Епоха штучного інтелекту: Microsoft підтвердила "багатомільярдні інвестиції" в OpenAI

Microsoft підтвердила "багатомільярдні інвестиції" у OpenAI, розробника боту ChatGPT, адже вбачає у системах штучного інтелекту можливість трансформувати свою бізнес-модель та технологічні продукти.

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на блог головного виконавчого директора Саті Наделли.

Точні фінансові деталі не розголошуються, хоча в понеділок компанія заявила, що інвестує мільярди доларів у "багаторічну" угоду. Поінформовані співрозмовники видання раніше повідомляли, що OpenAI прагне отримати від Microsoft 10 млрд дол при своїй ринковій оцінці в 29 млрд дол.

Інтерес до OpenAI пов'язаний з вірою в те, що штучний інтелект є технологією, яка може трансформувати Microsoft та допоможе розробляти нове програмне забезпечення для підвищення продуктивності на додаток до лінійки продуктів Office, а також відновити конкуренцію за частку ринку проти Google в пошуковій сфері.

Угода також закріплює позицію Microsoft як ексклюзивного постачальника хмарних обчислень для одного з провідних світових стартапів у галузі штучного інтелекту, що сприятиме розвитку її хмарного бізнесу Azure.

"На наступному етапі нашого партнерства розробники та організації з різних галузей отримають доступ до найкращої інфраструктури, моделей та інструментарію штучного інтелекту в Azure для створення та запуску своїх додатків", - додав Наделла.

Величезний приріст капіталу для OpenAI, розробника чат-боту ChatGPT з Сан-Франциско, символізує інтерес інвесторів до "генеративного штучного інтелекту", який здатний генерувати високоякісні результати на основі лише кількох слів або речень людських інструкцій.

ChatGPT став сенсацією в Інтернеті, коли дебютував у листопаді, залучивши понад 1 млн користувачів за перший тиждень роботи. Його назвали проривним моментом для штучного інтелекту, що загрожує підірвати ринки від освіти та медіа до пошукової системи Google.

Microsoft зробила свої перші інвестиції в розмірі 1 млрд дол в OpenAI у 2019 році, розпочавши партнерство, яке забезпечило технологічній групі першочергові права на комерціалізацію технології штучного інтелекту.

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