Кремль готовится заблокировать YouTube. Что ждет популярный видеохостинг в России

Недавно в медіа з’явилася інформація про плани російської влади з обмеження роботи YouTube. Розмови про блокування відеохостингу ведуться з початку великої війни.

Хоча компанія Alphabet, якій належать YouTube та пошуковик Google, уже не має представництва в РФ, вплив "ворожого ресурсу" не дає Кремлю спокою. Після блокування Facebook, Instagram і Twitter (тепер X) YouTube може стати новою цеглинкою в побудові омріяного російською верхівкою "суверенного інтернету".

Блокування відеохостингу – це спроба посилити контроль над інформаційним простором країни. Російська влада роками інвестувала в розвиток власних платформ – RuTube та "VK відео". Тепер, коли нібито створена альтернатива для близько 50 мільйонів росіян, обмеження YouTube набуває ще більшого сенсу.

Представники британської розвідки пояснюють можливе блокування відеохостингу бажанням російського режиму тотально контролювати інформацію, яку отримують її громадяни. Щоправда, остаточне рішення досі не ухвалене. Зрештою, влада може обмежитися м’якими методами регулювання, такими як уповільнення роботи платформи чи обмеження доступу до певного контенту.

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Отже, в росіян може з’явитися стіна, що відокремить їх від цивілізованого світу. Це добре, адже вплив країни-агресора на український інформаційний та культурний простори зменшиться. Чи втримається платформа в Росії?

З першого вересня під замок

Історія блокування в РФ найбільшого відеохостингу триває кілька років. У 2022 році голова комісії Ради Федерації з інформаційної політики Олексій Пушков пропонував заблокувати YouTube рішеннями Роскомнадзора і місцевої Генпрокуратури.

Тоді російське Міністерство цифрового розвитку, звʼязку і масових комунікацій заспокоїло громадян, заявивши, що планів щодо блокування YouTube не має. Однак кремлівські посадовці час від часу згадували про необхідність чи навіть неминучість блокування "ворожого" ресурсу на території РФ.

У 2023 році стало відомо про варіант "м’якого" блокування. Співробітники інтернет-провайдера "Ростелеком" 18 серпня отримали листи з проханням протестувати сервіс, що дублює YouTube. Домен ytonline.ru майже повністю копіював вміст американського відеохостингу. Однак новий сервіс дозволяв фільтрувати відеоконтент, приховуючи від росіян небажані, на думку влади, відео.

Представники "Ростелекому" запевняли, що компанія тестувала "сервіс доступу до YouTube" для розвитку своїх продуктів. Під час цього заходу збиралася аналітика користувацької поведінки для внутрішньої команди розробників.

Через місяць видання "Радіо Свобода" розповіло історію про те, що в користувачів на території анексованого Криму почали з'являтися проблеми з доступом до YouTube та інших сервісів Google. На думку опитаних експертів, обмеження провайдерами доступу до відеохостингу могло бути тестом перед забороною ресурсу на окупованих українських територіях чи навіть у Росії.

У 2024 році ідея блокування YouTube актуалізувалася. "Ростелеком" попередив про технічні проблеми в роботі обладнання компанії Google, які можуть вплинути на якість роботи відеохостингу в РФ. За версією провайдера, ідеться про систему Google Global Cache (GGC), яка відповідає за кешування і прискорення завантаження контенту сервісів Google, зокрема YouTube.

"Через проблеми з експлуатацією зазначеного обладнання та неможливість його розширення в умовах зростання оброблюваного трафіку спостерігається серйозне перевантаження наявних потужностей, зокрема на пірингових стиках. Це може вплинути на швидкість завантаження і якість відтворення роликів у YouTube в абонентів усіх російських операторів", – зазначає компанія.

Деградація мережі GGC спричинена тим, що компанія Google вийшла з ринку Росії після початку великої війни і більше не постачає обладнання для роботи своїх серверів. Натомість технологічний гігант запропонував російським операторам замість кеш-серверів, що виходять з ладу і переповнюються без модернізації, організувати прямий стик у Москві або Санкт-Петербурзі.

Проте версію "Ростелекому" поділяють далеко не всі. Джерело видання "Медуза" в телекомунікаційній галузі повідомило, що Роскомнадзор почав тестувати уповільнення роботи YouTube у мережах "Ростелекому" і Tele2. Крім того, "Газета.ру" з посиланням на джерела в адміністрації Путіна пише про наміри російської влади остаточно заблокувати американський відеохостинг у вересні 2024 року.

"У липні-серпні буде певна деградація: в окремих регіонах погіршаться умови роботи YouTube. Десь сповільниться відтворення, десь "відвалиться" додаток, а у вересні почнеться блокування", – ідеться в повідомленні. Попри заперечення прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова, хмари над YouTube в РФ згущаються.

Чому заблокувати YouTube вирішили зараз

Історія показує, що намагання зрозуміти логіку дій російського керівництва – річ невдячна. Однак у випадку з YouTube можна виокремити кілька подій, що вказують на системну роботу в країні з витіснення американського відеохостингу.

Перша – створення альтернативи. За даними Mediascope, кількість росіян, які хоча б раз на добу користувалися сервісом у серпні 2022 року, становила 48 мільйонів осіб. Проведений за переглядом відео час становив до 88 хв на день. Таким чином, YouTube за роки розвитку став одним з ключових застосунків у Росії, поступаючись тільки "ВКонтакте", WhatsApp, "Яндексу" та Google.

Заборона відеохостингу з такою численною аудиторією не може пройти безболісно. Саме тому в РФ почали активно створювати та популяризувати альтернативні майданчики. Наразі в Росії є щонайменше три сервіси, які можна назвати прямими конкурентами YouTube: "Платформа", RuTube та "VK відео". Останній вважається найбільш конкурентоспроможним.

"VK відео", створена як окрема відеоплатформа у 2021 році, мала змінити уявлення про відеоконтент у соцмережі "ВКонтакте", який асоціювався з порнографією та піратством. Менеджери "VK відео" стали переманювати на платформу відомих російських блогерів за додаткову плату.

Одним з головних досягнень у цьому напрямку стала купівля відеоплатформою 51% медіакомпанії Medium Quality, яка на момент угоди створювала популярні шоу "Що було далі", "Усередині Лапенка" та Big Russian Boss Show. Стратегія спрацювала, однак сервіс не може впоратися з напливом нової аудиторії.

Інша причина блокування YouTube – політика платформи щодо російських пропагандистів та осіб під санкціями, сотні акаунтів яких сервіс видалив за час великої війни. Роскомнадзор надіслав вимогу гендиректору Google Сундару Пічаї розблокувати понад 200 акаунтів ЗМІ, органів влади, підприємств, спортклубів, громадських, політичних та музичних діячів, які підтримують дії РФ.

Недавно відеосервіс заблокував канали деяких російських артистів, які підтримують вторгнення Росії в Україну, зокрема Ярослава Дронова (Шаман), Григорія Лєпса, Поліни Гагаріної, Олега Газманова та Юлії Чичеріної.

Чи можливо заблокувати YouTube у Росії

За роки протидії "ворожим" ресурсам Роскомнадзор наростив законодавчу і технічну інфраструктури, проте передбачити наступні кроки російської влади важко. Регулятор може й надалі уповільнювати роботу YouTube чи вдаватися до "м’якого" регулювання. Останні варіанти можуть відіграти суттєву роль у стимулюванні користувачів переходити на російські аналоги.

Сценарій блокування відеохостингу теж виглядає реалістичним, адже влада не раз вдавалася до таких заходів щодо інших платформ. 14 березня 2022 року Роскомнадзор обмежив роботу Instagram на території Росії. Щоб скористатися цією соцмережею, російські користувачі мають використати VPN-сервіс.

Водночас блокування YouTube в РФ не гарантує швидкого зникнення з платформи росіян та їх нового контенту. Частина користувачів буде користуватися платформою через VPN. Однак, як і у випадку з Instagram, неможливість просто зайти на платформу призведе до відпливу користувачів.

За період блокування Instagram в РФ число його користувачів знизилося в 5,7 раза до 6,8 млн на день, Facebook – у 6,5 раза до 1,4 млн. Ба більше, у боротьбі з порушеннями російського законодавства Роскомнадзор регулярно повідомляє про видалення з App Store та Google Play десятків VPN-сервісів, чим значно ускладнює життя користувачів, які хочуть відвідати заборонені платформи.

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YouTube у Росії фактично помер: там немає представництва компанії, а монетизація за перегляди всередині країни відключена. Проте російські автори ще можуть отримувати доходи від переглядів з-за кордону, зокрема з України.

До великої війни чимало російських шоу миттєво ставали популярними серед українців. Тому потенційне блокування YouTube у Росії може очистити український інформаційний простір від російського контенту.