Битва за свет продолжается. Репортаж с ТЭС, которую разрушили россияне

Зниження температури повітря змусило українців вмикати обігрівачі. Як наслідок – суттєво зросло споживання електроенергії, дефіцит якої очікують взимку.

Росія знищила майже 90% маневрених потужностей найбільшої енергокомпанії України ДТЕК, яка належить Рінату Ахметову. Деякі станції повністю зруйновані і відновити їх неможливо. ЕП побувала на одній з теплоелектростанцій (ТЕС), яку росіяни зруйнували в травні 2024 року. Чи є шанси на її відновлення?

З міркувань безпеки ЕП не вказує назву ТЕС.

Інфраструктурний об'єкт

ТЕС – це більше, ніж електростанція. Це величезний об’єкт, який складається із системи будівель, довкола якого роками розростається інфраструктура. Життя мешканців навколишніх містечок та селищ крутиться довкола станції. Одна ТЕС забезпечує теплом тисячі будинків, і ще більше – електроенергією.

Місцеві мешканці часто працюють на електростанціях усе своє життя, іноді – навіть поколіннями. Разом з містами-супутниками ТЕС утворює окрему екосистему з тисячами працівників.

Автор усіх фото – Віталій Харко, для ЕП

Одного теплого весняного дня 2024 року за лічені хвилини Росія знищила те, що уособлювало всю цю інфраструктуру понад пів століття. Місцеві одразу зрозуміли, куди "прилетіло": вікна у їхніх будинках затрусило.

Висота вогню, який охопив станцію, була вищою за самі будівлі. Працівники ТЕС почали самостійно гасити пожежу ще до приїзду рятувальників, але повторна ракетна небезпека змусила людей знову сховатися в укриття.

Як довго тривала ліквідація тієї пожежі, працівники не пригадують. На адреналіні плин часу зовсім не відчувався. Полум’я знищувало все на своєму шляху: труби, пластик, металеві конструкції, не витримав навіть бетон.

Тепер у ТЕС частково немає даху і стін, але залишилися сходи, якими досі пересуваються енергетики. А ще – багато хаосу, пилу, будівельного сміття. Те, що колись було критично важливим обладнанням, перетворилося на брухт.

Через відсутність частини конструкцій будівель на станції утворився сильний протяг і холод окутує майже всіх її відвідувачів. Майже, бо коти та собаки за звичкою приходять до колись теплих печей з надією зігрітися.

У країні стартував опалювальний сезон, тож енергетики намагаються відновити хоча б частину потужності станції, щоб дати тепло місцевому населенню. З початку великої війни росіяни обстріляли різні ТЕС компанії ДТЕК понад 190 разів. Понад 40 разів енергетики частково відновлювали станції "з нуля".

Станція, яку відвідала журналістка ЕП, зазнавала ударів не раз. Її працівники не вперше відбудовують ТЕС. Вони бояться, що після чергового відновлення вона знову опиниться під прицілом росіян. Кажуть, що мусять відбудувати, бо людям потрібні електрика і тепло. Отже, битва за світло триває.

Що відбувалося на станції після "прильоту"

Під час кожної повітряної тривоги весь персонал ТЕС перебуває в бомбосховищі. "Руйнування були страшні, але в нас не постраждала жодна людина", – розповідає начальник зміни станції Орест, який працює тут понад 25 років.

Він згадує початок повітряної тривоги: усі працівники були напружені. Потім почули вибух. "Я побачив дим, вогонь. Не чекаючи дорозвідки, персонал вахти розкинув пожежні рукави і намагався локалізувати пожежу", – розповідає Орест.

Співробітники електростанції локалізували пожежу ще до прибуття рятувальників. До цього був долучений і Андрій – головний фахівець котлотурбінного відділення.

"Усе в чорному диму, провалювалася підлога. Я організував оперативний персонал для локалізації центру займання. Тільки-но ми почали, пролунала друга тривога, яка несла пуски "кинджалів". Після відбою ми повернулися в протигазах, з кисневими балонами і продовжили гасити пожежу", – згадує він.

Перші емоції після гасіння пожежі важко описати. "Сідаєш, тримаєшся за голову і не знаєш, що робити. Після перших "прильотів" минуло півтора року, ми все відновили, почали працювати, а тут – п'ять хвилин атаки і все знову знищено. Сидиш і ледь не плачеш", – розповів Андрій, який працює на станції 12 років.

Унаслідок пожежі одні елементи обладнання автоматично зупинилися, інші – вимкнули працівники. Під час аварійної зупинки автоматично перекривається подача газу в котел, відключаються насоси і турбіни. Це допомагає не допустити ще більших руйнувань чи пошкоджень технологічного обладнання.

Після гасіння пожежі почався довгий шлях відновлення станції.

Що відбувається на ТЕС

Енергетики підрахували, що загальна площа критичних руйнувань ТЕС становить близько 18 тис. квадратних метрів. Працівники жартують, що зараз станцію можна здавати в оренду Голлівуду, щоб ті знімали кіно про Термінатора.

Найперше, що впадає в очі, – відсутність стін та даху. Унаслідок "прильоту" стеля частково обвалилася. Розібрати всі завали не встигли. Місцями зустрічаються уламки обгорілого металу: від малих деталей до величезних шматків.

Міцно стоять металеві сходи, якими пересуваються енергетики. Щоправда, від зовнішнього світу їх більше не відділяє стіна.

Довкола багато пилу та бруду, який вкриває підлогу та конструкції. На обгорілих трубопроводах місцями залишилися шматки термоізоляції. Працівники кажуть, що найбільша небезпека – мороз. За кілька днів холодної погоди труби почнуть замерзати. Відповідно, вода не надходитиме і обладнання стане некерованим.

"Гріємо труби газовими пальниками. Десь щось перестає функціонувати – усуваємо. Тобто до основної роботи з відновлення й очистки станції додаються супутні проблеми", – каже головний фахівець котлотурбінного відділення.

Майже всі працівники так чи інакше залучені до відновлення станції, компанія нікого не звільнила. Довкола стоїть шум, з усіх куточків чутно стукіт, працюють люди і машини – ремонтні роботи в розпалі. У будівлі ТЕС роблять накриття для частини обладнання, адже зробити новий дах до настання морозів не встигають. Енергетики намагаються уберегти від переохолодження найкритичніші об’єкти.

"Усміхнися, тебе фотографують", – жартома каже один працівник іншому. "Нема чого посміхатися. Ви ж бачите, що відбувається довкола", – відповідає другий.

На подвір’ї станції накопичилися купи сміття та металу. Працівники ріжуть його на дрібніші шматки. Настрій у працівників бойовий. Проте вони хвилюються, що після відновлення станції вона знову може опинитися під ворожим обстрілом. Зараз для них важливо забезпечити споживачів теплом та світлом.

У ДТЕК розповідають, що за кілька місяців вивезли 200 вантажівок сміття: частину – на спеціальні полігони, частину – на металобрухт. Отримані кошти спрямовують на відбудову. Енергетики працюють цілодобово. Найперше завдання – вивести потужності станції хоча б на рівень 200 МВт. Для розуміння: Київ споживає уп’ятеро більше – близько 1 тис. МВт.

Чому для України критично важливі ТЕС і ТЕЦ

Росія кілька разів змінювала тактику атак по українській енергетиці. Навесні і влітку 2024 року ворог намагався "вибити" маневрені потужності, тобто ТЕС, теплоелектроцентралі (ТЕЦ), гідроелектростанції, сонячну та вітрову генерацію.

В Україні понад 50% електроенергії виробляють "інертні" АЕС. Однак для енергосистеми також важливі маневрені потужності. Їх можна швидко запустити в пікові години споживання для збереження балансу в енергосистемі або навпаки – зупинити їх роботу, щоб не допустити перенапруги в мережі.

Як працює ТЕС? На станції є котел, у якому паливом нагрівають воду та перетворюють її на пару. Пара потрапляє на турбіну і розкручує генератор, який видає електроенергію. Через трансформатори електроенергія йде до споживача.

Якщо електроенергії в мережі забагато, може залучатися аварійна допомога інших країн. Наприклад, Польща не раз допомагала енергосистемі України, забираючи надлишок електрики. Так само балансування працює у зворотний бік.

До 2022 року ТЕС і ТЕЦ виробляли близько 30% електроенергії. Унаслідок семи хвиль масованих атак у березні-червні 2024 року було пошкоджено або зруйновано 90% теплової генерації ДТЕК. Руйнування маневрених потужностей суттєво обмежує можливості українських енергетиків з балансування системи.