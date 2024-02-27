В банках, на АЗС и супермаркетах: где можно снять наличные в Украине

Зняти готівку під час війни можна будь-де, але не в необмежних розмірах. Запровадивши ліміт в 100 тис грн на день Національний банк дозволив спустошувати банківські рахунки через каси аптек, АЗС чи супермаркетів.

І судячи з усього такі можливості дозволяють обходити встановленні регулятором ліміти.

Де можна зняти готівку, які є обмеження на добу та чи реально за день зняти сотні тисяч гривень?

Скільки готівки можна зняти в банку

Вже два роки як з банківського рахунку за один день готівкою громадянам дозволяється знімати максимум 100 тис грн. Такі обмеження встановлені Національним банком ще в перший день великої війни – 24 лютого 2022 року.

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Та це не означає що українці дотримуються цього правила. Річ у тім, що НБУ заборонив знімати 100 тис грн готівкою з "рахунку клієнта". А ті, хто хоче отримати на руки більші суми, переказують кошти на кілька власних рахунків і таким чином досягають поставленої мети.

Для того, щоб зняти бажану суму в касі банку її спочатку потрібно замовити. Робиться це у кілька способів: подзвонити на гарячу лінію банку; заздалегідь сходити у відділення; або ж через застосунок банку (інструкція для Приват24).

Слід врахувати, що при видачі готівки у касах стягується комісія. Її розмір встановлюється кожним банком і залежить, зокрема від виду картки з якої будуть зніматись кошти, та від того чи належать гроші особі або ж є кредитними. Наприклад, в ПриватБанку комісія з карток для виплат становить 0%, для "Універсальної" – 1% для особистих коштів та 4% – для кредитних.

Обмеження на зняття готівки також діють і у банкоматах та POS-терміналах. В них можна знімати кошти в межах ліміту встановленого вже самим банком. В кожній установі діють власні обмеження, однак загалом ця сума не перевищує 50 тис грн за раз.

До прикладу, у ПриватБанку за одну операцію можна зняти до 20 тис грн, а повторити її можна через 3 години. В Ощадбанку дозволяється зняти до 50 тис грн на добу, а в Таскомбанку – до 10 тис грн за добу.

Джерело: НбУ

Також потрібно враховувати, якщо особа зняла певну суму через банкомат, то у касі в той же день можна отримати гроші у межах ліміту за мінусом вже знятої суми. Наприклад, якщо зняти у банкоматі 20 тис грн, то цього ж дня з того самого рахунку у касі ПриватБанку можна отримати максимум 80 тис грн.

Крім цього деякі банки встановили обмеження на видачу коштів з карток інших установ. Тобто з картки іншого банку можна зняти менше грошей, ніж з картки випущеної банком в касі якого відбувається операція.

У грудні 2022 року Нацбанк звернувся до банків з ініціативою запровадити "банкоматний національний роумінг". Він передбачає встановлення єдиних розширених лімітів та скасування додаткових комісій на зняття готівки власниками карток інших банків в банкоматах.

До прикладу, державні Приватбанк та Ощадбанк прибрали комісії під час зняття готівки для "чужих" карток та встановили однакові ліміти на зняття готівки як зі своїх карток, так і з інших.

Де зняти готівку з monobank

Якщо з іншими банками ситуація зі зняттям готівки більш зрозуміла, то з monobank, у якого немає фізичних відділень та банкоматів, не все так просто.

Для того, щоб отримати готівку в касі, потрібно звернутися до відділень інших банків. У monobank рекомендують знімати готівку у касах "Універсал банку", А-банку та Укргазбанку, адже в них немає комісій для клієнтів mono. Натомість у Приватбанку, до прикладу, комісія за зняття готівки з картки чужого банку становить 3%. Крім цього, клієнти інших банків не зможуть в ньому наперед замовити готівку.

Комісія з картки monobank під час зняття готівки становить 0,9% від суми для особистих коштів та 4% для кредитних коштів. Для замовлення рекомендують звертатись за 2-3 дні до бажаної дати зняття. Замовляти готівку наперед потрібно від таких сум:

"Універсал банк" – від 100 тис грн та від 1000 дол/євро;

А-банк – від 10 тис грн та від 100 дол/євро;

Укргазбанк – від 10 тис грн та від 100 дол.

Також у monobank розділений ліміт для зняття готівки з гривневих карт. Тобто, за добу можна зняти 100 тис грн з "чорної" (кредитна) картки та окремо 100 тис грн з "білої" (дебетової).

При знятті готівки в банкоматах на території України зазвичай комісія банкомата відсутня, розповіли у службі підтримки monobank. Однак там радять звертати увагу на інформацію, вказану на екрані банкомата. Тариф за зняття завжди вказується до фактичного проведення операції, аби клієнт мав право відмовитись від не прийнятих для нього умов.

За час великої війни "банки" в monobank набули нової популярності, адже волонтери за їх допомогою збирають донати на мільйони гривень.

На запитання про те, чи мають змогу волонтери знімати за день більшу суму, ніж встановлений ліміт, у monobank процитували вказану на початку публікації постанову НБУ: "Максимальна сума на зняття готівки з гривневої картки в Україні, згідно з постановою НБУ, становить максимум 100 000 грн на добу".

Де зняти готівку поза банком

Ще у березні 2022 року Національний банк опублікував перелік організацій (аптеки, магазини, АЗС тощо), де можна зняти готівку.

Щоб отримати готівку в магазині, аптеці чи АЗС, необхідно в них оплатити будь-яку покупку платіжною карткою або за допомогою Google Pay чи Apple Pay. Перед розрахунком потрібно попросити касира зняти з карти потрібну суму готівки.

Отримати на руки можна від 500 грн, але не більше 6 тис грн. Перед операцією варто уточнити на касі про наявність необхідної суми готівкою.

ІНФОГРАФІКА – Де можна зняти готівку

Це перелік закладів в яких можна зняти готівку, інформацією про яких володіє Нацбанк. Однак список не остаточний і може доповнюватися.

Обмежень на те, скільки разів за день можна скористатися послугою зняття готівки на касі, фактично немає. Однак у "Сільпо" припускають, що "за замовчуванням діють обмеження, встановленні на загальне зняття готівки в Україні" – до 100 тис грн з одного рахунку на добу.

У NOVUS додали, що окрім 6 тис грн, які можна зняти на звичайній касі, також можна зняти до 1 тис грн на касах самообслуговування. У мережі також зазначили, що ліміту за кількістю разів зняття немає.

Один зі співробітників "Сільпо" розповів ЕП, що магазин не отримує доходу від проведення таких операцій. Річ у тім, що комісії за них відсутні. "Це просто одна з опцій магазину, як-от поповнення мобільного рахунку", – каже співрозмовник ЕП.

Однак надавачі таких послуг все ж отримують певні "дивіденди". Ще у перші тижні великої війни у Національному банку наголошували, що опція зняття готівки вигідна для підприємств (аптеки, магазини, АЗС тощо), яким не потрібно думати про ризики інкасації готівки та пов'язаних з нею витрат.