Блокада кордону: польські фермери повністю перекрили рух вантажівок на чотирьох напрямках

Наразі на кордоні польські фермери повністю перекрили рух вантажівок з України до Польщі за напрямами пунктів пропуску "Шегині", "Ягодин", "Угринів" та "Устилуг".

Про це у коментарі "Укрінформу" розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, повідомляє "Європейська правда".

"Станом на сьогодні блокування здійснюється на п’яти пунктах пропуску. Нині польські протестувальники взагалі не пропускали вантажівки в бік Польщі у напрямку пунктів пропуску "Шегині", "Ягодин", "Угринів" та "Устилуг"", – сказав він.

Також польські фермери пропускають по напряму пунктів пропуску "Ягодин" і "Шегині" вкрай малу кількість автівок із Польщі в Україну – за минулу добу це 50 та 30 відповідно.

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За словами Демченка, станом на ранок вівторка на цих п’яти напрямках у чергах на території Польщі загалом знаходяться 1500 вантажівок, найбільше – навпроти пункту пропуску "Ягодин".

Речник нагадав, що в ніч на 9 березня польські фермери припинили блокування в напрямку пункту пропуску "Корчова-Краківець", однак це, швидше за все, тимчасово, адже з 13 березня польські фермери планують поновити протест. Черга на цьому напрямку станом на ранок близько 500 вантажівок.

Легкові авто й автобуси скрізь вільно перетинають кордон, для цієї категорії транспорту по той бік кордону рух не обмежується, додав Демченко.

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Нагадаємо, надвечір 11 березня віцепрем’єр Олександр Кубраков заявив, що отримав інформацію про випадки зупинки польськими протестувальниками і поліцією пасажирських автобусів, що прямують до і з Польщі. Водночас він не навів деталей, де і коли це відбувалося, та не уточнив кількість таких випадків.

З коментаря посла України у Польщі стало відомо, що повідомлення стосувалися КПП "Ягодин-Дорогуськ". Туди виїхав український консул.

Речник ДПСУ у коментарі "Українській правді" сказав, що українські прикордонники не фіксують проблем із проїздом пасажирського транспорту безпосередньо через кордон із Польщею, але не виключають певних проблем з їхнім рухом на деякій відстані від кордону, де перебувають польські протестувальники.

Український консул, що прибув на пункт пропуску "Дорогуськ-Ягодин", також не побачив проблем з блокуванням пасажирських перевезень.

Європейська правда