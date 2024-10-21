С прицелом на восстановление. Где в Украине открываются строительные заводы

У 2021 році українські підприємства виробили будівельних матеріалів на 16 млрд дол. Цей ринок зростав на 10% щороку і постачав внутрішньому покупцю 95% виробленої продукції. Після початку великої війни платоспроможний попит упав на 70%, а чимало заводів і сировинної бази знищили або окупували росіяни.

Зараз Україна змушена імпортувати значну частину будівельної продукції, хоча, за словами експертів, може виробляти 90% товарів, необхідних для післявоєнної відбудови житла та інфраструктури. Проте для цього потрібні інвестиції.

Як не дивно, підприємці вкладають кошти в галузь з весни 2022 року. Бізнес готується до відбудови, вартість якої оцінюють 486 млрд дол. Уже зараз в Україні реалізовуються 4 тис. проєктів відновлення з бюджетом 4,7 млрд дол.

Що виробляли в Україні до великої війни

До 2022 року будматеріали в Україні виробляли 130 тис. офіційно оформлених працівників, ідеться в дослідженні Київської школи економіки, ініційованому Європейською бізнес-асоціацією (ЄБА). Цей сектор активно розвивався і включав видобуток будівельної сировини і виробництво матеріалів та обладнання.

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Найбільше Україна імпортувала листового скла, бітуму, сендвіч-панелей, профілів для вікон, штучних оздоблювальних матеріалів, будівельної хімії. Критичними були позиції, які країна не виробляла: ліфтове, насосне, котельне обладнання, обладнання для внутрішніх електричних мереж.

За даними KSE Institute, росіяни зруйнували 15% виробничих потужностей галузі. Найбільше постраждали сектори металопрокату і сухих гіпсових сумішей.

Які заводи відкрилися після початку великої війни

Французька група компаній Saint-Gobain у жовтні 2023 року почала будувати завод з виробництва сухих будівельних сумішей під Івано-Франківськом біля Хотимирського гіпсового родовища. Родовище розробляє її дочірнє підприємство "Троянські гіпси". Інвестиції в завод становлять 9 млн євро. Saint-Gobain – один з найстаріших виробників будматеріалів у ЄС, заснований у 1665 році.

Німецька компанія Kreisel почала будувати завод з виробництва сухих будівельних сумішей та декоративних покриттів на території Щирецької громади під Львовом. Для цього вона отримала кредит від німецького банку KfW на 12 млн євро та інвестиційну страховку від уряду своєї країни.

Kreisel також запустила лінію з виробництва рідких будівельних сумішей Fixit на своєму заводі у Фастові. Очікується, що ТОВ "Крайзель будматеріали" на Київщині стане найбільшим підприємством компанії в Східній Європі.

Ірландська компанія Kingspan Group починає інвестиційний проєкт на понад 280 млн дол. Біля Львова зведуть кампус з шести виробничих зон. Компанія спеціалізується на виробництві ізоляційних матеріалів, будівельних панелей та рішень для централізованого опалення. Проєкт передбачає створення "зеленого" виробництва з низьким вмістом вуглецю, що позитивно впливатиме на довкілля.

Українська компанія Oberbeton, якою володіють ізраїльтяни, побудує завод у Микулинецькій громаді поблизу Тернополя. Він спеціалізуватиметься на виготовленні великих залізобетонних конструкцій для будівництва приміщень різної складності. Інвестиції в будівництво перевищать 25 млн дол.

Українська девелоперська компанія City One Development Валерія Кодецького у 2022 році почала будівництво склозаводу в місті Березані на Київщині на території індустріального парку "Місто скла". Його потужність становитиме 15-16 млн кв. м скла на рік. Загальні задекларовані інвестиції становлять 100 млн євро.

City One Development також планує побудувати аналогічний склозавод в одній з областей у центрі України. Сумарна потужність двох заводів становитиме 30 млн кв. м, що покриє більшу частину потреб українських споживачів.

Українська інвестиційна компанія EFI Group Ігоря Ліскі анонсувала будівництво першого в Україні заводу з виробництва флоат-скла та скла із спеціальним покриттям для промислових та побутових потреб у Житомирі. Очікуваний об’єм інвестицій у зведення заводу "Новаскло" становить 232 млн євро.

Україна щорічно експортує 300-350 тис. тонн високоякісного піску – компонента скла. Цього обсягу достатньо для виробництва 25-30 млн кв. м скла на рік. Кілька родовищ якісного піску не розробляються через відсутність попиту на нього.

"Івано-Франківськцемент" встановлює додаткові печі для випалювання клінкеру (різновид керамічної плитки), а завод "Кривий Ріг цемент" інвестує 10 млн дол. у модернізацію потужностей і будує піч вартістю 15-20 млн дол.

Ірландська CRH придбала "Волинь-цемент" і "Південьцемент" італійської компанії Buzzi, яка виходить з українського ринку, за 100 млн дол. Компанія модернізує свою мережу бетонних заводів у Камʼянець-Подільському, Одесі та Миколаєві.

У 2023 році почав працювати завод з виробництва будівельних сумішей компанії ACTU, що входить до складу турецької групи Onur. Компанія виробляє клейові суміші, суміші для штукатурних робіт, систем теплоізоляції, влаштування підлог, ґрунтовки. Сума інвестицій у цей проєкт становила 20 млн дол.

У вінницькому індустріальному парку "Вініндастрі" будують два заводи: компанія "Смарт лайн", яка спеціалізується на обладнанні для порошкового фарбування та металообробці, і підприємство "Візарді", яке випускатиме металоконструкції.

У Дрогобичі підприємці Тетяна та Юрій Чигрини створили індустріальний парк "Ядро індастрі". Там вироблятимуть металопластикові вікна, будматеріали з глини, продукцію з порцеляни та кераміки, цемент, вапно, гіпсову суміш. Загальна заявлена сума інвестицій у новий індустріальний парк – 561 млн грн.

Агрохолдинг KSG Agro шукає інвесторів для зведення заводу з переробки будівельного сміття в Херсонській області, сума інвестицій – 8 млн дол. Подібними проєктами займаються ізраїльська GreenMix і французька Neo-Eco.

За підрахунками ЕП, загальний очікуваний розмір інвестицій у потужності, які створюються з початку великої війни, перевищують 850 млн дол.

Які будматеріали відбудують Україну

Українські виробники можуть забезпечити 90% будматеріалів, необхідних для відновлення зруйнованого житла та об'єктів інфраструктури, за умови регулярного доступу до електроенергії. Про це йдеться в дослідженні "Локалізація відновлення в Україні", проведеному Інститутом міжнародних економічних досліджень та Укрпромзовнішекспертизою на замовлення USAID.

За підрахунками голови комітету парламенту з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олени Шуляк, на відновлення країни потрібно будматеріалів на понад 100 млрд дол. Найбільші витрати припадуть на придбання арматури, бетону, цегли, дверей, вікон, мінвати, лакофарбових виробів, індивідуальних теплопунктів та ліфтів.

"Якщо цю продукцію вироблять українські заводи, то для нашої економіки буде збережено 100 тисяч робочих місць, згенеровано 5,6 мільярда доларів зарплати і 4,4 мільярда доларів податкових надходжень, зокрема 1,5 мільярда доларів становитимуть відрахування в Пенсійний фонд", – повідомила Шуляк ЕП.

Основним будматеріалом для відновлення буде цемент. Результати дослідження свідчать, що модернізувати такі виробництва буде значно дешевше, ніж зводити нові. У Балаклії та Краматорську не працюють два великі цементні заводи, повернення яких у робочий стан суттєво збільшить пропозицію цього товару.

Дослідники KSE та ЄБА дійшли висновку, що з переліку основних будівельних матеріалів в Україні наразі відсутнє виробництво листового скла. За чотирма позиціями – бетон, цемент, мінвата і ПВХ-профіль – потужності недостатні.

Опитування виробників засвідчило, що ключовою проблемою для них є падіння попиту – до 25-40% від довоєнного рівня. Другою за важливістю проблемою є електрозабезпечення, особливо в центральних, східних і південних областях. Також компанії відчувають труднощі з доступом до недорогих фінансових ресурсів для кредитування капітальних інвестицій і поповнення обігових коштів.

Важливим стимулом інвестувати в Україну буде повноцінне страхування від воєнних ризиків. Таке страхування надають Міжнародне агентство з гарантування інвестицій, Американська корпорація з фінансування міжнародного розвитку, польська KUKE, Українське експортно-кредитне агентство.

Президент Спілки виробників будматеріалів Костянтин Салій заявив, що Україна посідає четверте місце у світі за запасами корисних копалин для будівельної галузі: "У нас є все: піски, вапно, гранітний щебінь. Не вистачає сучасних заводів".