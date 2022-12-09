Китайці захоплюють частку російського авторинку після відходу західних брендів – Reuters

Китайські бренди становлять майже третину автомобільного ринку Росії - цей сектор більше, ніж будь-який інший, демонструє зростаюче значення Китаю для економіки РФ після відходу західних компаній.

Про це пише Reuters.

Зазначається, що продажі нових легкових авто впали в РФ майже на 61% у річному вимірі, оскільки західні санкції обмежують доступ Росії до деяких матеріалів, а падіння попиту та високі ціни ще більше гальмують сектор.

За даними Асоціації європейського бізнесу, продажі нових легкових авто та легкових комерційних автомобілів у листопаді становили 46 403 одиниці, а в цілому за цей рік продажі повинні становити близько 600 000 одиниць.

"Тут мало виробництва західних автомобільних брендів і мало імпорту, тому ринок розділений між російським і китайським автопромом", - сказав російський автомобільний аналітик Володимир Беспалов в інтерв'ю Reuters.

Російські автомобілі задовольняють попит за нижчими цінами - приблизно до 1,5 мільйона рублів ($23 961), а китайські - займають західну нішу цін вище 2,5 мільйона рублів.

При цьому, китайський автомобіль іноді маскується під російський. "Частини двигуна від китайської компанії JAC, чий дизайн, інженерія і платформа використовуються для відродження "Москвича" радянських часів, були чітко помітні під час перезапуску бренду минулого місяця", - нагадує Reuters.

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"Москвич" заявив, що працює з іноземним партнером, але не став його називати. JAC не відповів на запит про коментарі.

Більшість західних автовиробників припинили свою діяльність в РФ після того, як Росія почала вторгнення в Україну в люому.

Економічна правда