Uklon сдали не ту карту. Почему сервис такси оказался в эпицентре скандала

Український онлайн-сервіс Uklon опинився в епіцентрі скандалу. В останні тижні на адресу компанії в мережі з'явилося чимало обвинувачень: від роботи під час комендантської години та ще й за "захмарними" тарифами до оптимізації податків та діяльності без ліцензії.

Інші звинувачення стосуються роботи Uklon з міжнародним платіжним сервісом Fondy, який нібито з 2014 року працював у Росії.

Хоча під час комендантської години сервіс працює не перший рік великої війни, правоохоронці звернули на це увагу лише зараз. Напередодні в компанії заявили, що сервіс подачі таксі на запит поліції припинить працювати під час комендантської години.

Які з цих обвинувачень мають підґрунтя, а які є наслідками неврегульованості законодавства та використовуються, можливо, для тиску на компанію, і як в Uklon реагують на звинувачення?

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Що сталося

Із середини лютого в анонімному телеграм-каналі "Джокер", який співрозмовники ЕП в парламенті пов’язують з Офісом президента, почали з'являтися провокативні повідомлення про роботу сервісу таксі Uklon. Ішлося про те, що компанія нібито не сплачує податки, надає послуги під час комендантської години, а також співпрацює з платіжною системою, яка діяла в РФ.

Певний час, імовірно через анонімний статус телеграм-каналу, на ці повідомлення ніхто не реагував.

У середині березня сайт ТСН випустив текст про роботу Uklon під час комендантської години. "Ніч, комендантська година, Київ. Ви вдома, але раптом захотілося поїхати з правого на лівий берег чи навпаки? Не біда, Uklon допоможе, щоправда, тисяч за 5 гривень. За таку суму заради вас переїдуть усі мости і блокпости", – писав редактор ТСН Ігор Бережанський.

У тексті зазначалося, що о першій ночі застосунок запропонував авторові викликати таксі за 575 грн, однак замовлення ніхто не прийняв. Після підвищення ціни до максимально дозволеної (понад 2,2 тис грн) водій швидко знайшовся.

"Більшість закидів про "завищені" ціни вважаємо маніпуляцією. У нашому додатку пасажир може самостійно встановлювати ціну. Отже, більшість скриншотів просто викручували на максимум. Звичайно, вночі тарифи могли бути більшими, адже кількість водіїв відчутно падає. Проте не так критично, як демонстрували анонімні телеграм-канали", – відповіли ЕП в компанії.

Робота під час комендантської години

Uklon – єдиний сервіс, який працював під час комендантської години. Як наголошував генеральний директор компанії Сергій Гришков, "працювали для людей, у яких трапилися екстрені випадки".

У червні 2023 року в Uklon розповіли, що викликати таксі під час комендантської години можна за умови, якщо водій має спеціальну перепустку. При цьому в компанії наголосили, що не відповідають за відсутність перепустки у водія.

"Ми не можемо знати, у кого є перепустка, у кого нема, хто, як, за скільки і де її отримав", – зазначив технічний директор компанії Віталій Дятленко.

Послуги двох інших великих сервісів таксі, Uber та Bolt, під час комендантської години не доступні. В останній кажуть, що навіть не розглядали такої можливості.

"Платформа працює відповідно до законодавства, тож водії не виконують замовлення під час комендантської години. У кожному регіоні свій графік комендантської години, тож доступність сервісу в додатку Bolt налаштована автоматично до таких графіків", – відповіли в сервісі.

Згодом виявилося, що 7 березня до Uklon надійшло звернення Патрульної поліції Києва щодо "можливості припинення надання послуг під час комендантської години". За словами Гришкова, компанія отримала такий запит уперше. З 15 березня сервіс обмежив свою роботу під час комендантської години.

"Ми реагуємо на порушення комендантської години, зокрема, і порушення, які допускають служби таксі. Стосовно служби таксі Uklon, яка не відключила свої послуги та продовжувала роботу у комендантську годину, ми дійсно звернулися до ТОВ "Уклон Україна", щоб не допускали порушення комендантської години", – повідомили ЕП в Управлінні патрульної поліції Києва.

Там зауважили, що хоч перебування на вулиці під час комендантської години заборонене, проте прямої юридичної відповідальності за порушення комендантської години наразі немає.

Робота із сервісом Fondy

Fondy – сервіс з надання послуг онлайн-платежів та електронної комерції. Це одна із систем, з якою співпрацює Uklon. Компанія також використовує ipay та wayforpay. Fondy у 2013 році заснувала Валерія Вагоровська. Сервіс працює у багатьох країнах Європи. За даними YouControl, Вагорська є головним бенефіціаром ТОВ "Фінансова компанія "Елаєнс", через яку працює Fondy.

У повідомленнях анонімних телеграм-каналів йдеться, що Fondy працювала в РФ, зокрема після 2014 року. У компанії зазначають, що вона діє в рамках законодавства України і не співпрацює з державою-терористом.

В Uklon на звинувачення в співпраці з Fondy відповідають, що ця платіжна система має необхідні ліцензії і погодження від регулятора – Нацбанку. Якщо останній не побачив порушень, то це достатня причина довіряти їй. Тим більше, що привід переглянути, чи є ці порушення, в НБУ був не так давно.

На початку 2023 року НБУ проводив переліцензування платіжних систем. Цей процес запам'ятався гучними історіями, зокрема тимчасовою втратою ліцензії одним з найбільших гравців компанією WayForPay, клієнтом якої також був Uklon.

Причиною затримки в переліцензуванні була підозра у звʼязках фірми з Росією. Її Нацбанку озвучили представники СБУ. Як повідомили ЕП співрозмовники в НБУ, під час переліцензування Fondy у 2023 році такі підозри не виникали.

"Діяльність Fondy і всіх інших фінансових установ щорічно ліцензує НБУ. Я маю величезні сумніви, що регулятор видав би ліцензію компанії з "боліт". Навіть якби було так, то питання мають бути до НБУ. Послугами Fondy користуються сотні українських бізнесів. Крім того, ми співпрацюємо з більшістю великих українських фінансових компаній, ліцензованих НБУ", – зазначив Дятленко.

ЕП звернулася із запитом до СБУ, аби дізнатися, чи підозрює вона Fondy у зв'язках з країною-агресором. Офіційно служба цю інформацію не підтвердила і не спростувала, пославшись на те, що "в інтересах національної безпеки СБУ не розголошує деталі контррозвідувальної діяльності до ухвалення рішення за її результатами". Водночас співрозмовники видання в правоохоронних органах зазначили, що зв'язок між Fondy та Росією є. Його детально досліджують, аби вжити відповідних заходів.

Ухилення від сплати податків

Одне з найсерйозніших звинувачень – ухилення Uklon від сплати податків в Україні. Воно стосується доходів і водіїв-партнерів, і самої компанії. Uklon не відповідає за податки водіїв, бо позиціонує себе як райдхейлінг-сервіс. Фірма лише надає майданчик, через який водії надають послуги з доставки пасажирів. Компанія не наймає їх на роботу, тому не відповідає за сплату ними податків.

В умовах співпраці з водіями компанія прописує їхні права та обов’язки. Серед вимог немає нічого про необхідність оформлювати ФОП або реєструватися іншим чином у податкових органах. Разом з цим, у пункті 9.9 публічної оферти Uklon вказано, що партнер зобов'язаний сплачувати податки з отриманого доходу відповідно до законодавства залежно від свого правового статусу.

Компанія залишає за собою право надавати інформацію про водіїв-партнерів до Державної податкової служби, якщо отримає відповідний запит.

Підробіток у райдхейлінг-сервісах не врегульований українським законодавством, тому на нього поширюється загальне правило: кожен зобов’язаний самостійно декларувати свої доходи та сплачувати з них податки.

Де-юре, якщо водії Uklon не оформлені як ФОПи, то вони мають щороку подавати декларацію про доходи, вказувати обсяг заробленого за рік і визначати суму податку: 18% з доходу фізичної особи та 1,5% військового збору.

Більшість водіїв так не роблять і про цю проблему раніше говорили депутати профільного комітету Верховної Ради. Вони зареєстрували законопроєкт, який запроваджував спеціальний податковий режим для тих, хто підробляє через сервіси таксі чи служби доставки або робить манікюр чи перекладає тексти.

Проєкт дозволяв людям, які займаються такими підробітками, спрощено оформлятися і сплачувати податки за зниженою ставкою 6%. За оцінками авторів документа, ця система могла б приносити бюджету щороку до 10 млрд грн.

Однак депутати не розглянули проєкт. За даними співрозмовників ЕП в парламенті, ідею не підтримали Мінфін та МВФ. Автори законопроєкту намагаються знайти компромісне рішення, яке дозволило б запровадити спрощений режим сплати податків представниками гіг-економіки.

Робота через Кіпр

Претензія анонімних телеграм-каналів до податкових платежів самої компанії стосується наявності в структурі Uklon юридичної особи на Кіпрі. За даними Youcontrol, засновниками ТОВ "Уклон Україна" є Дмитро та Вікторія Дубровські (по 38,46%), Віталій Дятленко та Сергій Смусь (по 11,54%). Водночас компанія має підконтрольну фірму на Кіпрі – Uklon Ltd. Про це там говорять відкрито.

Як повідомили ЕП в Uklon, на кіпрську юридичну особу вони зареєстрували торговельні марки, програмне забезпечення та інші нематеріальні активи: "Ця компанія була створена задовго до війни. У першу чергу – для експансії, бо розвиток на нових ринках є давньою стратегічною ціллю Uklon".

Реєстрація компаній на Кіпрі – звична практика для українського бізнесу. Ця юрисдикція дозволяє оптимізовувати податки, адже там діє чи не найменша в Євросоюзі ставка податку на прибуток – 12,5%.

Де-юре Кіпр не є офшором. Його немає у "чорному" списку офшорних зон Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР). Також Кіпр відсутній у спеціальній постанові уряду, яка визначає перелік офшорних зон.

Однак фактично Кіпр має всі ознаки офшорної зони. Зокрема, там дозволяють нерезидентам реєструвати компанії за спрощеною процедурою, а податок стягують лише з тих прибутків, які бізнес заробив на території острова.

Іншими словами, Uklon Ltd. не сплачує до бюджету Кіпру податки з прибутків, отриманих в Україні. Зокрема – від роялті за користування програмним забезпеченням чи торговельною маркою. При цьому Uklon є великим платником податків в Україні: у 2023 році компанія сплатила 200 млн грн.

Реєстрація компанії на Кіпрі дає не лише податкові переваги. Як пояснюють в Uklon, кіпрська компанія дозволяє їм залучати іноземні інвестиції чи кредити в іноземних банках, здійснювати інвестиції за кордон для виходу на інші ринки.

"Англійське право, що діє на Кіпрі, надає додаткові гарантії безпеки для бізнес-діяльності. Раніше Кіпр був офшорною юрисдикцією, але наразі цього статусу він не має, що гарантує прозорість діяльності на його території. Таким чином, наша торгова марка захищена європейським правом", – додають в Uklon.

Останній аргумент важливий для багатьох інших українських бізнесів, які не відчувають себе в безпеці, працюючи у вітчизняному правовому полі.

Ліцензії

Ще одне зауваження до Uklon стосується відсутності ліцензії таксі. Ліцензія таксі – це офіційний дозвіл для водіїв, який дає право перевозити нефіксовану кількість пасажирів за різними маршрутами. Вона видається на необмежений термін, але її потрібно оновлювати в разі зміни особистих або автомобільних даних. Наприкінці 2021 року така ліцензія коштувала 2 481 грн.

Водіям, які мають таку ліцензію та спеціально обладнаний автомобіль, дозволяється їздити смугами громадського транспорту. Однак Uklon позиціонує себе не як сервіс таксі, а як платформа, яка допомагає зв’язати водія та пасажира. Тобто наявність ліцензії – відповідальність водія.

"Усі перевезення пасажирів водіями, які не отримали ліцензії, незаконні. Різниця між звичайним перевезенням і ліцензованим – перевірка технічного стану автомобіля, на якому перевозять пасажирів", – каже юрист Богдан Глядик.

Стаття 60 закону "Про автомобільний транспорт" передбачає, що за експлуатацію автомобіля, облаштованого як таксі, без ліцензії передбачений штраф у розмірі 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – тобто 510 грн. Однак шанси отримати такий штраф низькі, бо підстав для зупинки водія з метою перевірки документів може не бути, якщо водій не порушив правила дорожнього руху.

Також у телеграм-каналі обговорювали питання, на якій підставі Uklon працює з водіями, якщо постанова Кабміну забороняє укладати договори із самозайнятими перевізниками без ліцензій. На це відповідь проста: Uklon не укладає договори з водіями щодо пасажирських перевезень, а лише щодо доступу до платформи.

Водночас у листопаді 2023 року в Uklon повідомили, що в них зʼявився новий клас таксі – "Експрес", який має ліцензію на внутрішні перевезення пасажирів. Тоді в сервісі нарахували 450 таких машин. Середня вартість поїздки в Києві класом "Експрес" трохи вища за середню вартість поїздки класом "Комфорт".

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Uklon не можна назвати найбільш законослухняною компанією. Як і багато інших райдхейлінг-сервісів, їй доводиться вигадувати власну схему роботи, адже наразі єдиної законодавчої рамки для компаній гіг-економіки немає. Формально ця схема не порушує норм вітчизняного законодавства, проте вона може викликати законні питання в представників податкових органів.

Питання породжує й оптимізація податків за допомогою зареєстрованої на Кіпрі компанії. Проте цю схему використовує ледь не кожен другий бізнес в Україні, до яких анонімні телеграм-канали таких претензій не мають. У чому ж тоді природа такої активної інформаційної кампанії щодо Uklon?

Журналіст ЕП поспілкувався з іншою компанією, яка стала жертвою подібних інформаційних цькувань. Не під запис там зазначають, що такі кампанії найчастіше виникають з метою виманювання грошей в обмін на тишу.