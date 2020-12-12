Офшори, схеми, відмивання коштів і оптимізація податків: що про це треба знати

У маленьких країнах, зазвичай острівних, знайшли притулок трильйони доларів. У тому числі – з України. Кого та чому приваблюють офшорні зони?

Перші асоціації із словом "офшор" – олігархи, схеми, корупція. Чому так?

У медійному просторі це поняття завжди було співзвучне із скандалами та викриттями представників влади чи великого бізнесу.

Неможливо знайти новину про те, що кіпрська компанія побудувала в українському місті дитячий майданчик, школу чи лікарню. Тимчасом офшорні компанії за роки незалежності вивели з України 162 млрд дол – її чотирирічний бюджет.

Це проблема не лише України. Заможні громадяни з усього світу використовують компанії з офшорних зон для оптимізації податків та приховування власності.

Для чого ще потрібні офшори, скільки там є коштів і як світ з цим бореться?

Що таке офшор? У світі не існує єдиної класифікації країн як офшорів. До критеріїв, які визначають офшорний статус країни чи території, зазвичай належать: низькі або нульові податкові ставки, мінімальні стандарти розкриття публічної інформації про компанії та їх власників, легкість реєстрації компаній нерезидентами. Наприклад, МВФ вважає, що офшорним фінансовим центром є країна чи територія, яка надає фінансові послуги нерезидентам в обсязі, який не відповідає обсягу фінансових послуг, наданих резидентам цієї країни чи території. За різними визначеннями, до офшорів належать Швейцарія, Кайманові острови, Сейшельські острови, Ірландія, Сінгапур, Кіпр. Згідно з Індексом фінансової секретності, який публікує Tax Justice Network, США посідають друге місце у світі в рейтингу найпривабливіших країн для уникнення податків і відмивання грошей.

Хто і для чого використовує офшори? Кошти, які лежать в офшорах, можна поділити на дві категорії. До першої категорії належать гроші, які тримають в офшорах заможні громадяни. За оцінками науковців, половина багатств російських громадян перебуває в офшорах. Для Саудівської Аравії цей показник може становити 70%, тоді як для скандинавських країн це набагато менша проблема – близько 15%. Викриття на кшталт "Панамських документів" свідчать, що використання офшорів притаманне політикам, зіркам шоу-бізнесу, торговцям наркотиками і футболістам. До другої категорії належать корпорації, які використовують офшори для оптимізації податків та приховування власності. Дослідження показують, що сукупні втрати бюджетів країн світу від таких практик можуть перевищувати 500 млрд дол на рік, з яких 200 млрд дол припадають на країни, що розвиваються.

Усе це – "відмивання грошей"? Офшори також можуть використовуватися для захисту прав власності. Особливо це притаманно корпораціям і громадянам країн із слабкими інституціями та низьким рівнем довіри бізнесу до судової системи.

Які суми лежать в офшорах? За одними оцінками, в офшорах може перебувати 10% світового ВВП або 5,6 трлн дол. Більш песимістичні оцінки свідчать про значно більші масштаби: 32 трлн дол .

А як щодо українських грошей? За даними Tax Justice Network, з початку 1990-х років з України в офшори виведено близько 162 млрд дол. Найбільш поширені способи використання офшорів – експортно-імпортні схеми та схеми з прямими іноземними інвестиціями. Зокрема, Кіпр є лідером за обсягами прямих іноземних інвестицій (ПІІ) в Україну. За даними Державної служби статистики, частка інвестицій з Кіпру у загальному обсязі ПІІ в Україну у 2010-2015 роках становила 20-30%. Цікаво, що Кіпр є також лідером із залучення українських інвестицій, адже 90% зовнішніх інвестицій з України осідають саме на Кіпрі. Багато експертів стверджують, що інвестиції з Кіпру мають українське походження.

Чому Кіпр такий популярний? Однією з основних причин популярності Кіпру є угода про уникнення подвійного оподаткування, підписана ще за часів СРСР. Документ не зазнавав жодних змін аж до 2012 року. Внесені тоді правки не були значними. Згідно з угодою, діє нульова ставка на виведені дивіденди, роялті і проценти, що робить привабливою податкову оптимізацію. Країна також популярна з точки зору захисту прав власності, адже там діє англійське право.

Як світ бореться з офшорами? Міжнародні організації та уряди намагаються боротися з офшорами. Серед заходів – ухвалення у 2010 році закону "Про податкові вимоги до іноземних рахунків" (FATCA). Він зобов'язує фінансові установи іноземних країн звітувати до Податкової служби США "про фінансові рахунки, відкриті у цій іноземній країні платниками податків США або юридичними особами іноземних країн, значна частка статутного капіталу яких перебуває у володінні платників податків США". Організація економічного співробітництва та розвитку і Євросоюз регулярно публікують "чорні" та "сірі" списки країн, метою яких є боротьба з офшорами.