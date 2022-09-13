"Нафтогаз" досі не отримав контролю над облгазами Фірташа – Вітренко

НАК "Нафтогаз" наразі так і не отримав контролю над облгазами з групи РГК Дмитра Фірташа після того, як держава юридично передала їх в управління держкомпанії.

Про це повідомив голова "Нафтогазу" Юрій Вітренко під час брифінгу у вівторок.

"Було прийняте рішення, щоб передати облгази в управління "Нафтогазу", але це рішення поки не реалізоване", – зазначив Вітренко. За його словами, компанія зі свого боку робить всі необхідні для отримання контролю дії, проте стикається з супротивом з боку менеджерів РГК.

"Керівництво облгазів, а це група Фірташа (група РГК Дмитра Фірташа – ЕП), очікувано все сприймає недружньо, [вони] протистоять фактично "Нафтогазу" і законним спробам "Нафтогазу" отримати управлінський контроль над цими облгазами", – розповів Вітренко.

Крім того, продовжив він, є рішення судів, які блокують можливості компанії управляти цими облгазами. Наразі "Нафтогаз" подає на них апеляції.

"Ситуація в процесі. Поки ми не можемо сказати, що ми вже почали управляти і реально контролювати ці облгази Фірташа", – підсумував Вітренко.

Довідка. Оператори газорозподільчих мереж (ГРМ)розподіляють газ, обслуговують труби, усувають аварії та забезпечують необхідний тиск у мережах. Таких компаній на всю Україну 43. Половину облгазів донедавна контролювала Регіональна газова компанія (РГК) Дмитра Фірташа. Сумарно підконтрольні бізнесмену оператори ГРМ розподіляли близько 70% газу в країні. ВІДЕО ДНЯ

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Нагадуємо:

У травні суд передав в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), 26 регіональних операторів газорозподільчих систем.

Згодом АРМА передала ці активи в управління "Нафтогазу".





