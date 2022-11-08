Из соображений обороны. Как активы Коломойского, Жеваго, Григоришина и Богуслаева перешли к государству

Інформація про те, що Володимир Зеленський збирав Ставку верховного головнокомандувача завжди оприлюднюється постфактум, і мова в ній завжди йде про події на фронті.

Крайня Ставка не стала виключенням – ввечері 5 листопада президент повідомив, що на засіданні було проаналізовано ситуацію та передовій, кордонах, на енергетичному фронті та, те що він очікує гарні новини щодо ППО та ПРО.

Ніби на щось натякаючи, Зеленський тоді звернув увагу, що засідання Ставки було тривалим і розтягнулось аж на три години. Причину довгого засідання Ставки вже 7 листопада на брифінгу для преси озвучить секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

"5 листопада відбулось засідання Ставки верховного головнокомандувача на якій…у зв'язку з військовою необхідністю, відповідно до закону "Про передачу майна в умовах воєнного стану", було прийнято рішення про відчуження у власність держави активів стратегічно важливих підприємств.

6 листопада відбулось відчуження активів, серед яких "Мотор Січ", "Запоріжтрансформатор", "АвтоКрАЗ", "Укрнафта", "Укртатнафта". Вилучені активи набули статусу військового майна. Їх управління передано Міністерству оборони. По завершенню воєнного стану ці активи можуть бути повернуті власникам або відповідно відшкодована їхня вартість", – зачитав Данілов.

Тобто, фактично держава скористалася правом вилучати приватну власність під час воєнного стану.

Жодної інформації про те, як відбувалося відчуження, та власне про які саме активи згаданих підприємств йдеться. Пізніше деталі стали відомі від виконавців рішення Ставки.

Що і в кого забрали

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) оприлюднила рішення, з назви якого випливало, що у власність держави відчужуються акції згаданих п'яти підприємств. Виходячи з тексту документа, увесь процес виглядав наступним чином.

Держава відкрила в депозитарній установі рахунок в цінних паперах на який Центральний депозитарій перерахував акції згаданих підприємств, що належали приватним особам. З рахунків останніх ці акції списали.

Увесь процес від прийняття рішення Ставки до брифінгу Данілова був максимально втаємничений. Як пояснив ЕП один з учасників процедури "відчуження", владна верхівка хвилювалася, щоб ні один із співвласників згаданих підприємств не "заблокував виконання рішення". Йдеться, в першу чергу, про Ігоря Коломойського.

Ці хвилювання були не безпідставні, адже Коломойський таким чином втратив найцінніші для себе активи – 42% в "Укрнафті" та близько 60% в "Укртатнафті". В останній компанії, щоправда, ці 60% належать ще й партнеру дніпропетровського олігарха – Геннадію Боголюбову.

Рішенням Ставки Ігор Коломойський втратив право голосу на зборах акціонерів "Укрнафти" та "Укртатнафти"

Логіку та суть втрат для Коломойського кілька місяців тому змалював один високопосадовець. "У війну втратили всі олігархи. Всі, окрім Коломойського, доходи якого від продажу пального на АЗС "Укрнафти" тільки збільшилися", – говорив він. За даними Youcontrol, виручка "Укрнафти" у 2020 році становила понад 34 млрд грн.

Тепер держава отримала повний контроль над "Укртатнафтою", в якій 40% інших акцій володіє НАК "Нафтогаз", і над "Укрнафтою", де тому ж "Нафтогазу" належить 50% + 1 акція. Щоправда, в останній майже 8% акцій розкидані серед багатьох міноритарних акціонерів, які придбали їх на відкритому фондовому ринку.

Рішенням Ставки державі також передали акції кременчуцького "АвтоКрАЗ", який входить в групу "Фінанси та кредит" Костянтина Жеваго.

Останній навряд чи міг якимось чином вплинути процес відчуження – у 2019 році Державне бюро розслідувань заочно повідомило про підозру Жеваго в причетності до розкрадання коштів банку "Фінанси та кредит" на 2,5 млрд грн. Олігарх давно не в Україні і перебуває в міжнародному розшуку.

Влітку цього року УП оприлюднила відео, як Жеваго відпочивав у французькому Монако.

Ще один олігарх, чиє підприємство переходить в управління держави – Костянтин Григоришин. Йдеться про "Запоріжтрансформатор", який входить в його групу "Енергетичний стандарт", або те, що залишилось від колись грізної групи.

На кінець під управління держави повністю перейшло найбільше підприємство з виготовлення авіадвигунів – "Мотор Січ". В'ячеслав Богуслаєв вже кілька років не є його власником, а після нещодавнього арешту втратив всі можливості впливу на будь-які рішення влади.

Forbes оцінює відчужені державою активи у 956,5 млн доларів.

Чому ці підприємства і що робитиме Міноборони

Перше на чому наголошує влада – не йдеться саме про націоналізацію цих підприємств. Закон дозволяє примусово відчужувати майно приватних осіб для його використання в умовах воєнного чи надзвичайного стану.

"Від імені держави, в інтересах Збройних сил України і всього сектору оборони здійснювати управління цими активами буде Міністерство оборони, щоб забезпечити нагальні потреби ЗСУ та сектору оборони. Від забезпечення паливно-мастильними матеріалами, ремонт військової техніки", – повідомив міністр оборони Олексій Рєзніков.

"Ці підприємства мають працювати 24 на 7 для потреб оборони держави. Хочу запевнити колективи, що жодних змін в роботі не відбудеться, а буде лише більше замовлень. Що стосується тих підприємств які не працювали, то їх робота буде відновлена, трудові колективи будуть повертатись до роботи", – додав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Вочевидь, під непрацюючими він мав на увазі "Запоріжтрансформатор" та "АвтоКрАЗ".

Перше займалось виготовленням силових трансформаторів потужністю до 1250 МГв. Зрештою, для військових це підприємство не представляє особливого інтересу, але його продукції потребує саме енергетична галузь.

Обстріли росіян по критичній інфраструктурі України націлені саме на підстанції теплових електростанцій. "Розбиті відкриті розподільні пристрої. Вони б'ють по інфраструктурі, яка дає змогу видавати потужність", – пояснював в інтерв'ю ЕП глава ДТЕК Максим Тімченко.

Тож контроль над "Запоріжтрансформатор" та виведення його на повноцінний робочий процес дозволить покращити ситуацію. Щоправда, взявши на себе роль управлінця державі доведеться розв'язувати наслідувану від Григоришина проблему – підприємство заборгувало банкам 3,6 млрд грн і знаходиться фактично на стадії банкрутства.

Що стосується "АвтоКрАЗу", то продукція Кременчуцького автомобільного заводу прямо пов'язна з потребами ЗСУ – це вантажівки "КрАЗи". Їх використовують, як для перевезення вантажів і військових, так і для переміщення реактивних систем залпового вогню.

Автівки Кременчуцького автомобільного заводу, з початку війни з Росією працюють і на передовій, і в тилу

Запорізька "Мотор Січ" в руках військових має стати тим інструментом, який якщо не гарантуватиме панування в небі, то принаймні забезпечуватиме всім необхідним для вільного пересування ним.

Потужності "Мотор Січі" дозволяють виготовляти та проводити ремонтні роботи двигунів для літаків. Крім того, підприємство з 2010 року випускає гелікоптери Мі-8МСБ-В, в тому числі для військових потреб.

Що стосується "Укрнафти" та "Укртатнафти", то ці компанії теоретично мали б забезпечити потреби ЗСУ в паливно-мастильних матеріалах. Річ у тім, що перша є найбільшою нафтовидобувною компанією в країні, а друга – володіє Кременчуцьким нафтопереробним заводом – найбільшим підприємством з виробництва нафтопродуктів.

Щоправда, з останнім є проблема – через ракетні обстріли ще в травні нафтопереробний завод припинив працювати та як зазначив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін, не запрацює до кінця 2022 року.

Власники мовчать, але не всі

Отримати коментар тих олігархів, чиї акції були передані у державну власність протягом дня не вдалось. Ігор Коломойський та Костянтин Григоришин на запитання ЕП не відповіли.

В групі "Фінанси та кредит" повідомили, що поки що вивчають ситуацію.

Разом з тим ЕП вдалось поговорити з міноритарними власниками акцій "Укрнафти".

"Відповідно до закону держава має скласти акт оцінки такого майна на дату вилучення та сплатити відповідну вартість протягом 5 років після припинення воєнного стану. Якщо оцінка виявиться завищеною та не відповідною фінансовим показникам підприємств, ми як акціонер звичайно будемо звертатись до суду, відстоюючи свої інтереси.

Водночас, ми розуміємо це непросте рішення. Якщо це зможе захисти нашу інфраструктуру – ми готові чекати. Все ж таки це стратегічні підприємства… Головне, щоб в кінці, після перемоги, все спрацювало відповідно до закону (або повернули акції, або справедливо компенсували)", – наголосила директорка компанії з управління активами "Цикада" Алла Бондар. В її управлінні 24 580 акцій "Укрнафти".