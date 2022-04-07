Работает ли украинская компьютерная академия ШАГ в России?

Известная украинская компьютерная академия "ШАГ" уже несколько лет работает в России и имеет там большую сеть. Что же с ней случилось после 24 февраля?(укр)

В Україні з 24 лютого йде повномасштабна війна. Весь цивілізований світ накладає санкції на країну агресора, яка у 21 столітті сповідує відверто терористичну та фашистську ідеології.

Чимало глобальних бізнесів залишили країну, але є і такі, які незважаючи ні на що, продовжують працювати в Росії, фінансуючи путінську армію.

Проте далі мова не про них, а про українських підприємців. Напередодні ЕП отримала дані, які свідчать про те, що відома українська комп'ютерна академія "ШАГ" нібито продовжує свою діяльність в Росії.

Що саме на це вказує?

По-перше, російський сайт організації ще місяць після повномасштабного військового вторгнення путінської армії продовжував справно працювати. Паралельно на початку березня для роботи в Росії був створений майже ідентичний сайт, на якому змінилась лише назву бренду.

По-друге, новий сайт зареєстрований на компанію, якою опосередковано володіє той же самий власник українського ШАГу.

Щоб з’ясувати це, ЕП зв’язалась із засновником комп'ютерної академії "ШАГ" Дмитром Корчевським, який виклав власну версію подій. Він стверджує, що вже не працює з російськими представництвами і зараз прощається в юридичній площині з бізнесом в РФ, який започаткував там в 2017-му році.

ЕП публікує лише ті фактичні дані, які вдалось зібрати з відкритих джерел, та пояснення Корчевського щодо сьогоднішніх відносин з РФ.

Запізній рефлекс

1 квітня у мережі Facebook власник комп’ютерної академії Корчевський вперше написав про те, що "ШАГ" залишив російський ринок. До цього моменту засновник комп’ютерної академії не був активним у соцмережах і не виходив з офіційною позицією компанії, яка мала в РФ до повномасштабної війни представництва у 17 містах.

"З самого початку війни ми сповістили всіх російських партнерів про припинення співпраці, закрили доступ до сайту та сервісів і відкликали бренд… Все, що зараз роблять наші колишні партнери та співробітники там (у Росії – ЕП), до ШАГу немає жодного стосунку. Офіційно – ШАГу в Росії вже немає і ніколи не буде", – наголосив Корчевський.

Утім дані, які є в розпорядженні ЕП, суперечать в деяких моментах словам бізнесмена.

По-перше, сайт російського представництва академії КРОК – itsteprf.ru – працював ще місяць після повномасштабного вторгнення Росії. Про це свідчать власні спостереження одного з авторів і, крім цього, це підтверджується даними з web архіву.

Так, за даними веб архіву, останній успішний знімок сайту був зроблений 24 березня.

джерело: web.archive.org

Сам Корчевський в розмові з ЕП запевнив, що сайти російських філій були відключені раніше, хоча архівні дані кажуть про інше.

"Сайти, які були під нашим управлінням або на наших серверах, ми відключили максимально оперативно. Сайт ШАГу в росії був відключений протягом декількох днів після початку війни. Інформація про те, що він працював до кінця березня, не відповідає дійсності", – наголосив він.

Зрештою, сам по собі цей аргумент не говорить ні про що, окрім факту роботи сайту.

По-друге, 3-го березня з'явилась нова версія сайту, дизайн якого повністю повторює стару версію сторінки академії ШАГ. Єдине що їх відрізняє – це логотип: "TOP Комп'ютерна Академія". Новий російський сайт такий самий, як і версії ШАГу в інших країнах, у Молдові, Швейцарії чи Грузії.

Сторінки "нової" організації в Telegram та YouTube – це сторінки все того ж російського ШАГу. Вся інформація ще місячної давності на них транслюється з логотипом українського ШАГу. Змінені лише теперішні назви.

Більше того, придбавши курси на новому сайті новоспеченої "академії TOP", клієнт отримає квитанцію, на якій отримувачем вказана все одно "академія ШАГ". Це квитанція за придбаний курс на початку квітня.

Так само покупці курсів зараз отримують інструкції, в яких так само вказується "академія ШАГ" та використовуються її логотипи.

Корчевський пояснив ЕП, що його російські партнери після розриву договірних відносин вирішили продовжувати роботу, але, за його словами, вже не під брендом "ШАГ".

"Мої колишні партнери в Росії вирішили продовжувати роботу, незважаючи на припинення підтримки "ШАГа" та повного припинення нашої співпраці. Вони скопіювали наш старий сайт і продовжили працювати під новим брендом академії ТОР. Ніякого відношення до ШАГу ні бренд, ні нова компанія не мають.

Своє рішення про створення нового бренду і продовження роботи вони обгрунтували тим, що "ШАГ" порушив умови меморандуму, за яким ми повинні надавати інформаційні послуги, і що вони тепер мають право діяти на власний розсуд", – пояснив ЕП власник.

По-третє, не змінився власник нового сайту, який запрацював в РФ на початку березня.

Як виявилось, домен належить АНО ДПО "Академия ШАГ", власником якої є зареєстроване у 2017 році ООО "Компьютерная академия ШАГ". Майже 90% в капіталі останньої належить саме Дмитру Корчевському.

Так, за публічними даними, власник домена нового сайту на 07 квітня 2022 року – організація АНО ДПО "Академия ШАГ".

У політиці конфіденційності, розміщеній на новому російському сайті – https://msk.top-academy.ru/ – оператором вказана та ж сама АНО ДПО "Академия ШАГ". Ця ж юридична особа була вказана і на попередньому сайті.

Утім Корчевський запевнив ЕП, що наразі відбувається процес його виходу з ООО "Компьютерная академия ШАГ", яке володіє російською мережею. Про це більш детально нижче.

Як влаштований бізнес ШАГу в Росії і де там вихід

Довідково. Українська комп'ютерна академія "ШАГ" працює в 22 країнах світу, з яких більшість – країни колишнього радянського союзу. Ключова роль в структурі бізнесу ШАГу в Росії належить ООО "Компьютерная академия ШАГ" (головний бенефіціар – Дмитро Корчевський – 89,6%). Саме ця компанія володіє Автономною некомерційною організацією додаткової професійної освіти "Академия ШАГ", скорочено – АНО ДПО "Академия ШАГ". Остання є співзасновником 17 інших російських компаній, кожна з яких являє собою окреме представництво у великих містах РФ. Загалом під її парасолькою близько 120 філій в усіх цих містах. Крім цього, ООО "Компьютерная академия ШАГ" володіє 25-відсотковою часткою в ООО "Академия ШАГ СПБ", яка зареєстрована в Петербурзі і також надає освітні послуги. Крім Росії, ще сім представництв академії "ШАГ" працюють зараз також в Білорусі.

Як виглядає структура власності ООО "Компьютерная академия ШАГ": мережа зв’язків

НАТИСНУТИ ДЛЯ ЗБІЛЬШЕННЯ

Як уже зазначалось вище, Корчевський зараз на стадії оформлення виходу з відповідної юридичної компанії, в якій йому належить майже 90%.

"З 24-го лютого я не ухвалив жодного рішення щодо цієї компанії, крім мого рішення про вихід... Крім того, ООО "Компьютерная академия ШАГ" не веде операційну діяльність, а лише виступає засновником автономної некомерційної організації, яка веде операційну діяльність і контролюється партнером", – наголосив він в розмові з ЕП.

За його словами, юридично відносини між "ШАГом" та представництвами в інших країнах оформлювались у вигляді "меморандуму про співпрацю".

"В рамках цього меморандуму роль української компанії полягає в тому, щоб надати бренд, консультації з відкриття, рекомендації з ведення бізнесу, матеріали з маркетингу та інші інформаційні послуги для філії.

Партнер зі свого боку вкладає гроші для запуску філії – реєструє компанію, наймає персонал, орендує офіс, фінансує рекламу тощо. Таким чином, ми не інвестуємо у відкриття та не несемо стартових ризиків, надаючи лише інформаційні послуги", – пояснює засновник "ШАГу".

Як зазначає бізнесмен, він 25 лютого відкликав ліцензію на використання торгової марки "Компьютерная академия ШАГ", проінформувавши про це росіян у телефонному режимі. Тоді ж він нібито повідомив їх про намір якнайшвидше вийти зі складу засновників ООО "Компьютерная академия ШАГ".

Перевірити це немає можливості. ЕП попросила Корчевського копію меморандуму для ознайомлення, але бізнесмен відмовився її надати, пославшись на конфіденційність і необхідність отримання дозволу від другої сторони.

Що стосується виходу з компанії ООО "Компьютерная академия ШАГ", то за словами Корчевського в кінці березня він підписав у Варшаві довіреність, за якою можна буде провести відповідні дії в РФ, без його присутності. Він очікує, що це станеться впродовж найближчих двох тижнів.

За його словами, це не буде продаж 90% в капіталі ООО "Компьютерная академия ШАГ". Як саме буде оформлена угода, невідомо.

"Питання викупу моєї частки не стоїть… Вартість компанії без "ШАГу" не є значущою, компанія будувалася "на виріст" під продаж великим світовим компаніям, і зараз це питання точно не може бути реалізоване, нічого хорошого в Росії не буде", – наголосив бізнесмен.

Якби там не було, але наразі російські партнери Корчевського використовують логотип української компанії, її рахунки в Росії для оплати послуг, технічну інфраструктуру української компанії та всі її напрацювання.

А бізнес, створений на українській платформі, надалі продовжує працювати в РФ і сплачувати там податки.

Кроме этого

Те, що багато українського та російського бізнесу були десятиліттями тісно пов'язані, ні для кого не є секретом. Про це свідчать цифри, які демонструють, що навіть попри війну Росії проти України, яка розпочалась ще у 2014 році, тисячі росіян все ще є власниками українських підприємств.

Скільки українців ще досі є власниками бізнесу в РФ і продовжують сплачувати там податки, достеменно невідомо. Проте ЕП і надалі буде працювати над тим, щоб з’ясувати це.