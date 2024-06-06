Києву збільшили ліміти електроенергії – Yasno

Прогнозоване споживання електроенергії для Києва на п'ятницю, 7 червня, - 1050-1100 МВт. Критична інфраструктура в ньому зараз займає близько 25%, для населення бызнесу залишиться десь 50% від звичного споживання.

Про це повідомив у Facebook гендиректор компанії-постачальника електроенергії Yasno Сергій Коваленко.

"Для Києва сьогодні Укренерго виділило більше обсягів, тому сьогодні трошечки легше. На завтра тенденція збережеться", - додав він.

Коваленко зазначив, що з 24 червня починає працювати постанова про справедливий розподіл лімітів.

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"Сподіваюся, стане якщо не легше, то хоча би більш зрозуміло, за яким принципом розраховують обмеження. Також розраховую на рішення про розподіл між регіонами", - резюмував він.

Нагадаємо:

У п'ятницю, 7 червня, дефіцит в енергосистемі прогнозується протягом усієї доби. Ліміти на споживання електроенергії будуть діяти для кожної області з 00:00 до 24:00.

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В "Укренегро" попередили, що цього тижня дефіцит в енергосистемі буде суттєво вищим, ніж минулого тижня, тому графіки відключень будуть застосовуватися протягом всієї доби.

Ввечері 5 червня "Укренерго" застосовувало аварійні відключення у 12 областях.

У четвер, 6 червня, дефіцит в енергосистемі прогнозується упродовж усієї доби. Ліміти на споживання електроенергії діють для кожної області з 00:00 до 24:00.

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Економічна правда