У російської брехні нема шансів: як OSINT-розвідка документує військові злочини агресора

Буран-30

— В мене ситуація напружена. Наближаються танки. Невідомо чиї. Не можу ідентифікувати. Над районом висить дрон. З усіх боків обстрілюють зі стрілецької зброї.

(Через деякий час)

Буран-30

— Це Буран-30. Прийом.

Невстановлений абонент.

— Ти можеш приїхати сюди? Прийом.

Буран-30

— (крізь сльози) Не зможу. Приїхати не зможу. Всі дороги прострілюються. Під час руху сюди ми були під обстрілом.

***

Сірена-03

— Мені гостро необхідна заправка, вода, продукти. Я Сірена. Прийом.

***

Сніг-02

— Потрібна термінова заправка. Терміново заправка. Техніка зупиняється на дорозі.

Ці фрагменти радіоперехоплень російських військових лягли в основу реконструкції провалу операції оточення Києва путінською армією. Реконструкцію створила команда візуальних розслідувань американського видання The New York Times.

Для цього журналісти використовували оприлюднені в інтернеті радіоперехоплення окупаційних військ, відеозйомку переміщень ворожої техніки, наслідків бойових дій та таке інше.

Реконструкція провалу операції російських військ з оточення Києва. Джерело: The New York Times

Для українців, як і для всього цивілізованого світу записи розмов російських терористів, зроблених на території України, вже не є чимось новим. Кожного дня Служба безпеки публікує чергові свідчення низького морального стану злочинців та їх звірств відносно мирного населення.

Цінність розслідування The New York Times полягає в тому, що воно викриває брехню офіційного Кремля, зокрема спікера диктатора Дмитра Пескова, про те, що російські війська з Київської області вивели у "знак доброї волі для створення сприятливих умов переговорів (в Стамбулі – ЕП)".

Факти, зібрані журналістами доводять, що окупаційні війська залишили територію Київської області через значні втрати, які їм нанесли Збройні сили України, прорахування в логістиці та управлінні з боку російського командування.

Розслідування The New York Times – це показовий приклад OSINT-розвідки, тобто розвідки на основі даних з відкритих джерел.

З самого початку війни, використовуючи лише факти, розвідники викривають брехню перших осіб Кремля, розвінчують фейки російської пропаганди, збирають докази геноциду українців для майбутнього Гаазького трибуналу над російськими військовими злочинцями.

Що таке OSINT-розвідка

Розвідка на основі відкритих джерел (Open source intelligence, OSINT) – це технологія добування військової, політичної, економічної та іншої інформації з відкритих джерел. Отримані в результаті обробки такої інформації дані представляють цінні знання, а в деяких випадках можуть бути засекречені.

Перевірці OSINT підлягає будь-яка загальнодоступна інформація, включаючи супутникові дані, книги, звіти та газетні статті. На практиці ж збір переважно здійснюється в інтернеті з використанням інформації, розміщеної в соціальних мережах та групах миттєвих повідомлень.

OSINT можна використовувати в різних цілях. Наприклад, для збору розвідувальних даних про потенційну жертву, щоб звузити коло потенційних вразливих місць. Або для збору даних про нападника, щоб побачити його сили і засоби, а також слабкі місця.

Експерти з OSINT називають війну Росії проти України унікальною з точки зору доступних можливостей для спостереження за ходом військових дій.

Геолокація радіоперехоплень окупаційних військ під час операції з оточення Києва. Джерело: OSINT-розслідування The New York Times

Так, ще до повномасштабного вторгнення Росії опубліковані в TikTok відео давали уявлення про переміщення російських військ та їх нагромадження на кордонах України

Після початку вторгнення відео, завантажені в Telegram, у поєднанні із загальнодоступними супутниковими зображеннями, пролили світло на окремі атаки та прогрес "орків" на території України. Моніторинг у соцмережах номерних знаків транспортних засобів окупантів дав інформацію про типи військової техніки та маршрути їх пересування.

OSINT-дослідники навіть мали доступ до запису перехоплень незашифрованих радіопередач між російськими підрозділами. Ці перехоплення, зокрема, і показали величезні проблеми з логістикою окупантів.

Такі розвідувальні дані можна використовувати для підтримки судового переслідування за порушення прав людини та військові злочини.

Наприклад, Bellingcat відстежує використання у війні касетних боєприпасів. Ця зброя заборонена багатьма державами, оскільки заподіює жертвам значний біль і страждання.

Команда Bellingcat збирає, перевіряє та визначає географічні координати відео, знятого в Україні та завантаженого в соціальні мережі.

Інтерактивна моніторингова мапа (натиснути на малюнок для переходу)

Моніторингова карта Росії-України, яка створена Центром інформаційної стійкості, Bellingcat, CIT, Advance Democracy для картування, документування та перевірки значущих фактів під час російського вторгнення в Україну. джерело: maphub.net

Ще одна сфера діяльності OSINT-розвідників – це протидія дезінформації. Соціальні мережі переповнені неправдивою інформацією – заявами про містифікації, використання акторів та наративи про українські провокації.

Все це є частиною зусиль путінського режиму, направлених на створення плутанини та спотворення уявлення громадськості про конфлікт. OSINT-розвідники грають важливу роль у розвінчанні неправдивих заяв та викритті дезінформації.

Інтернет-розвідники та їхні роботи

Британське інтернет-видання Bellingcat є лідером з використання технології OSINT-розвідки в Україні. Одне з їхніх розслідувань виявило використання касетних боєприпасів – зброї, спеціально розробленої для знищення незахищеного цивільного населення на невійськових об’єктах.

These are remains of cluster munitions launched by a 9A52-4 Tornado multiple rocket launcher, only used by Russian forces, that landed on the Ukrainian village of Chornomorske, Kherson. We've dozens of these incidents using Russian cluster munitions in civilian population centres https://t.co/289KQrTnEs pic.twitter.com/scU46s3Zvz — Eliot Higgins (@EliotHiggins) March 9, 2022

Війна Росії проти України спровокувала зростання OSINT-спільноти і значну активізацію її дій.

Twitter-акаунт Джастіна Педена, 20-річного студента американського коледжу в Алабамі, має 253 тисяч підписників. Він є визнаним любителем розвідувального співтовариства. Наприкінці березня Педен став одним з героїв публікації The Washington Post про "розквіт Twitter-шпигунів".

Hard to fathom just how quickly things have moved over the last few days.



It all started with a single webcam on the border with #Crimea.



Will never in 100 years forget the 23rd of February 2022. pic.twitter.com/9PGShjgHUJ — Justin Peden 🇺🇦🦀 (@IntelCrab) February 26, 2022

Інші акаунти Twitter, такі як Caliber Obscura і Oryx, документують відеоматеріали війни, опубліковані в інтернеті, і ведуть підрахунки втрат обладнання з обох сторін. Oryx щоденно за опублікованими в інтернеті фото і відеоматеріалами відстежує втрати військової техніки російських та українськими силами.

OSINT-розвідники знаходять унікальні фотографії та відеозаписи і встановлюють точні географічні координати, де вони були зроблені. Ось, наприклад, відео, фото і геолокація висадки з вертольотів повітряного десанту окупаційних військ в Миколаєві 26 лютого.

Videos from earlier today appearing to show Russian helicopters landing troops in at least two locations around Mykolaiv - medium sized city between Kherson and Odessa - now under heavy bombardment



46.957709, 32.001108

46.981738, 32.007272 pic.twitter.com/ChfPl9mHQl — Alexander McKeever (@AKMcKeever) February 25, 2022

Яскравим представником української OSINT-розвідки є InformNapalm. Його представники з початку війни Росії проти України у 2014 році накопичили величезний досвід з методів ідентифікації військових злочинців РФ. Засновник InformNapalm Роман Бурко відмовився розповісти про особливості ведення OSINT-розвідки в нинішніх умовах.

Кодекс спільноти

Більшість інтернет-розвідників симпатизують Україні, тому їхня діяльність направлена на документування дій російських військ. OSINT-аналітики працюють переважно в групових чатах Twitter, де вони діляться відео та допомагають один одному перевіряти матеріал на предмет достовірності.

В цій спільноті існує навіть неформальний кодекс поведінки. Одні дослідники заявили, що у своїй діяльності не будуть ділитися відеоматеріалами мертвих тіл. Інші вирішили приховати будь-які відео, які показують пересування українських військ.

Трапляються і помилки. Якщо дослідники опублікували в Twitter недостовірну інформацію, інші учасники спільноти мають можливість під час обговорення аргументувати помилковість оприлюднених даних. У випадку підтвердження недостовірності інформації вихідний твіт видаляється і публікується новий. Проте, зазвичай, колегіальна робота допомагає уникнути помилок до того, як вони стануться.

"OSINT перш за все – це спільна робота. Особливість OSINT полягає в тому, що, коли ви публікуєте докази, ви пишете, як ви до них прийшли. Це дозволяє людям набагато більше довіряти тому, що ви робите, і, можливо, ставитися до речей трохи серйозніше", – зауважив в коментарі виданню Time Кайл Глен, співзасновник Conflict News, популярної платформи онлайн-новин, орієнтованої на OSINT.

Другим за популярністю центром комунікації інтернет-розвідників є платформа Discord. Вона уявляє собою систему миттєвого обміну повідомленнями із підтримкою VoIP (обміну голосовими повідомленнями) та відеоконференцій для використання різними спільнотами за інтересами. Найбільш популярна серед геймерів і учнів.

Discord створила однойменна компанія Discord Inc, яка розташована з Сан-Франциско (США). Станом на травень 2019 в Discord було зареєстровано понад 250 мільйонів учасників. Протягом місяця в онлайні на платформі в середньому були присутні 56 млн користувачів.

Інтернет-розвідники використовують Discord в той же спосіб, що й Twitter: проводять розслідування окремих епізодів війни Росії проти України, діляться фактами, власними висновками, аналізують обгрунтованість висновків один одного.

Загалом цінність оприлюднених OSINT-розслідувань окремих епізодів російської агресії важко переоцінити з точки зору розвіювання брехні військового керівництва країни-агресора і документування їхніх військових злочинів. Показовий приклад – спростуванн журналістами The New York Times відвертої брехні російського диктатора про те, що масове вбивство цивільних українців в Бучі є фейком.

Ще один кейс – це розслідування британської некомерційної організації Airwars, яка задокументувала і проаналізувала обстріл касетними боєприпасами харківського дитячого госпіталю і центра переливання крові.

Росія тепер не може брехати про свої злочини

Головний висновок з аналізу можливостей OSINT-розвідки полягає в тому, що військове керівництво країни агресора більше не може контролювати інформаційне поле навколо конфлікту у власних інтересах, а простіше кажучи – брехати на весь світ про його перебіг.

Війна Росії проти України взірця 2022 року відрізняється безпрецедентним обсягом відкритих даних, що дозволяє OSINT-спільноті створювати панорамну перспективу, яка в деяких випадках конкурує або, можливо, навіть перевершує операції шпигунських агентств.

Насправді, за словами заступника директора Лабораторії цифрових криміналістичних досліджень Atlantic Council Лукаса Андрюкайтіса частина інформації спільноти OSINT-розвідників часто потрапляє до представників розвідки НАТО.

"Завжди буде туман війни, але я думаю, що це найтонша завіса війни, яку ми коли-небудь мали", – каже Джастін Педен.