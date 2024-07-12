У Росії можуть заблокувати YouTube у вересні - росЗМІ

Уповільнення Youtube може бути не останньою проблемою для росіян, сервіс можуть заблокувати в Росії вже у вересні.

Про це повідомляє видання The Moscow Times з посиланням на "Газета.ру".

"Протягом липня-серпня буде якась деградація, тобто в окремих регіонах погіршуватимуться умови роботи YouTube. У якихось сповільнюватиметься, у якихось - підгальмовуватиме сайт, десь застосунок відвалюватиметься. А у вересні почнеться блокування", - стверджує джерело у владних колах РФ.

Водночас прессекретар Путіна відкинув плани уряду РФ про блокування стримінгового сервісу.

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Нагадаємо:

Раніше, російська телекомунікаційна компанія "Ростелеком" попередила про технічні проблеми в роботі обладнання Google, що може вплинути на якість роботи YouTube у РФ.

Економічна правда.

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