У 2023 році українці донатили в 3 рази більше, ніж торік - monobank

Українці пожертвували 27,4 млрд через monobank за 2023 рік, тоді як у 2022 році ця сума становила 8,5 млрд.

Це ваша статистика донатів.



Якщо цікаво, дані взято по банкам фондів і фізосіб, де було більше 2 донорів з 1 березня 2022 по сьогодні.



Думаємо, ця інформація — теплий новорічний подарунок від вас — для вас



Працюємо далі? Працюємо далі. pic.twitter.com/zjEr2fjAyW — monobank (@monobankua) December 30, 2023

Про це йдеться в статистиці, яку облікував monobank на своїй сторінці в X (Twitter).

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Згідно з статистикою, у 2023 році кількість донатів збільшилась до 27,4 млрд, проти 8,5 млрд минулого року.

Кількість тих хто донатить за 2023 рік становить 5,4 млн донорів, проти 3 млн у 2022 році.

Збільшився також середній донат. У 2022 році він становив 258 грн, у 2023 - 349 грн.

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Нагадаємо:

У грудні кількість коштів залучених державною фандрейзинговою програмою United24 перейшла позначку у 500 млн дол.

З січня по вересень три найбільші українські фонди зібрали 12,5 мільярда гривень донатів, найбільше з них – фандрейзингова платформа United24.





