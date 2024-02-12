Податкові дані українців будуть зберігати на території Польщі

Кабінет міністрів України ухвалив рішення щодо укладання договору між Державною податковою службою та польською урядовою установою про тимчасове розміщення на території Польщі інформаційних ресурсів ДПС.

Відповідне рішення ухвалили 19 січня 2024 року, йдеться у протоколі Кабміну, витяг з якого є у розпорядженні редакції ЕП.

"Погодитися з пропозицією Мінфіну та ДПС щодо укладання ДПС на період воєнного стану в Україні договору з визначеною Урядом Республіки Польща установою про надання послуг з тимчасового розміщення державних інформаційних ресурсів ДПС у мобільному центрі обробки даних, розташованому на території Республіки Польща", — йдеться у витягу з протоколу засідання уряду.

Як пояснив ЕП голова Податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев, мова йде про зберігання на території Польщі лише копій податкових даних українців, а не цілковите перенесення баз ДПС на територію Польщі.

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"Над відповідним рішенням робота йшла ще з весни 2022 року. Потім робота дещо затихла, але зараз вона фіналізувалася в остаточне рішення", — пояснив Гетманцев.

Він додав, що відповідне рішення ухвалили з безпекових міркувань. Натомість воно не пов'язане з намірами держави зберігати на території однієї з країн НАТО даних реєстру військовозобов'язаних.

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