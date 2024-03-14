Uklon не працюватиме під час комендантської години

Сервіс подачі таксі Uklon на запит поліції припинить працювати у комендантську годину.

Про це повідомив гендиректор сервісу Сергій Гришков у Facebook.

Він наголосив, що компанія Uklon діяла, діє і буде діяти в правовому полі.

На цьому тижні компагія провела консультації щодо роботи сервісу в комендантську годину. Також 7 березня до Uklon надійшло звернення Патрульної поліції Києва щодо розгляду можливості припинення надання послуг під час комендантської години.

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"Ми з повагою ставимося до роботи правоохоронної системи України та приймаємо ваш запит. Також ми розраховуємо і на повагу правоохоронних органів до вітчизняного бізнесу. Ми ініціювали технічні доробки нашого сервісу, які були сьогодні завершені", - зазначив Гришков.

Перше обмеження роботи нашого сервісу буде здійснено в ніч з 14 на 15 березня і надалі буде діяти по всій Україні відповідно до комендантських годин кожного з регіонів.

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