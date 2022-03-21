Росія заборонила Facebook та Instagram за екстремізм

Тверський суд Москви заборонив у Росії Facebook та Instagram за екстремістську діяльність.

Про це повідомляє російське ЗМІ Ріа Новості з посиланням на власного кореспондента в судовій залі.

Рішення почнуть виконувати негайно, наголосив суд.

Російська Генеральна прокуратура заявила, що "екстремістська інформація загрожує як окремим людям, так і суспільству загалом". Там вважають, що компанія нібито порушує власні правила, "дозволяючи заклики до вбивств російських військових".

Раніше техгігант Meta дозволив користувачам Facebook та Instagram у деяких країнах закликати до насильства проти російських солдатів на їхнього тлі вторгнення в Україну.

У рішенні суду зазначається, що заборона не поширюється на месенджер WhatsApp, а "лише за використання сервісів людей карати не будуть".

Нагадуємо:

У п’ятницю, 11 березня, генпрокуратура РФ попросила обмежити доступ до Instagram та звернулася до суду, аби визнати Meta екстремістською організацією. За кілька годин після звернення "Роскомнадзор" заявив, що заблокує Instagram.

Раніше "Роскомнадзор" ухвалив рішення про блокування доступу до мережі Facebook у Росії.



