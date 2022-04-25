Беспомощная сеть. Почему Meta не справляется с дезинформацией Кремля в Facebook и Instagram

Как в компании Марка Цукерберга борются с российским интернет-войском и с какими сложностями там столкнулись при модерировании темы войны в соцсетях.(укр)

Meta виявилась не готовою до інформаційної війни путінської диктатури. Уже два місяці американська транснаціональна компанія не може справитись з дезінформацію, яку у Facebook і Instagram масово розповсюджують прибічники тероризму та адепти "руського миру".

Керівництво Meta докладає зусилля для виправлення ситуації, і заборона в’їзду у Росію Марку Цукербергу каже про те, що компанія, начебто, на вірному шляху.

З якими складнощами стикається Meta під час модерування Facebook і Instagram у війні путінського інтернет-війська проти України.

"Русофоб" Цукерберг

21 квітня цього року Міністерство закордонних справ Російської Федерації заборонило в'їзд Цукербергу на територію країни, яка на той момент вже 57 днів вела терористичну війну проти українців.

Інтернет-підприємець потрапив в "стоп-лист" з 29 американців, куди увійшли вищі керівники США, бізнесмени, експерти та журналісти, які на думку Кремля, "формують русофобський порядок денний". Всім безстроково заборонили в'їзд в Росію.

В Росії засновник і голова ради директорів компанії Meta (колишня Facebook) Марк Цукерберг був лише один раз – восени 2012 року. Ймовірно, це його останній візит в РФ, принаймні, за нинішньої влади. джерело: interfax.ru

Цукерберг потрапив до санкційного списку одразу після в того, як Тверський суд Москви заборонив в Росії Facebook і Instagram "за екстремізм". Ще 11 березня відповідне прохання подала Генеральна прокуратура РФ.

Приводом для цього стала публікація агентства Reuters листів Meta, в яких зазначалось, що користувачам Facebook та Instagram в Україні та деяких інших країнах дозволені публікації з закликами до насильства проти російських солдатів, а також до смерті президента РФ або самопроголошеного президента Білорусі.

Через три дні Facebook відступив. В соціальній мережі знову змінили правила, які тепер забороняли бажати смерті очільникам держав, зокрема володимиру путіну або олександру лукашенку. Проте це вже не врятувало Цукерберга від російських "санкцій".

Російські бомби змінюють правила Facebook

Зняття заборони на публікацію закликів до насильства проти росіян в Meta з’явилось через кілька днів після того, як путінські терористи 9 березня скинули на дитячу лікарню у Маріуполі потужні авіаційні бомби. Були вщент зруйновані усі корпуси медзакладу, в тому числі пологовий будинок.

Ця подія значною мірою стимулювала керівництво Meta переглянути правила модерації контенту, пов’язаного з війною в Україні. Тоді бомбардування шокувало світ, не тільки масштабами жорстокості росіян, а й цинічної брехні путінської пропаганди.

Наслідки нанесення авіаудару тоді зафіксували на світлинах фотографи Євген Малолєтка та Мстислав Чернов. В їхні об’єктиви потрапила вагітна місцева блогерка Маріанна Підгурська, знімок якої облетів увесь світ.

Блогерка Маріанна Підгурська після бомбардування пологового у Маріуполі Фото Євгена Малолєтки та Мстислава Чернова

Російські медіа назвали це фото "постановочним". Мовляв, породіль з пологового будинку давно евакуювали, а в будівлі засіли бійці батальйону "Азов", які влаштували там свою вогневу точку.

Відверту брехню поширили не лише ЗМІ, а й міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров та російське посольство у Великій Британії в Twitter. Згодом соцмережа видалила ту публікацію посольства.

Офіційний представник міністерства оборони РФ Ігор Конашенков заявив, що "поруч з лікарнею №3 у Маріуполі були скоєні два постановочні вибухи". І що авіаудар – це "повністю зрежисована провокація для підтримки антиросійського ажіотажу у західної аудиторії".

В той же момент дописи в Instagram на підтримку Маріанни Підгурської різко змінились словесними атаками на блогерку, її звинувачували в "акторстві".

"Пости були мерзенними" і, здавалося, їх публікація була кимось організована. Але багато хто з дописувачів цих постів підпадав під дію правил компанії, тому що вони прямо не згадували про напад (на пологовий будинок – ЕП). Я нічого не міг з ними вдіяти", – сказав в коментарі Reuters один з модераторів Instagram.

Метушня в Meta

Протягом березня Meta неодноразово змінювала правила модерації контенту для України, РФ і деяких країн Східної Європи.

Зокрема, платформа тимчасово перестала контролювати, чи її модератори, які відстежують публікації у Facebook та Instagram з цього регіоні, дотримуються "правил щодо вмісту". Про це виданню The New York Times повідомили одразу шість людей, знайомих з ситуацію.

Відбулось це тому, що модератори не встигали за зміною правил щодо того, які публікації про війну в Україні дозволені, а які – ні. На прийняття рішення щодо порушення політики Meta модератору відводиться в середньому 90 секунд.

З 24 лютого Meta внесла більше пів дюжини змін до політики щодо вмісту публікацій.

Результатом цього стала внутрішня плутанина, особливо серед модераторів контенту, які патрулюють Facebook та Instagram, вишукуючи публікації із зображенням крові, ворожих висловлювань та підбурювання до насильства.

Іноді платформа змінювала свої правила щодня, це було схоже на одержимість проблемою модерації контенту, який стосується війни РФ проти України, зазначає The New York Times.

Проте хаос рекомендацій щодо змісту публікацій був лише частиною проблем, з якими стикнулась Meta після вторгнення Росії на територію України.

Зеленський та Цукерберг на полях Мюнхенської конференції за рік до війни джерело: Tsukerberg

Через інформаційну війну навколо справжньої війни компанія також боролася з тиском російської та української влади. А всередині платформи почастішали випадки незадоволення ухваленими рішеннями, в тому числі з боку російських співробітників, які почали турбуватись про свою безпеку.

Наприклад, під час обговорень на внутрішніх форумах Meta, які переглянули журналісти агентства Bloomberg, деякі російські співробітники компанії написали, що стерли місце роботи (Meta – ЕП) зі своїх онлайн-профілів.

Інші працівники-росіяни почали цікавитись, що станеться, якщо вони працюють в офісах компанії в країнах, де є договори про екстрадицію до Росії. Вони бачили ризики роботи в Meta не лише для себе, а й своїх сімей".

Українські працівники платформи, в свою чергу, вимагали від керівництва Meta, щоб компанія була жорсткішою відносно пов’язаних з Кремлем організацій в інтернеті, зауважує The New York Times.

"Обставини в Україні швидко змінюються. Ми намагаємося передбачити всі наслідки та постійно переглядаємо наші правила (модерації – ЕП), оскільки контекст постійно змінюється", – виправдовувався перед співробітниками компанії за безлад з правилами модерації президент з глобальних комунікацій Meta Нік Клегг.

Що показав звіт Meta

Нещодавно Meta оприлюднила звіт про кіберзагрози за перший квартал 2022 року.

В документі наводиться один з епізодів інформаційної війни РФ проти України – 26-27 лютого російська хакерська група Ghostwriter зламала акаунти в Facebook десятків українських військових.

Зловмисники хотіли розмістити на YouTube відеоролики, які б демонстрували, що українські війська є слабкими та що вони здаються у полон росіянам. В одному з таких роликів стверджувалося, що українські солдати виходять з лісу під білим прапором для капітуляції.

У згаданому звіті констатується сплеск дезінформації в соціальній мережі на початку 2022 року, включаючи збільшення контенту щодо вторгнення Росії в Україну.

За словами спеціалістів Meta, Росія та її союзники є основними гравцями у сфері дезінформації. Групи, пов’язані з Кремлем, поширюють "фейки" про вторгнення в Україну, одночасно посилюючи проросійські теорії змови вдома.

Критики зусиль Meta по боротьбі з дезінформацією і пропагандою війни в Україні кажуть, що платформа не прикладає достатньо зусиль для зупинення потоку дезінформації. Звіт Meta безпосередньо цей факт констатує.

При цьому у документі згадується низка кампаній з дезінформації, які пов’язані з вторгненням Росії в Україну, включно з десятками "фейкових" акаунтів, які поширюють антиукраїнську риторику.

Окремо в документі описується діяльність хакерської мережі, яка безпосередньо перед російським вторгненням подала тисячі "фейкових" скарг на українських користувачів Facebook, намагаючись вигнати їх з платформи. Мережа зловмисників приховувала свою діяльність, ховаючись за групою у Facebook, нібито присвяченій кулінарії. Ця група налічувала близько 50 осіб.

Meta погано справляється. Чи є вихід?

"Незважаючи на величезний тиск на державні телеканали (1 березня Meta обмежила доступ до облікових записів російських державних ЗМІ Russia Today і Sputnik на території Євросоюзу – ЕП), Meta погано справляється з головною дезінформацією, яка йде на користь режиму Путіна", – вважає головний виконавчий директор Центру протидії цифровій ненависті британської некомерційної організації Імран Ахмед.

Чи може компанія змінити це? В Meta напередодні заявили, що в найближчі тижні та місяці запровадять додаткові політики, які дозволять заздалегідь ідентифікувати групи в соцмережі, які хочуть використовувати платформи у власних цілях.

Проте це може бути не просто. Подібні спільноти, які працюють на боці РФ та поширюють дезінформацію та пропаганду, також адаптують свою тактику.