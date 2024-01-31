В национальном офисе инноваций объяснили, как бюджет России заработал на просмотрах российского YouTube украинцами

Российские исполнители продолжают получать монетизацию за просмотры своего контента на YouTube от просмотров из-за рубежа, в том числе из Украины. Отключение функции монетизации касается только просмотров и прослушиваний жителей РФ.

Об этом рассказала руководительница Украинского национального офиса интеллектуальной собственности и инноваций Елена Орлюк в эфире телемарафона.

"Мы сталкиваемся с ситуацией, что когда например россиянин из России смотрит свой контент, там действительно нет заработка. Как только его контент начинает кто-то смотреть за рубежом, в том числе украинцы, получается так что по правилам YouTube или по правилам любой другой платформы, как только контент опубликован и заключен соответствующий договор, и что по условиям договора предусмотрена его монетизация, отчисления средств за каждый клик.

"Фактически, все что поступает из-за рубежа в Россию и идет тому исполнителю, впоследствии идет в бюджет в качестве налогового платежа", - пояснила Орлюк.

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Это касается не только какого-то платного контента, но и бесплатного. Ведь при каждом клике всплывает контекстная реклама, платежи с которой получает автор контента.

Также средства за просмотры контента его автор получает и из платных подписок пользователей на приложение.

"Но чем более популярное произведение - песня или фильм, - тем больше оно выходит в тренды, тем больше его и смотрят. Платформа всегда заинтересована, чтобы к ней обращался тот автор", - добавила она.

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Напоминаем:

По данным контент-маркетингового агентства Top Lead, Россия заработала около 5 миллионов долларов благодаря тому, что украинцы просматривают на YouTube российский контент и слушают российскую музыку на стримингах.