Вартість післявоєнного відновлення України за рік зросла до майже пів трильйона доларів

Вартість післявоєнного відновлення в Україні станом на кінець 2023 року зросла на 75 млрд дол і становить 486 млрд дол.

Про це йдеться в результатах оновленої "Швидкої оцінки завданої шкоди та потреб на відновлення" (RDNA3).

Спільна оцінка уряду України, групи Світового банку, Єврокомісії та ООН охоплює період з 24 лютого 2022 року до 31 грудня 2023 року.

Крім того, тальки на 2024 рік Україна потребує близько 15 млрд дол найбільш нагальних заходів з відбудови та відновлення. Наразі тільки третина від необхідно на цей рік суми (близько 5,5 млрд дол) вже забезпечені міжнародними партнерами та держбюджетом України. Решта 9,5 млрд дол залишаються не підкріпленими фінансуванням.

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Загалом найбільше постраждалими вважається житловий сектор, транспорт, торгівля та промисловість, енергетика і сільське господарство. У географічному вимірі найбільше руйнувань зосереджено в Донецькій, Харківській, Луганській, Запорізькій, Херсонській та Київській областях.

Додається, що за оцінкою RDNA3 пряма шкода від великої війни становить майже 152 млрд дол.

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Протягом наступного десятиліття Україні знадобиться близько 9 мільярдів доларів на відновлення культурних об'єктів та туристичної галузі.

Економічна правда