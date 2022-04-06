Мир без русской нефти и газа. А кто же станет следующей "бензоколонкой"?

Введених Заходом санкцій недостатньо для приборкання агресора. Путінському режиму для утримання влади та продовження війни проти українців вистачає валюти, яка надходить від продажу нафти та газу.

Якщо світ не відмовиться від російських енергоносіїв, то навіть за підсумками 2022 року фашистська диктатура заробить на них 321 млрд дол. Цього вистачить для покриття імпорту та утримання курсу рубля від значних падінь.

Чи в змозі цивілізований світ відмовитись від російських енергоносіїв, від продажу яких фінансується терористична армія путінського режиму?

Відмовитись від російського

Деякі союзники України – США, Канада та Велика Британія – вже відмовляються від енергоносіїв відверто терористичної Російської Федерації, тим самим зменшуючи валютні надходження в бюджет окупантів. Щоправда, ефект від таких дій мінімальний, адже ці країни майже не імпортують газ та нафтопродукти з Росії.

Тож вся увага прикута до найбільшого покупця російських енергоносіїв – Європейського Союзу, який з цього питання розділений як ніколи у своїй історії.

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Ліндер виступив проти зупинки імпорту з Росії, бо це "загрожує стабільності країни". Аналогічна позиція й у влади Австрії, де закликали партнерів шукати інших шляхів тиску на путінський режим.

Італія та Франція після геноциду українців в Бучі навпаки – підтримали санкції, які спрямовані на закупівлю енергоносії з РФ. За даними Financial Times, остаточне рішення країни ЄС прийматимуть 6 квітня в рамках обговорення чергового пакету антиросійських санкцій.

Відмова від купівлі російських нафти та газу – це найсильніший санкційний удар, який може отримати путінський режим за війну та геноцид в Україні. По суті, це знекровлення економіки, яка більш ніж на половину живиться саме продажу енергоносіїв.

З іншого боку, реалізація такої ідеї потребує чималих затрат з боку країн ЄС. Особливо в умовах світової енергетичної кризи. Тож припинення постачань російських нафти та газу на європейський ринок означатиме значне зростання цін та потужний удар по промисловості.

Путін не випадково обрав саме цей час для розв’язання великої війни – зараз світ як ніколи залежний від російських енергоносіїв і багатьом країнам важко від них відмовитись. Однак ситуація не безнадійна.

Росія більше залежна від європейського ринку, ніж ЄС від російських нафти та газу. Причина проста – країни Євросоюзу з часом знайдуть альтернативного постачальника, а Росія нового покупця знайти не зможе.

Ринок достатньо гнучкий, щоб з часом замінити російські енергоносії. Але для цього потрібна політична воля, значні інвестиції в розбудову інфраструктури та дотації з бюджету для пом’якшення наслідків переходу.

Економічні втрати під час такого перерозподілу ринку – неминучі, а тому європейська промисловість дійсно зазнає важкого удару. Нагородою за ці втрати стане позбавлення воєнних злочинців головного джерела валюти та незалежність ЄС від російського нафтогазового лобі.

На ринок ЄС припадає 50% нафтового та 75% газового експорту Росії. Агресор не зможе переорієнтувати все це на інших клієнтів. Надія на багатий китайський ринок є марною.

Річ у тім, що газові родовища Західного Сибіру, з яких блакитне паливо надходить до ЄС, не приєднані до Китаю. Отже, після скорочення експорту в Євросоюз значну частину газових свердловин доведеться закрити.

Відкрити їх знову технічно та фінансово буде складно, адже Росію покидають сервісні фірми, які працювали зі складними російськими свердловинами.

Наростити постачання газу в Китай танкерами теж не вийде. Щоб збудувати необхідну інфраструктуру, треба залучати іноземні компанії, які вже покидають токсичний російський ринок.

Так, американська ExxonMobil заморозила будівництво СПГ-заводу на Далекому Сході вартістю 4,2 млрд дол. Реалізація цього проєкту могла збільшити щорічний експорт російського газу на 8,5 млрд кубометрів.

А інфраструктура для транспортування нафти в Китай уже й так завантажена на максимум. Тому швидко збільшити експорт "чорного золота" в цю країну не вдасться.

Як замінити нафту

Через падіння попиту на паливо у 2020 році, викликаного карантинними обмеженнями, нафтові компанії скоротили постачання сировини на глобальний ринок. Щоденний видобуток нафти у світі впав зі 100,5 млн барелів до 94 млн барелів.

Повернутись на докризові рівні компанії не можуть й досі, бо відкривати законсервовані свердловини значно важче, ніж закривати. І все це при зростанні споживання нафти. У 2021-му добовий видобуток становив 95,5 млн барелів, а попит – 97,5 млн барелів.

За прогнозами Управління енергетичної інформації США, світовий попит на нафту у 2022 році зросте до 100,6 млн барелів, і таким чином перевищить рівень докризового 2019-го року.

Оскільки пропозиція не встигає за попитом, світові ціни зростають. Ще за довоєнними оцінками, на кінець року нафта марки Brent мала б коштувати 100-125 дол за барель.

А тепер уявімо, що з цього і так дефіцитного ринку випадає Росія – один з найбільших експортерів нафти. На думку аналітиків Bank of America, якщо на світовий ринок прикинеться постачання російської сировини, то ціни можуть сягнути й 200 дол за барель.

Така ситуація не влаштує нікого. Щоб позбутись залежності від російської нафти та зберегти статус-кво в балансі попиту та пропозиції, у 2022 році ринку необхідні додаткові 10,5 млн барелів на добу. 7,5 млн барелів – російський експорт нафти на нафтопродуктів, а 3 млн барелів – зростаючий попит.

Лідером у пошуку додаткових барелів є США, які найбільш зацікавлені у стабілізації цін. З одного боку, президент Байден зацікавлений у знищенні путінського режиму, принаймні, з політичних міркувань, а з іншого – в стабілізації цін на американських АЗС, які за останній рік зросли на 48%.

Перший крок – вивільнення резервів. США планують за півроку вивільнити 180 млн барелів нафтового резерву, щодня постачаючи на ринок додаткові 1 млн барелів. Також резерви вивільнять союзники США. Від них Байден очікує надходження до кінця року ще 50 млн барелів нафти.

Щоправда, вивільнення резервів – це тимчасове рішення, яке зменшить дефіцит лише на певний період. Потім доведеться шукати довгострокові рішення.

Другий крок – пошук нових постачальників. Зараз США працює над зняттям нафтового ембарго з Венесуели та Ірану.

Перемовини щодо "ядерної угоди" з Іраном уже на фінішній прямій. Якщо вони пройдуть успішно, країні відкриють доступ на світовий ринок. Багато залежить від того, чи підуть у США на компроміс по угоді та чи вдасться Росії зірвати перемовини, маючи вплив на Іран.

До санкцій Іран постачав на світовий ринок 2,5 млн барелів на день, а зараз – близько 1 млн барелів. Отже, після зняття санкцій потенціал збільшення експорту від іранської нафти – 1,5 млн барелів на добу.

Ситуація з Венесуелою складніша. США тільки-но почали перемовини з лідером країни, диктатором Ніколасом Мадуро, якого раніше звинувачували у злочинах проти людяності.

Предметом перемовин є зняття санкцій в обмін на домовленості з проамериканською опозицією. Росія зі свого боку чинитиме тиск на Мадуро, з яким має політичні зв’язки і намагатиметься зірвати угоду.

До санкцій Венесуела постачала на світовий ринок 1,9 млн барелів на добу, а зараз – лише 600 тисяч. Потенціал збільшення експорту на світовий ринок після зняття санкцій – 1,3 млн барелів на добу.

Третій крок – збільшення видобутку. Ця частина є найважливішою, адже вся галузь перебуває у стані відновлення після кризи. З часом видобуток нафти зростатиме. Питання лише – наскільки?

За даними Управління енергетичної інформації США, 13 країн ОПЕК у 2021-му році щодня видобували 26,3 млн барелів нафти. Очікується, що у 2022-му ця цифра зросте до 28,9 млн барелів. Потенціал збільшення видобутку країн картелю – 2,6 млн барелів на добу.

У Північній Америці у 2021 році щодня добували 26,4 млн барелів, а у цьому році прогнозують 28,1 млн. Потенціал – 1,7 млн барелів на добу.

У Південній та Латинській Америках у 2021 році щодня добували 6,1 млн барелів, а очікування цього року – 6,6 млн барелів. Потенціал – 0,5 млн барелів на добу. В інших регіонах потенціал зростання видобутку сумарно лише 0,3-0,4 млн барелів.

Таким чином, у 2022 році пропозиція на ринку нафти теоретично може зрости на 9 млн барелів на добу з необхідних 10,5 млн барелів.

Такого показника можна досягти лише за умови реалізації усіх потенційних можливостей. Тобто якщо члени ОПЕК не матимуть проблем зі збільшенням видобутку, а підсанкційні країни підуть на умови США.

Повне ембарго – це утопія, адже щонайменше Китай та Індія не підтримають санкції проти Москви. З одного боку це погано, адже РФ досі отримуватиме валюту. З іншого – це означає, що країни ЄС мають всі можливості для того, щоб зменшити постачання російської нафти та переорієнтуватись на інших постачальників.

Якщо від російської нафти відмовляться лише країни ЄС, для збереження поточного балансу попиту та пропозиції світовому ринку в цьому році потрібно буде компенсувати 6-7 млн барелів на добу замість 10,5 млн барелів, що виглядає цілком реалістично.

Як замінити газ

З російським газом ситуація складніша, адже йдеться про те, щоб знайти щорічну альтернативу для понад 155 млрд кубометрів палива. Саме тому тема газового ембарго найбільш болісна для країн ЄС.

Керівництво ЄС вже розробило план для відмови від імпорту 2/3 російського газу. Він включає пошук альтернативних постачань та пом’якшення наслідків кризи. Головною перепоною є зростання попиту на цей самий газ, адже саме "блакитне паливо" є надійною опорою під час "озеленення" енергетики.

Поступове скорочення закупівлі російського газу відбуватиметься на двох напрямках: пошук нових постачальників та розвиток альтернативних способів генерації електроенергії.

Конфлікт із Росією стимулює прискорити всі можливі проєкти для диверсифікації газового імпорту.

Наприклад, прокладання Транссахарського трубопроводу з Нігерії до ЄС потенційно збільшить пропозицію на ринку на 30 млрд кубометрів. А будівництво газопроводу Baltic Pipe у 2023 році дозволить імпортувати з Норвегії в Польщу додаткові 10 млрд кубометрів.

Розширення Трансадріатичного газопроводу дозволить Азербайджану постачати до Італії на 2,5 мільярда кубометрів більше. Нещодавнє розширення алжирського газопроводу "Медгаз" дозволить Іспанії додатково імпортувати 2,7 млрд кубометрів палива.

Можна згадати і про зовсім екзотичні проєкти. Реанімація газопроводу Nabucco дозволила б постачати з Ірану 23 млрд кубометрів газу. Раніше будівництву цієї труби завадив "Газпром". Після скорочення співпраці з РФ ідея постачання газу з Ірану в Євросоюз знову може стати актуальною.

Найбільшу надію європейці покладають на скраплений газ, переважно зі Сполучених Штатів та Катару. За прогнозами Shell, за наступні 20 років ринок скрапленого газу зросте на 480 млрд кубометрів.

Не все це дістанеться європейцям. За СПГ доведеться конкурувати з азійськими країнами, які традиційно більше споживають скрапленого газу.

Утім енергетична криза показала, що за потреби країни ЄС можуть перетягнути на себе всі танкери та пропонувати більш вигідні умови співпраці. Масове будівництво СПГ-терміналів у ЄС лише починається.

В короткостроковій перспективі альтернативні постачальники зможуть замінити частину російського газу. Проте вони не здатні зробити це повністю.

Саме тому європейські країни роблять ставку не лише на диверсифікацію постачань, а й планують заходи енергозбереження та розвитку альтернативних способів генерації енергії.

Окрім вітряків, сонячних панелей, біопалива все більшої популярності у ЄС набуває ядерна енергетика.

Зокрема, Британія планує збудувати одразу сім атомних електростанцій до 2050 року. Бельгія вирішила відкласти на 10 років закриття своїх АЕС. На ці рішення країни наштовхнули російський газовий шантаж та агресія проти України.

У Європейському Союзі давно точиться дискусія про визнання атомної енергії "зеленою". Проблема пошуку альтернативи російському газу може схилити парламент ЄС на бік прихильників ядерної енергетики.

Процес відмови від російського газу в ЄС уже розпочався. Скорочення співпраці із "Газпромом" – це лише питання часу. В інтересах усіх європейців це зробити якомога швидше, щоб уникнути різанини у Варшаві, обстрілів Риги та анексії Готланду.