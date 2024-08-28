Техногиганты сокращают работников. Остальным приготовиться?

Глобальний IT-ринок праці знову лихоманить. Схоже, що у 2024 році хвиля масових звільнень поновилася з новою силою.

За даними платформи Layoffs, в період з січня по липень цього року скорочення в технологічній сфері ініціювали 410 компаній та стартапів. Загальна кількість звільнених за сім місяців співробітників сягнула 133 тисяч. Для порівняння, за підсумками всього 2023 року таких було 264 тисячі.

На поновлення негативної тенденції на глобальному ринку праці в ІТ сфері впливають ті ж тренди, які визначали там погоду й торік, пояснюють експерти. Це змушує tech-лідерів змінювати свої бізнес-стратегії та підходи, розпускати команди, які працювали над непріоритетними продуктами, пильно слідкувати за розвитком штучного інтелекту (ШІ) та інтегрувати нову технологію у візію своїх компаній.

Якими є масштаби скорочень в ІТ-сфері та чому інвестори тиснуть на компанії, змушуючи їх зменшувати свої штати?

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Що передувало масовим звільненням у tech-індустрії

Попри те, що у 2023 році у технологічні компанії скоротили понад 260 тисяч працівників по всьому світу, експерти загалом не очікували продовження масових звільнень у 2024-му. І хоча ознак стагнації ринку праці у світовій IT-галузі наразі немає (тенденції найму демонструють зростання після пандемії та рецесії), є дані, що підтверджують і негативні тенденції у цьому сегменті ринку.

Так, згідно з останнім дослідженням Асоціації галузі інформаційних технологій в США, що базувалося на даних місцевого Бюро статистики праці, у червні 2024 року рівень безробіття в IT досяг 3,7%, що є найвищою позначкою із серпня 2020 року. Тоді показник становив 4,6%.

Крім цього, за даними аналітичної платформи DevQuarterly, кількість вакансій в ІТ-галузі Сполучених Штатів скоротилась у понад 3,3 раза за неповних два роки – з 60,8 тис у травні 2022 року до 18 тис у січні 2024 року.

Яких компаній торкнеться скорочення

Протягом перших трьох місяців 2024 року технологічні компанії оголосили про скорочення понад 57 тисяч працівників. Першими звільнення анонсували Alphabet (материнська компанія Google), Meta, Amazon, TikTok, Tesla та Microsoft.

Як повідомляє The Guardian, з початку року у Google скоротили понад тисячу співробітників у відділах апаратного забезпечення, продажу реклами та пошуку. Для порівняння, у 2023 році компанія звільнила 12 тисяч осіб.

Через реорганізацію команди постраждали працівники, що займалися розробкою Google Assistant, а також підрозділ Devices and Services PA (DSPA), який керує обладнанням Pixel, Nest і Fitbit.

У своєму блозі CEO Google Сундар Пічаї пояснив звільнення тим, що компанії належить інвестувати у нові пріоритетні напрями, щоб досягти амбітних цілей. Для цього ухвалюються "складні, але необхідні рішення".

Працівники Google протестують проти масових звільнень у компанії, 2023 рік Джерело: Reuters

Після скорочень Профспілка працівників Alphabet повідомила в мережі X, що звільнень можна було уникнути, адже корпорація "заробляє мільярди доларів щокварталу".

Amazon також анонсувала скорочення кількох сотень співробітників. Так, звільнення торкнулися працівників студії Prime Video та кінопродакшену Amazon MGM – студії Metro-Goldwyn-Mayer, яку компанія Безоса поглинула ще у 2022 році за 8,5 млрд дол.

Свої кадрові рішення Amazon пояснює зміною вектора розвитку бізнесу: компанія бажає зменшити інвестиції у свої розважальні напрями й пріоритезувати інші – логістичний та розвиток ШІ-продуктів.

На початку серпня хвиля скорочень докотилася і до компанії Intel. Технологічний лідер у сфері виробництва мікрочипів та процесорів для серверів та комп’ютерів анонсував скорочення 15 тисяч осіб або 15% штату. Рішення ухвалили на тлі зростання збитків з 437 млн дол у 2023 році до 1,6 млрд дол у другому кварталі 2024-го.

У зверненні до співробітників CEO Intel Пет Гелсінгер зазначив, що скорочення необхідні для досягнення компанією економії витрат у розмірі 10 млрд дол до 2025 року. Він заявив, що в найближчому майбутньому Intel проведе реструктуризацію, щоб надати перевагу стратегічно-важливим проєктам. Увага приділятиметься ШІ, бо зараз, "компанія не використовує цю потужну тенденцію повною мірою".

Причини скорочень

Фактори, які спричинили хвилю масових звільнень у tech-індустрії 2023 року, впливали і на цьогорічну кадрову політику. Перший з них – штучний інтелект та його інтеграція у бізнес-процеси компаній. Так, згідно з результатами дослідження фірми Gray&Christmas у квітні 2024 року ШІ став причиною восьмиста звільнень – найбільший показник з травня 2023 року.

Штучний інтелект водночас і підсилює, і дестабілізує ІТ-індустрію. Контрастуючі дані щодо IT-ринку – стрімкий розвиток через нову технологію та спад, який спричинила нова хвиля масових звільнень – сигналізують про те, що галузь переживає перехідний етап, більшою мірою пов’язаний із впровадженням ШІ та зміною стратегій бізнес-розвитку технологічних гігантів. У них цю тенденцію переймають менші гравці.

Цікаво, що наприкінці 2023 року глобальні інвестори робили прогнози щодо найперспективніших ринків для капіталовкладень. Тоді ШІ назвали "найбільшою бульбашкою у 2024 році". Таке припущення висловив у огляді TechCrunch генеральний партнер фонду Fiat Ventures Дрю Гловер.

ШІ-стартапи залучають мільйонні інвестиції на хвилі хайпу. Насправді ж у багатьох технологічних команд немає практичного досвіду у реалізації продуктів на базі генеративного ШІ, вважає експерт. Як наслідок, проєкти закриваються через відсутність реального доходу та нежиттєздатну бізнес-модель.

Попри це ІТ-бізнеси вже зараз змінюють вектори свого розвитку, закладаючи в основу процесів ШІ, адже ця технологія проникає у всі сфери: операційну діяльність, виробництво, маркетинг.

Змінюються й кадрові стратегії. Так, гендиректор IBM Арвінд Крішна зазначив, що його компанія не буде наймати нових співробітників, доки не завершить інтеграцію ШІ у свої бізнес-процеси. Своєю чергою, Марк Цукерберг наголосив, що Meta довелося звільнити співробітників, щоб з’явилася можливість інвестувати в довгострокові амбіційні ШІ-проєкти.

ШІ – не просто впливовий тренд у світі IT. Компанії віддають перевагу цій технології на противагу вартісної робочої сили, щоб заощадити та вистояти в умовах нестабільної економічної та геополітичної ситуації.

Згідно з результатами дослідження Goldman Sachs, розвиток технології ШІ може спричинити втрату до 300 млн робочих місць працівниками по всьому світу. І хоча завдяки штучному інтелекту в майбутньому потенційно можуть з’явитися нові робочі місця, наразі технологія виступає реальною загрозою для тисяч співробітників по всьому світу.

Другий фактор, який сприяє скороченням, – дорогі запозичення через високі відсоткові ставки. Як пояснює керуючий директор в Romy Group LLC Нік Гауслінг, коли процентні ставки зростають, позики стають дорожчими, а вартість акцій падає. Оскільки ставки центральних банків досягнули найвищого рівня за останні 20 років, нова хвиля звільнень у tech-секторі виявилася неминучою.

Гауслінг розповідає, що інноваційні стартапи, які ще не випробували свою бізнес-модель і не вийшли на прибутковість, намагаються залучити фінансування, навіть на невигідних умовах. А на глобальні корпорації тиснуть інвестори, які бажають, щоб компанії зменшували витрати на тлі уповільнення зростання доходів.

Так, британська компанія з управління хедж-фондами TCI Fund Management закликала Alphabet зменшити кількість працівників і вжити заходів для підвищення прибутковості. Meta та Microsoft також зазнали тиску з боку інвесторів, які непокояться, що штат цих технологічних гігантів надто великий.

Водночас експерти не вважають, що глобальна IT-індустрія у 2024 році стагнує. Як пише WIRED, масові скорочення не обов’язково вказують на довгострокову негативну тенденцію. Натомість вони сигналізують про зміну пріоритетів у компаніях, які шукають шляхи нарощування прибутковості.

Зрештою, попри значні скорочення в компаніях на зразок Google чи Microsoft, IT-працівники змогли працевлаштуватися в інших секторах: урядовому, виробничому чи навіть сільськогосподарському. А деякі із звільнених сприйняли такий переломний момент як можливість заснувати власний стартап.

Що зі скороченнями в українському IT-секторі

Український ринок праці стикається зі складними викликами, зокрема з кадровим "голодом" та дефіцитом талантів. Так, за результатами дослідження "AI-екосистема України: таланти, компанії, освіта" 20% співробітників IT-компаній виїхали за межі країни.

Крім цього, на ринок праці в ІТ-секторі впливають мобілізація, стрес, вигорання і втома працівників через війну та перерозподіл робочих сил всередині країни (люди працюють з безпечніших локацій).

За даними DOU, за перші шість місяців 2024 року 50 найбільших IT-компаній України скоротили свій штат на 2,4 тисячі осіб – на 2,9% від загальної чисельності. На червень 2024 року кількість працевлаштованих в цих компаніях становила 79,4 тисячі фахівців.

На скорочення повпливали релокація, складнощі для бізнесів у залученні нових клієнтів, зменшення кількості активних проєктів. Водночас DOU зазначає, що темп відпливу кадрів скоротився, що є позитивною тенденцією для українського IT-ринку. В усьому іншому, кардинальних змін останнім часом не відбулося.