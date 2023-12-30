Всі розділи
Укр / Рус

У 2023 році українці донатили в 3 рази більше, ніж торік - monobank

Субота, 30 грудня 2023, 13:15 - Економічна правда

Українці пожертвували 27,4 млрд через monobank за 2023 рік, тоді як у 2022 році ця сума становила 8,5 млрд.

Про це йдеться в статистиці, яку облікував monobank на своїй сторінці в X (Twitter).

Реклама:

Згідно з статистикою, у 2023 році кількість донатів збільшилась до 27,4 млрд, проти 8,5 млрд минулого року. 

Кількість тих хто донатить за 2023 рік становить 5,4 млн донорів, проти 3 млн у 2022 році.

Збільшився також середній донат. У 2022 році він становив 258 грн, у 2023 - 349 грн.

Реклама:

Нагадаємо:

У грудні кількість коштів залучених державною фандрейзинговою програмою United24 перейшла позначку у 500 млн дол.

З січня по вересень три найбільші українські фонди зібрали 12,5 мільярда гривень донатів, найбільше з них – фандрейзингова платформа United24.



Україна війна фонди
Реклама:
Матеріали за темою
Відключати електроенергію на святкові дні не планують – Укренерго 29 грудня 2023, 13:35
США передали для українських аграріїв ще 16 зерновозів 28 грудня 2023, 16:39
Україна та Молдова синхронізують е-чергу на кордоні 28 грудня 2023, 16:17
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті