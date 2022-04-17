Дуров і низка інших мільярдерів не хочуть, аби їх називали громадянами РФ – Forbes
Низка мільярдерів, "пов'язаних із РФ", дуже не хочуть, аби Forbes називав їх громадянами РФ, акцентуючи увагу на іноземному громадянстві: останніми місяцями ця тенденція зростає.
Про це пише американський Forbes.
Зокрема, про це попросили представники засновника "ВКонтакте" й Telegram Павла Дурова.
"Павло поїхав з Росії багато років тому і не збирається повертатися", - заявив представник бізнесмена.
Дуров кілька років фігурував у списках Forbes як представник Росії, але тепер просить зазначати, що з минулого року він є громадянином Франції (також у нього, як повідомляється, є громадянство Сент-Кітс та Невіс).
Також просять не називати їх російськими бізнесменами Ігор та Дмитро Бухмани - засновники Playrix, що займається розробкою мобільних ігор, Микола Сторонський - співзасновник Revolut, та інвестор Юрій Мільнер.
Бухмани вказують, що кілька років тому вони переїхали до Ізраїлю, а представники Сторонського нагадують, що він є громадянином Великої Британії.
Натомість Юрій Мільнер наполягає на тому, що з 2014 року не був у Росії та не має активів на її території, і ще у 1999 році отримав громадянство Ізраїлю.
Forbes підкреслює, що прохання від бізнесменів, які мають зв'язки з РФ, не вказувати їх у списках як "російських бізнесменів" надходили і раніше, але в останні кілька місяців кількість таких звернень збільшилася, у тому числі на тлі санкцій, запроваджених проти РФ через вторгнення в Україну.
Економічна правда
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