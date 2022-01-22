6 стартапів вперше представлять Україну на міжнародній конференції SXSW 2022

На міжнародну конференцію South by Southwest (SXSW) в США вперше поїдуть 6 українських стартапів.

Про це йдеться у прес-релізі.

Зазначається, що за можливість взяти участь у конференції змагались близько 60 зрілих стартапів. Переможці отримають стенди у рамках Ukrainian Corner на конференції SXSW 2022 року, квитки, покриття витрат на переліт та проживання.

Перелік стартапів-фіналістів, що поїдуть на SXSW 2022:

FRAMIORE . Український екологічний бренд жіночого одягу з власним виробництвом одягу та науково-дослідним центром текстильних виробів і технологій. Effa . Виробництво екологічних зубних щіток та інших продуктів особистої гігієни. FlashBeats . Мобільний додаток, здатний синхронізувати ліхтарики тисяч смартфонів для створення світлових шоу на спортивних/музичних подіях та домашніх вечірках. deep3dstudio . Розробка фотореалістичних персонажів на основі 3D-сканування голови та всього тіла людини. Proof-of-Love . Мета-всесвіт моди на основі блокчейну. SPOKK . "Страхування в смартфоні" з доступними продуктами мікрострахування та повним спектром послуг онлайн.