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Ощадбанк скасував комісію за зняття готівки власникам карток інших банків

Четвер, 24 листопада 2022, 13:38 - Анастасія Жарикова

Державний Ощадбанк скасував комісію зняття готівки з банкоматів мережі для карток інших банків.

Про це повідомляє пресслужба банку.

"Для тих громадян, хто бажає зняти готівку, є добра новина: відтепер ви можете зробити це у будь-якому банкоматі Ощаду без комісії. І не важливо - з картки Ощаду або ж з будь-якої іншої картки. Відтепер у наших банкоматах немає чужих карток", – йдеться в повідомленні.

Переглянути мапу банкоматів, щоб знайти найближчий, можна за посиланням.

Нагадуємо:

Державний Приватбанк збільшив ліміт на зняття готівки в банкоматах мережі до 20 тисяч гривень, раніше за один раз у банкоматах банку можна було зняти 10 тисяч гривень.

Ощадбанк
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Економічна правда
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