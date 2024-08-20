Графики возвращаются: почему снова начали выключать свет и сколько это будет продолжаться?

Що сталося? Після трьох тижнів стабільного забезпечення населення електроенергією з 19 серпня в Україну повернулися графіки відключення світла. Щоправда, наразі мова йде не про такі масштабні вимкнення, як у липні. Зараз споживання обмежують лише одній-двом чергам і лише у вечірні години.

Чому не вимикали світло в останні три тижні? Основних причин дві. Перша – вихід з ремонту додаткових блоків на атомних електростанція, друга – спадання спеки. Останній фактор дозволив скоротити споживання електроенергії приблизно на 2 ГВт.

Зараз знову вимикають через спеку? Так, ситуативна причина повернення відключень – підвищення температури повітря понад 30 градусів. Реклама: Основна причина незмінна: наслідки масованих атак росіян на енергооб’єкти у березні-червні. Через терористичні дії росіян українська енергосистема втратила 9 ГВт потужностей теплових та гідроелектростанцій, які були або повністю зруйновані, або пошкоджені. Відновити їх вдалося лише частково. Скільки будемо без світла? Усе, що треба знати про відключення електроенергії Саме тому із збільшенням споживання в спеку зростає дефіцит в енергосистемі, який нема чим покривати.

Чому світло вимикають увечері, якщо найбільша спека припадає на день? Як кажуть в "Укренерго", час найвищої протягом доби температури повітря і найбільшого споживання не збігаються. До того ж, у період найбільшої спеки працюють сонячні електростанції, які вдень виробляють найбільше електрики та покривають частину попиту. Порівняно з липнем, температура вночі та вранці зараз нижча, а отже, у ці періоди доби споживання менше. Однак загалом пікові періоди споживання зараз типові для літа: вдень воно зростає і лишається на високому рівні в робочі дні.

Скільки ще будуть вимикати? Очікується, що найбільше навантаження на енергосистему буде з понеділка по п’ятницю. Наприкінці тижня температура повітря дещо знизиться, також з ремонту вийде додаткове обладнання на одній з електростанцій. Таким чином, уже на вихідних відключення мають припинитися.

Тобто відключення триватимуть лише пʼять днів? Так, але це за умови, що не відновляться масштабні обстріли енергосистеми і не буде нових руйнувань. Загалом відключення на цьому тижні не повинні бути жорсткими – у середньому по дві черги споживачів. Довідка. Споживачі кожної області, які не належать до переліку об’єктів критичної інфраструктури, розділені на шість черг (груп). Застосування обмежень до трьох черг означає, що для половини споживачів у кожному регіоні діють графіки погодинних відключень. Чотири черги – обмеження до 70% споживачів у кожній області.

Що буде далі? За відсутності нових руйнувань та аномальної спеки українці можуть прожити без відключень світла вересень та жовтень. Якщо листопад виявиться теплим, то так само можна буде обійтися без обмежень.

Може, і всю зиму вдасться пройти без відключень? Наразі такий сценарій малоймовірний. Відключення можуть повернутися в листопаді-грудні. Наскільки жорсткими будуть обмеження, зараз спрогнозувати важко. Усе буде залежати від трьох основних чинників: обстріли, погода та відновлення пошкоджених енергооб’єктів. Гігават Зеленського. Чи реальні плани будівництва маневрової генерації до зими Якщо зима буде дуже холодною, то може повторитися сценарій липня 2024 року, коли світло в українців було в середньому по чотири-шість годин на добу.