Жеваго оголосили в міжнародний розшук

Ferrexpo

Інтерпол оголосив олігарха Костянтина Жеваго в міжнародний розшук за запитом Державного бюро розслідувань.

Про це повідомляє пресслужба ДБР

"27 вересня 2019 року екс-нардепу було повідомлено про підозру. Він, як колишній власник банку "Фінанси і Кредит", організував розтрату 113 млн доларів цієї фінансової установи", – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці встановили, що підконтрольна ексдепутату офшорна компанія відкрила кредитні лінії в іноземних банках, а його банк став поручителем.

"Після того, як офшорна компанія не виконала договірні зобов'язання, іноземні банки стягнули заставне майно поручителя, зокрема списали 113 млн доларів з кореспондентських рахунків українського банку. Після цього зазначений банк був визнаний неплатоспроможним", – зазначили в ДБР.

ОНОВЛЕНО

Пресслужба Жеваго спростовує інформацію про оголошення його у міжнародний розшук. Далі пряма мова:

"Костянтина Жеваго не оголошували в міжнародний розшук. Пресслужба Костянтина Жеваго повідомляє, що опублікована ЗМІ інформація щодо нібито оголошення пана Жеваго в міжнародний розшук не відповідає дійсності.

Юридичному офісу Костянтина Жеваго відомо про подання українського бюро Інтерполу про його оголошення у міжнародний розшук. Це стало продовженням незаконного кримінального переслідування проти підприємця. За словами прес-служби та адвокатів пана Жеваго на сьогодні жодних офіційних підтверджень цієї заяви від Інтерполу немає. На сайті цієї поважної організації також відсутня відповідна інформація – у цьому може переконатися кожен охочий.

"Ми знаємо, що Інтерпол розглядає цю справу, але остаточне рішення ще не прийняте. Звертаємо увагу, що клопотання українського бюро Інтерполу було надіслано в центральний офіс організації ще у жовтні минулого року. Тривалість його розгляду свідчить, що наведені в документі аргументи не переконливі і потребують ретельного вивчення", - додала в прес-службі.

Адвокати пана Жеваго знаходяться у співпраці з усіма зацікавленими органами, в тому числі міжнародними інституціями, і надали всю вичерпну інформацію. Усі звинувачення в порушенні законодавства є юридично нікчемними, і в разі доведення справи до суду будуть доказово спростовані. Костянтин Жеваго, як законослухняний громадянин України, готовий до відкритого, об’єктивного і неупередженого юридичного процесу. Судячи з усього, влада в обличчі відповідних виконавчих органів хоче підняти свій рейтинг і видає бажане за дійсне, враховуючи явно незаконний та замовний характер кримінального переслідування пана Жеваго. Запущено чергову плітку, щоб дезінформувати його партнерів і ввести в оману громадськість.

Кримінальне переслідування пана Жеваго не ґрунтується на законі. Це стало прямим наслідком оголошеної владою так званої "боротьби з олігархами" та змови великих олігархічних груп-монополістів, наближених до влади, які хочуть знищити весь чесний і прозорий бізнес в Україні. Адвокати пана Жеваго закликають владу і правоохоронні органи країни діяти виключно у правовий спосіб, з наданням всієї повноти інформації громадськості та ЗМІ".

Нагадуємо:

Восени 2019 рокуДБР заочно повідомило про підозру Жеваго в причетності до розкрадання коштів банку "Фінанси та Кредит" на суму 2,5 млрд грн.

Раніше в рамках розслідування були повідомлені про підозру двоє топ-менеджерів цієї фінустанови.

У двох кримінальних справах повідомлено про підозру також 7 колишнім посадовцям банку, четверо з яких зараз перебувають в міжнародному і державному розшуку.

Крім того, Нацбанк має намір відсудити у Жеваго заставу рефінансування "Фінанси і кредит", яким стало фінансова порука в розмірі 1,45 млрд грн.

Національний банк за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 17 грудня 2015 року ухвалив постанову про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію "Банку "Фінанси та кредит", бенефіціаром якого виступав виконавчий директор гірничорудної компанії Ferrexpo Костянтин Жеваго.

Банк "Фінанси та кредит" був заснований в 1990 році.

У рейтингу найбагатших бізнесменів від "Forbes Україна" Костянтин Жеваго перебував на третій позиції зі статком 2,1 млрд доларів.

Економічна правда