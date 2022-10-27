А где Ярославская? Кто из российского списка Forbes не попал под санкции в Украине

Після повномасштабної війни Україна запровадила новий механізм конфіскації активів російського бізнесу і держави у відповідь за підтримку агресії.

Проте з 24 лютого до початку осені в санкційних списках перебував один лише російський олігарх Євген Євтушенков, у якого немає багато активів в Україні на відміну від інших кремлівських олігархів.

Все змінилося 19 жовтня, коли президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про накладення санкцій на понад 250 бізнесменів, понад 1,5 тис компаній та 4 тис пропагандистів, колаборантів та пов’язаних з ними компаній.

ЕП вирішила подивитись, чи всі олігархи потрапили у санкційні списки, і чи не забули про когось. Нижче дивіться в інфографіці, на кого з найбагатших росіян із списку Forbes не були накладені санкції.

Сірим кольором позначені ті росіяни, які не потрапили у список, синім – усі інші. Розмір квадрату залежить від фінансового стану конкретної особи.

Як уже зазначалось, Україна запровадила с анкції проти російського олігарха Романа Абрамовича з відтермінуванням до завершення обміну полоненими та тілами загиблих внаслідок збройної агресії РФ проти України

Якщо дивитися на список російського Forbes 2021 року, то майже всі його учасники опинилися під свіжими санкціями України.

Виключення стосуються декількох осіб, власників IT-компаній, і досі не були частими учасниками таких рейтингів. Це виглядає логічно, враховуючи, що ці люди наче не розвивали роками російську цивільну і військову промисловість, яка використовується для агресії в Україні.

Найбагатшою людиною російського списку Forbes, який не потрапив під санкції, є Павєл Дуров, засновник месенджера Telegram. Дуров з 2017 року живе у Дубаї, а у лютому 2021 році отримав уже четверте громадянство, в ОАЕ. Сам він не вважає себе громадянином РФ.

Другий за статками – Деніс Свєрдлов – екс-заступник міністра зв’язку Росії і екс-голова оператора Yota. Свєрдлов, як пишуть росЗМІ, у травні 2022 року закрив офіс стартапу Arrival у Росії та перевіз співробітників до Грузії.

Треті за фінансовим станом серед росіян, які не потрапили під санкції, стартапери з Росії, брати Ігор та Дмитро Бухмани. Вони побудували одну з найбільших ігрових компаній у світі – Playrix.

Підконтрольна іншому "несанкційному" щасливчику з Росії Юрію Мільнеру DST займається фінтехом, а сам він заявляв раніше, що також відмовився від громадянства РФ.

Якщо в санкційному списку є рідкісний промисловець, то він має бути під слідством в РФ і еміграції. Наприклад, таким є екс-керівник Тольяттіазоту Володимир Махлай.

Зрештою, це все не означає, що список досконалий.

Наприклад, там присутня трійка так званої "лужніківської" групи: Євген Гінер, Олександр Бабаков та Михайло Воєводін. Українська прокуратура вважає, що вони контролюють в Україні п’ять обленерго (ними керує "ВС енерджі інтернешнл Україна"), мережу готелів (під брендами Premier та Accord Hotels), "Перший інвестиційний банк" та нерухомість.

Зокрема, ЕП писала раніше, що з 2014 року згадані російські олігархи не мають юридичного стосунку до українських обленерго, а їх бенефіціарами є Марина Ярославська, Олег Сізерман (Німеччина), Валтс Вігантс, Віліс Дамбінс та Артурс Альтбергс (Латвія).

Утім, ці особи пов’язані з росіянами. Та ж сама Ярославська, яка до березня 2008 року мала російський паспорт, є дружиною Гінера, наприклад.

ГПУ, зокрема, звинувачує згадану трійцю групи "лужнікі" в сепаратизмі (стаття 110 Кримінального Кодексу) за справою №12020060020003657 від 2020 року.

Проте у травні 2022 року Київський апеляційний суд відмовив слідчим в арешті активів. Суд не побачив аргументів на користь того, що посадові особи обленерго роблять щось протиправне, наприклад, підривають енергетичну безпеку, або акції згаданих підприємств були набуті незаконно і можуть бути зараз перепродані.

А до вивчення другого питания – чи є все ж таки Бабаков, Гінер та Воєводін справжніми бенефіціарами активів, які оформлені на офшори і європейських "фунтів" – по суті суд навіть і не доходив.

Але українська влада фактично змарнувала шанс вирішити цю непросту справу, коли не включила в санкційний список, наприклад, формального діючого власника/бенефіціара обленерго Марину Ярославську.

З цим наче не мало бути проблем: в санкційних списках же знайшлося місце великій родині власника "Северсталі" Олексія Мордашова, так само як і деяким громадянам ЄС, а не тільки Росії.