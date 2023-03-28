Безвідходне виробництво. Як французи відбудовують житло в Гостомелі з будівельного сміття

На північній околиці Києва розташований аеродром із злітно-посадковою смугою довжиною 3,5 км, здатний приймати повітряні судна будь-якого розміру, у тому числі літак АН-225 "Мрія".

Міжнародний аеропорт "Антонов" мав стати ключовим місцем висадки російського десанту 24 лютого 2022 року. Захисники стратегічного об'єкта одні з перших прийняли бій з ворогом того дня.

Внаслідок боїв суттєво постраждали житлові будинки біля аеропорту. У радянські часи вони входили до складу військового містечка, а пізніше квартири в них приватизували їх мешканці.

Відновити домівки гостомельчан взялася французька компанія Neo-Eco. При зведенні будинків вона використовує перероблене будівельне сміття. Це її перший проєкт в Україні.

На місці демонтованих "хрущовок" з'явиться новий район у концепції "15-хвилинного міста" з дитячим садком, школою та новими дорогами.

З яких матеріалів зведуть будинки? Хто фінансуватиме роботи? Що може завадити реалізації проєкту?

Економіка замкнутого циклу

Французька Neo-Eco – це інжинірингова компанія, яка спеціалізується на екологічному відновленні пошкоджених об’єктів. Вона працює 17 років за принципом економіки замкнутого циклу.

Серед наймасштабніших проєктів фірми – відбудова порту Бейрута після вибуху у 2020 році та будівництво метрополітену в Парижі із застосуванням вторинного бетону.

У липні 2022 року директор та співзасновник Neo-Eco Крістоф Дебофф зустрівся з чиновниками Київської обласної військової адміністрації (КОВА).

У вересні він у присутності міністерки закордонних справ Франції Катрін Колонни підписав меморандум з КОВА про відбудову шести зруйнованих будинків.

Проєктна менеджерка компанії "Нео-еко Україна" Вікторія Шимон пояснює вибір локації для реалізації пілотного проєкту сильними руйнуваннями Гостомеля і військового містечка зокрема.

"На слуху були Буча та Ірпінь, але Гостомель одним з перших прийняв на себе удар і сильно постраждав. Вирішили допомогти мешканцям, які живуть саме в цьому місці", – каже Шимон.

Будинки в Гостомелі після російських обстрілів джерело: Pragmatika

Частину видатків профінансує уряд Франції, решту коштів акумулюватиме благодійний фонд "Стійка Україна". Донорів шукають за кордоном, але розраховують і на українських меценатів.

Роботи з демонтажу будинків почали в січні 2023 року джерело: Нео-Еко Україна

"На реалізацію проєкту потрібно близько 30 мільйонів євро, точних розрахунків від генпідрядника ще немає. Першу стадію демонтажу ми пройшли. Зараз перебуваємо на етапі доробки проєкту і приступаємо до будівництва", – каже представниця "Нео-еко Україна".

Французький стиль під українські норми

Будинки будуть зведені на тому ж місці, де стояли старі. Щоправда, архітектори працюватимуть з усією відведеною земельною ділянкою і спроєктують нове розташування будівель.

"Замість "хрущовок" і триповерхових будинків ми зведемо квартали-острівці. У нас буде концепція 15-хвилинного міста (більшість обʼєктів для задоволення повсякденних потреб розташовані в межах 15 хв ходьби або їзди на велосипеді з будь-якої точки міста – ЕП)", – говорить Шимон.

Замість 310 квартир у шістьох будинках побудують 452 квартири у дванадцятьох будинках, які матимуть чотири-сім поверхів. Додатково обіцяють звести дитсадок та школу.

Будинки зведуть з монолітного залізобетону та облаштують підземні споруди подвійного призначення. Планування квартир відповідатимуть сучасним трендам на ринку житла.

310 квартир отримають власники втраченого житла. Що буде з "надлишковими" – наразі невідомо.

"Багато мешканців військового містечка живуть за кордоном, наша місія – повернути їх додому. Питання щодо додаткових квартир вирішується. Житла потребують багато людей", – каже Шимон.

Над проєктом працюють українська архітектурна студія Nhood і французька архітектурна компанія Blau. "Синергія дозволить прилаштувати французький стиль до українських норм", – додає вона.

Генеральний директор "Нео-еко Україна" Кирило Чернишук заявив, що мешканці будинків залучені до розробки проєкту. Він запевняє, що в концепції враховані всі пропозиції та зауваження жителів.

Безвідходне виробництво

"Нео-еко" демонтувала чотири будівлі, ще одну раніше знесла інша компанія, оскільки та перебувала в аварійному стані.

"Дочка" французької компанії залучає українських підрядників для демонтажу, сортування, утилізації та будівництва.

Сортування будівельних відходів відбувається автоматично на окремі фракції джерело: Нео-Еко Україна

З яких етапів складається будівництво кварталу за методологією французької компанії?

Перший етап – аналіз будівельних відходів.

Експерти брали проби матеріалів, аналізували їх у лабораторії та перевіряли на вміст шкідливих речовин. Матеріали поділили на ті, які можна переробити, і ті, з якими не можна працювати.

"Підрядник вручну відділяв шифер і перевозив його на спеціальний полігон. Так само з пінопластом та іншими шкідливими матеріалами, які не можна переробити", – розповідають у компанії.

Другий етап – демонтаж.

Усі матеріали сортувалися на місці – вручну або за допомогою техніки. Будівельне сміття ділили на фракції: скло, дерево, пластик, цегла, пінопласт, бетон, залізобетон, асфальт.

"Після сортування відбувалася переробка за допомогою спеціальної техніки. Для цього теж залучали підрядника. Потім усе це ми будемо використовувати в будівництві", – пояснює Шимон.

Загалом на об'єкті переробили 15 тис тонн будівельного сміття. Утилізували лише 10% матеріалів.

За словами віцепрезидента компанії Neo-Eco Барта Грюєра, повторне використання будівельних відходів дає змогу оптимізувати бюджет відновлення інфраструктури на 20-25%.

"Економія коштів відчутна. Ми позбавляємося витрат на закупівлю матеріалу і логістику, а залишки перероблених матеріалів використаємо для засипання доріг і котлованів", – додає Шимон.

Серед ноу-хау – використання стінових панелей з блоків, що містять просочену біовогнезахистом деревину та пресовану житню солому. У Франції за цією методикою звели понад 1 млн кв м житла.

Миколаїв та Херсон на черзі

Завершити пілотний проєкт у Гостомелі "Нео-еко Україна" планує до кінця 2024 року.

"Це дещо оптимістичний план, але ми рухаємося з випередженням графіка. Демонтаж здійснили за два місяці, а планували за три з половиною місяця", – розповідає Шимон.

З якими викликами може зіткнутися компанія? Представниця "Нео-еко" каже, що технологія переробки будівельного сміття в Україні тільки зароджується, тому обростає міфами.

"Критики не розуміють, навіщо витрачатися на переробку і як перероблені матеріали впливають на здоров'я. Нам треба доступно пояснити суть цього методу", – каже проєктна менеджерка.

За її словами, війна в Україні зруйнувала тисячі будинків, унаслідок чого утворилися мільйони тонн будівельного сміття. Утилізовувати його не вигідно та шкідливо для природи.

"Нео-еко Україна" готується масштабувати діяльність. Компанія вже підписала меморандум з Миколаєвом про реалізацію схожого проєкту.

"Будемо переносити досвід на Миколаїв, Херсон та інші міста, що постраждали від війни. Сподіваємося, що після Гостомеля процеси пришвидшаться", – каже Шимон.