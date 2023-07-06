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Гральний бізнес з початку року сплатив майже 3 мільярди податків: обсяг зріс у 14 разів

Четвер, 6 липня 2023, 09:24 - Анастасія Жарикова

За перше півріччя бюджет отримав 2,94 мільярда гривень податків від грального бізнесу - в 14 разів більше, ніж за аналогічний період 2022 року.

Про це повідомив перший заступник голови податкового комітету Ради Ярослав Железняк у Telegram.

За перше півріччя 2022 року гральний бізнес приніс у бюджет лише 209 млн грн.

Нардеп пояснює це тим, що більшість операторів користувались податковою пільгою "2%" і займалися міскодінгом.

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"За червень зібрано 562 млн грн. Тут дуже важливо зрозуміти, що це 6-ий місяць року і тому треба порівнювати умовно з березнем (так як податок на прибуток тут платять раз у квартал). У березні, нагадаю, було на 100 млн грн менше (462 млн)", - додав Железняк.

Економічна правда

бюджет гральний бізнес податки
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