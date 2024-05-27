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Україна надавала аварійну допомогу енергосистемі Польщі - Міненерго

Понеділок, 27 травня 2024, 11:06 - Артур Крижний

У неділю, 26 травня, Україна надавала аварійну допомогу Польщі, отримуючи надлишки електроенергії з цієї країни.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

"Учора у денні години Україна надавала аварійну допомогу Польщі – отримувала надлишки електроенергії з енергосистеми цієї країни", - йдеться у повідомленні.

За даними НЕК "Укренерго", Україна приймала надлишки електроенергії з цієї країни з 13:00 до 18:00.

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Водночас протягом доби з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови заплановано імпорт електроенергії загальним обсягом 16 258 МВт*год, з максимальною потужністю в окремі години до 1 700 МВт. 

Нагадаємо:

Після планового ремонту енергетики під'єднали до мережі атомний енергоблок АЕС. Водночас ще кілька готується до виходу у ремонт.

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Економічна правда.

електроенергія енергетика Україна імпорт
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