facility.

За попередньою інформацією від Уряду, План передбачатиме також подальшу дерегуляцію національної економіки, реформу держзакупівель, перехід від державного нагляду за бізнесом до превентивної системи виявлення можливих порушень. Ці та інші кроки мають спростити життя для тисяч підприємців - і це саме те, на що очікує бізнес.

Малий, середній - критично важливий бізнес

Більшість передбачених Планом реформ орієнтована на малий та середній бізнес - основу та "локомотив" сильних економік - наприклад, у країнах Європи на МСП припадає понад 60% економічної активності. Але в Україні до початку широкомасштабної російської війни цей показник сягав понад 90%. В 2019 році МСП забезпечували 66% продажів товарів, робіт і послуг, а також давали роботу близько 7,3 млн людей. Однак через російську війну малий та середній бізнес, який не мав дуже великого запасу міцності, відчутно постраждав через руйнування та знищення майна, дефіцит робочої сили, порушення логістики й ринків та обмеження доступу до фінансування. Та попри це понад 68% МСП продовжили працювати і в часи війни - навіть в умовах релокації, на деокупованих територіях, у прифронтових зонах.

Європейські партнери оцінюють роль МСП у відбудові та модернізації України як критично важливу, тому ключовим пріоритетом і надалі має бути допомога у розв'язанні спричинених війною проблем, фінансуванні нових інвестиційних проєктів та подоланні викликів, пов’язаних з інтеграцією України у ринок ЄС.

За попередніми повідомленнями Уряду, План також передбачатиме подальшу дерегуляцію національної економіки, проведення реформи держзакупівель, а перехід від державного нагляду за бізнесом до превентивної системи виявлення можливих порушень. Ці та інші кроки мають спростити життя для тисяч підприємців.

Які є інструменти підтримки МСП вже зараз?

Є підстави вважати, що потенціал українського МСП вищий за очікуваний. Під час війни малі й середні підприємства вразили життєздатністю та готовністю адаптуватися до ситуацій непередбачуваності, долати виклики й розвиватися в стресових умовах. Тому очікувано, що справжні можливості МСП розкриються в умовах миру й відбудови. А сьогодні, попри війну, закладається фундамент успішного відновлення країни.

Уряд України розробляє низку ініціатив й законів для підтримки МСП в Україні, частина з яких буде включена до Плану.

Європейський Союз, який давно і системно підтримує українські МСП, в часи війни посилив допомогу саме цьому сектору, що дозволило вистояти й рухатись вперед багатьом малим та середнім підприємствам. Серед чинних ініціатив та інструментів ЄС можна виділити:

покращення доступу до фінансування для малого і середнього бізнесу України. У цьому допомагають гранти ЄС, гарантії від міжнародних фінансових установ та допомога у наданні кредитів через українські банки;

підтримка МСП через нефінансові інструменти: консалтинг, навчальні програми, обмін досвідом з європейськими партнерами;

робота з українським Урядом для покращення бізнес-середовища та інвестиційного клімату в Україні;

інституційна підтримка "Офісу з розвитку підприємництва та експорту"; підтримка Ради бізнес-омбудсмена;

підтримка Офісу ефективного регулювання (BRDO), що працює в царині реформування законодавства України та адаптації до європейських норм, стандартів, правил;

посилення підтримки соціального підприємництва, ширшого залучення до малого й середнього бізнесу жінок-підприємниць, молоді, а також розвитку ветеранського бізнесу;

задля створення цілісної та гнучкої екосистеми підтримки підприємництва ЄС тісно співпрацює з бізнес-об'єднаннями та НДО, як от Спілка Українських Підприємців, Європейська бізнес-асоціація, регіональні бізнес-асоціації тощо. Віднедавна в регіонах діють осередки Дія.Бізнес, а також заснована свого часу ЄБРР за фінансування ЄС мережа інформаційних центрів підтримки бізнесу.

На початку 2024 року ЄС оголосив про старт нових грантових програм, зокрема, для інноваційних та високотехнологічних проєктів та для молоді, тож малий і середній бізнес України може бути впевненим у підтримці європейських партнерів.

Партнери України, зі свого боку, постійно наголошують: країна виявилася здатною провадити реформи в часи війни, що викликає здивування і повагу. Зараз ми працюємо в умовах воєнного стану - і водночас готуючись до перемовин щодо вступу України до ЄС та наступного етапу реформ, які мають бути здійснені спільними зусиллями держави, бізнесу та кожного українця й українки.

Замість висновку

Значною мірою бачення України та ЄС щодо стабільності та економічного розвитку збігаються. Обидві сторони розуміють важливість співпраці та синергії задля досягнення спільних цілей. Відмінності можуть стосуватися часових рамок та обсягів ресурсів для відновлення.

Сценарії та швидкість економічного розвитку України напряму залежатимуть від злагодженості та ефективності роботи Уряду, суспільства та міжнародних партнерів. Конструктивна координація та співпраця є ключовими для результативного використання ресурсів та кінцевого успіху.

На шляху до інтеграції у ЄС ми переходимо від "спринту" до "марафону". На цьому етапі на Україну чекає багато викликів. Та як влучно зазначила пані Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова, прагнення до нашої мети — повноправного членства в ЄС — має допомогти подолати ці виклики, як внутрішні, так і зовнішні.