Дуров і низка інших мільярдерів не хочуть, аби їх називали громадянами РФ – Forbes

Низка мільярдерів, "пов'язаних із РФ", дуже не хочуть, аби Forbes називав їх громадянами РФ, акцентуючи увагу на іноземному громадянстві: останніми місяцями ця тенденція зростає.

Про це пише американський Forbes.

Зокрема, про це попросили представники засновника "ВКонтакте" й Telegram Павла Дурова.

"Павло поїхав з Росії багато років тому і не збирається повертатися", - заявив представник бізнесмена.

Дуров кілька років фігурував у списках Forbes як представник Росії, але тепер просить зазначати, що з минулого року він є громадянином Франції (також у нього, як повідомляється, є громадянство Сент-Кітс та Невіс).

Також просять не називати їх російськими бізнесменами Ігор та Дмитро Бухмани - засновники Playrix, що займається розробкою мобільних ігор, Микола Сторонський - співзасновник Revolut, та інвестор Юрій Мільнер.

Бухмани вказують, що кілька років тому вони переїхали до Ізраїлю, а представники Сторонського нагадують, що він є громадянином Великої Британії.

Натомість Юрій Мільнер наполягає на тому, що з 2014 року не був у Росії та не має активів на її території, і ще у 1999 році отримав громадянство Ізраїлю.

Forbes підкреслює, що прохання від бізнесменів, які мають зв'язки з РФ, не вказувати їх у списках як "російських бізнесменів" надходили і раніше, але в останні кілька місяців кількість таких звернень збільшилася, у тому числі на тлі санкцій, запроваджених проти РФ через вторгнення в Україну.

Економічна правда