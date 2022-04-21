Дуров, який не хоче, щоб його називали громадянином РФ, торік отримав паспорт ОАЕ – ЗМІ

Засновник "ВКонтакте" й Telegram Павло Дуров, який з 2017 року живе у Дубаї, у лютому 2021 році отримав громадянство ОАЕ - це четверте громадянство мільярдера.

Про це пише Forbes Russia з посиланням на 2 джерела - близьке до Дурова та близьке до Telegram.

Таким чином, Дуров одночасно є громадянином чотирьох країн - РФ, Сент-Кітс і Невіс (держава на Карибських островах), Франції та ОАЕ.

"За словами джерела, близького до Telegram, громадянство ОАЕ Дуров отримав ще у лютому 2021 року. Для подорожей та ділових поїздок Дуров використовує паспорти ОАЕ та Франції", - пише видання.

За словами джерела, "документ Сент-Кітс та Невіс був доречний лише у перші роки після еміграції Дурова з Росії".

"Павло не подорожує до Росії і не тримає жодних активів у цій країні протягом восьми років. Telegram не має офісів або співробітників у Росії, а кількість користувачів з Росії не перевищує 8%", - стверджує співрозмовник, близький до Telegram.

Він додав, що термін дії російського паспорта Дурова "вже минув". Але засновник Telegram не подавав заяви про позбавлення його російського громадянства, уточнило джерело, близьке до підприємця.

"Дуров відкрив штаб-квартиру Telegram на 23 поверсі однієї з веж комплексу у вільній економічній зоні Dubai Media City в 2017 році. Рішення переїхати до країни Дуров пояснював відсутністю податків у DMC та небажанням "працювати на уряд по 180 днів на рік".

У серпні 2021 року влада Франції опублікувала указ про присвоєння Павлу Дурову французького громадянства", - нагадує Forbes Russia.

Нагадаємо:

Низка мільярдерів, "пов'язаних із РФ", дуже не хочуть, аби Forbes називав їх громадянами РФ, акцентуючи увагу на іноземному громадянстві: останніми місяцями ця тенденція зростає.

Зокрема, про це попросили представники засновника "ВКонтакте" й Telegram Павла Дурова.

Економічна правда