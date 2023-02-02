ChatGPT досяг 100 мільйонів користувачів на місяць та запустив платну підписку

Чат-бот ChatGPT від OpenAI у січні досяг 100 мільйонів активних користувачів щомісяця та запускає платну щомісячну підписку для користувачів зі США.

Про це повідомляє Reuters.

Згідно з дослідженням UBS, ChatGPT досяг 100 мільйонів активних користувачів щомісяця лише через два місяці після запуску, що зробило його найшвидше зростаючим споживчим додатком в історії.

У звіті йдеться, що в січні ChatGPT використовували в середньому близько 13 мільйонів унікальних відвідувачів на день, що понад вдвічі перевищує рівень грудня.

За даними Sensor Tower, TikTok знадобилося приблизно дев’ять місяців після глобального запуску, щоб охопити 100 мільйонів користувачів, а Instagram – 2,5 роки.

Агентство нагадало, що ChatGPT може створювати статті, есе, жарти та навіть вірші у відповідь на підказки. OpenAI, приватна компанія, яку підтримує Microsoft Corp, наприкінці листопада оприлюднила його безкоштовно.

У четвер OpenAI оголосила про місячну підписку в розмірі 20 дол, спочатку лише для користувачів у Сполучених Штатах. За словами компанії, це забезпечить стабільніший і швидший сервіс, а також можливість спочатку спробувати нові функції.

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Варто зазначити, що ChatGPT в Україні не працює, оскільки OpenAI закрила українцям доступ до API, на якому працює новий чатбот. Мінцифри зверталась до розробника чат-боту з проханням відкрити доступ до нього українцям, а міністр цифрової трансформації Михайло Федоров тегнув компанію OpenAI у своєму Twitter. Однак поки питання з доступом до технології в Україні не вирішилось.

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Microsoft підтвердила "багатомільярдні інвестиції" у OpenAI, розробника боту ChatGPT, адже вбачає у системах штучного інтелекту можливість трансформувати свою бізнес-модель та технологічні продукти.