Всі розділи
Укр / Рус

У Росії можуть заблокувати YouTube у вересні - росЗМІ

П'ятниця, 12 липня 2024, 13:09 - Артур Крижний

Уповільнення Youtube може бути не останньою проблемою для росіян, сервіс можуть заблокувати в Росії вже у вересні.

Про це повідомляє видання The Moscow Times з посиланням на "Газета.ру".

"Протягом липня-серпня буде якась деградація, тобто в окремих регіонах погіршуватимуться умови роботи YouTube. У якихось сповільнюватиметься, у якихось - підгальмовуватиме сайт, десь застосунок відвалюватиметься. А у вересні почнеться блокування", - стверджує джерело у владних колах РФ.

Водночас прессекретар Путіна відкинув плани уряду РФ про блокування стримінгового сервісу.

Реклама:

Нагадаємо:

Раніше, російська телекомунікаційна компанія "Ростелеком" попередила про технічні проблеми в роботі обладнання Google, що може вплинути на якість роботи YouTube у РФ.

Економічна правда.

Реклама:
Росія YouTube
Реклама:
Матеріали за темою
У Росії прогнозують проблеми з роботою YouTube 12 липня 2024, 10:59
У Росії половина вугільних підприємств стали збитковими 11 липня 2024, 20:47
Росіянам стало складніше купувати собі автомобілі - росЗМІ 11 липня 2024, 19:24
Слухайте подкаст "Хроніки економіки" на зручній платформі:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті