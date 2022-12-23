Хлопнули дверью. Какие западные компании уже продали бизнес в России

Відтоді як Росія напала на Україну світовий бізнес розділився.

Одні вирішили покинути територію країни-агресора, а інші, навпаки, побачили в цьому вікно можливостей.

Поки що серед більше ніж тисячі найбільших світових корпорацій, які працюють в РФ і сплачують там податки, за 9 місяців війни залишили російський ринок близько 140, підрахували в проєкті "Самосанкції" від KSE Institute.

Загальна виручка російських представництв цих компаній в 2021 році сягала 36 млрд дол.

Хто вони?

Представники мас-маркету, такі як McDonald’s, поки що найбільш активно йдуть з РФ і про них більше пишуть ЗМІ.

Проте з точки зору довгострокових наслідків важливішим є вихід з російського ринку важкої промисловості – бізнесів, від яких залежать інші сектори економіки країни-агресора.

Поки що найбільшою серед таких корпорацій стала французька Renault. Ще в травні вона продала штаб-квартиру й завод у Москві, а також частку в заводі в Тольятті (АвтоВАЗ) структурам російської держкорпорації "Ростех". Сума угоди була символічною – 1 російський рубль із правом зворотного викупу. Російський сегмент корпорації генерував майже 6 млрд дол виручки.

В кінці листопада до французів приєдналися їхні японські колеги з Nissan. Зупинений з березня завод в Санкт-Петербурзі (ООО "НИССАН МЭНУФЭКЧУРИНГ РУС") купив російський державний інститут НАМИ. За інформацією Reuters, сума угоди становила 1 євро. Ймовірно, так само з правом на повторний викуп через декілька років.

Асоційовані з Volkswagen компанії MAN Truck&Bus SE та Scania AB, за даними ЕП, закрили свої угоди декілька днів тому. 13-14 грудня активи (ООО "МАН Трак энд Бас РУС" та ООО "Скания-Русь) продали новим російським власникам.

Наступний автомобільним концерном, який піде, швидше за все, стане сам Volkswagen. Він веде перемовини про продаж заводу в РФ ексгендиректору виробника запчастин Magna Зігфріду Вольфу.

8 грудня угоду з продажу ключових активів закрила шведська Volvo Group. В неї ще залишилося в РФ ООО "Ферронордик машины", яка займається промисловими машинами, але, мабуть, її продаж, так само питання часу.

Йдуть не тільки автовиробники. Помітною подією став також продаж заводів німецької Siemens, компанії, яка вже одного разу – більше ста років назад – поспіхом залишала простори радянської Росії.

В жовтні і листопаді німці завершили угоду одразу щодо чотирьох своїх великих заводів (ООО "СИМЕНС ЭНЕРГЕТИКА ТРАНСФОРМАТОРЫ", ООО "Сименс Технологии Газовых Турбин" та ООО "Сименс Трансформаторы"). Одним з покупців стали структури "Інтер РАО".

Німці поки що зберігають контроль над торговим підрозділом (ООО "СИМЕНС") і ще кількома активами, якими володіють інші незалежні підрозділи, такі, наприклад, як Siemens Healthineers.

Ще однієї втрати зазнав енергетичний сегмент. Пішов з РФ нафтосервісний гігант Baker Hughes, який продав півдюжини своїх активів російському менеджменту. Ця угода демонструє, як російська влада намагається пом'якшити вихід таких технологічних гігантів. Угода була погоджена владою, оскільки ці активи раніше російський уряд визнав стратегічними.

Чи вийде зробити вихід з РФ таких компаній як Baker Hughes справді безболісним –питання поки що відкрите. Ті із західних автогігантів, хто навіть не продав заводи, в умовах санкцій і логістичних жахіть вимушено зупинили роботу.

Подальша доля таких активів виглядає туманною. Так, в листопаді на заводі в Москві, який ще недавно належав Renault, почали збирати китайські автомобілі, які маскують під російські. "Частини двигуна від китайської компанії JAC, чий дизайн, інженерія і платформа використовуються для відродження "Москвича" радянських часів, були чітко помітні під час перезапуску бренду минулого місяця", – пише Reuters.

В найближчому майбутньому цей процес може прийняти лавиноподібний характер. В черзі на вихід на різних стадіях знаходяться сотні компаній: від пошуку покупця до закриття угод. За підрахунками KSE Institute, їх загальна виручка становила 87 млрд дол.

За останні декілька місяців телеком-гігант VEON заявив, що продасть російські підрозділи за $2,1 млрд, телекомунікаційні компанії Ericsson и Nokia працюють до кінця року і після цього обіцяють остаточно піти.

Звісно, продаж активів – це не закриття бізнесу. Але довгострокові наслідки для РФ все ж таки будуть однозначно негативним. В першу чергу це стосується промислових і технологічних секторів, які крім культури західного бізнесу, давали російському ринку ще і передові технології. Без них такі компанії, на додачу до глобальних санкцій і зменшення конкуренції, чекає повільний занепад.

Зокрема, ті ж самі Ericsson і Nokia побудували весь мобільний зв’язок в РФ. Без них, очікують аналітики, якість сервісу поступово відкотиться назад в 90-ті.

Але поки не час одягати рожеві окуляри. Ще багато транснаціональних корпорацій залишається або вичікує. Серед них такі впізнавані бренди як Procter&Gamble, Nestlé, Leroy Merlin, Auchan та інші.

Вони часто мають однакове виправдання – необхідність забезпечувати доступ росіян до харчів, ліків чи послуг. Необхідно надалі тиснути на такі компанії, не залишаючи їм можливість всидіти на двох стільцях.

Грибановський Олексій, для ЕП