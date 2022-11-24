Приватбанк підвищив ліміт на зняття готівки в банкоматах

Державний Приватбанк збільшив ліміт на зняття готівки в банкоматах мережі до 20 тисяч гривень, раніше за один раз у банкоматах банку можна було зняти 10 тисяч гривень.

Про це повідомляє пресслужба банку.

"З 23 листопада ПриватБанк встановив єдині ліміти отримання готівки в мережі банкоматів банку з карток ПриватБанку та інших українських банків на рівні 20 000 грн", – йдеться в повідомленні.

У банку пояснили, що таку суму користувачі карток будь якого банку можуть отримати в банкоматі Приватбанку за одну операцію, та повторити через три години.

Збільшення лімітів на отримання готівки для карток всіх українських та закордонних банків дозволить клієнтам всіх банків за необхідності отримати доступ до готівкових коштів через найбільшу в Україні мережу банкоматів, повідомив член правління ПриватБанку з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко.

Наразі в мережі ПриватБанку працюють понад 5 000 банкоматів у всіх областях України.

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