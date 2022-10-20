Україна запровадила проти Абрамовича санкції з відтермінуванням

Роман Абрамович Getty Images

Україна запровадили санкції проти російського олігарха Романа Абрамовича з відтермінуванням до завершення обміну полоненими та тілами загиблих внаслідок збройної агресії РФ проти України.

Про це йдеться у додатку до указу №727 президента Володимира Зеленського, який опублікували на сайті президента 20 жовтня.

У додатку до указу, який містить список осіб, проти яких вводяться санкції, є примітка: "Персональні, спеціальні, економічні та інші обмежувальні заходи (санкції), передбачені позицією 146 (такий номер в Абрамовича у списку - ред.), застосовуються після завершення процедури обміну полоненими та тілами загиблих внаслідок збройної агресії РФ проти України".

скріншоти з указу Зеленського щодо санкцій

Строк застосування санкцій - 10 років.

При цьому Абрамович - єдина особа у санкційному списку, яка має таку примітку.

Російський олігарх та акціонер гірничо-металургійного холдингу Evraz Абрамович брав активну участь у перемовинах як посередник між Кремлем і Банковою, зокрема під час укладення зернової угоди.

Читайте про обмін "азовців" на Медведчука та роль у ній Абрамовича у статті УП: Велике повернення. Як вдалося визволити "азовців" та чому Путін забрав Медведчука

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Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський своїм указом ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 19 жовтня щодо запровадження санкцій на 1374 компанії та 256 російських бізнесмени.

Російський олігарх Роман Абрамович у рамках переговорів щодо обміну полоненими між Україною і Росією тісно спілкувався з директором ФСБ Олександром Бортніковим і керівником Офісу президента Володимира Зеленського Андрієм Єрмаком, писало WP.

21 вересня в рамках обміну з російськими окупантами вдалося звільнити 215 українських захисників. Росії повернули - Віктора Медведчука і 55 російських окупантів.

Раніше британське видання The Times зі своїх джерел розповіло, що Абрамович брав активну участь як посередник між Кремлем і Банковою, зокрема особисто возив записку від президента України Володимира Зеленського до російського президента Володимира Путіна в Москву.

У квітні Абрамович, проти якого запровадили санкції ЄС і Британія, приїжджав до Києва, щоби спробувати відновити переговорний процес між Україною та Росією.

Російський президент Володимир Путін заявив 12 квітня, що переговори з Україною зайшли в глухий кут.

Економічна правда